https://ria.ru/20250509/putin--2015995161.html

Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду

Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду - РИА Новости, 09.05.2025

Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве коротко... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:00:00+03:00

2025-05-09T12:00:00+03:00

2025-05-09T12:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве коротко переговорили, передает корреспондент РИА Новости. После парада Победы на Красной площади главы государств и делегаций направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. От имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

китай

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Путин с иностранными лидерами возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата Путин вместе с иностранными лидерами, приехавшими в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 2025-05-09T12:00 true PT1M01S

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си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, китай, россия, парад победы, могила неизвестного солдата