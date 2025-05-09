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Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:00 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin--2015995161.html
Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду
Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве коротко... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:00:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
си цзиньпин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
россия
парад победы
могила неизвестного солдата
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве коротко переговорили, передает корреспондент РИА Новости. После парада Победы на Красной площади главы государств и делегаций направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. От имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.
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Путин с иностранными лидерами возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин вместе с иностранными лидерами, приехавшими в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, китай, россия, парад победы, могила неизвестного солдата
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Парад Победы, Могила Неизвестного солдата
Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду

Путин и Си Цзиньпин поговорили после возложения цветов в Александровском саду

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве коротко переговорили, передает корреспондент РИА Новости.
После парада Победы на Красной площади главы государств и делегаций направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. От имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСи ЦзиньпинВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайРоссияПарад ПобедыМогила Неизвестного солдата
 
 
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