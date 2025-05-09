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Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду
Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве коротко... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:00:00+03:00
2025-05-09T12:00:00+03:00
2025-05-09T12:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
си цзиньпин
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве коротко переговорили, передает корреспондент РИА Новости. После парада Победы на Красной площади главы государств и делегаций направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. От имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.
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Путин с иностранными лидерами возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин вместе с иностранными лидерами, приехавшими в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
2025-05-09T12:00
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Путин и Си Цзиньпин поговорили в Александровском саду
Путин и Си Цзиньпин поговорили после возложения цветов в Александровском саду