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"Ему аплодируют": Пушков высказался после приезда Вучича в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
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05:09 09.05.2025
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"Ему аплодируют": Пушков высказался после приезда Вучича в Москву
"Ему аплодируют": Пушков высказался после приезда Вучича в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
"Ему аплодируют": Пушков высказался после приезда Вучича в Москву
Президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на юбилей Великой Победы, такое мнение высказал в Telegram-канале глава... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T05:09:00+03:00
2025-05-09T05:09:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на юбилей Великой Победы, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."Вучич не убоялся угроз из Брюсселя и проявил политическое мужество. Ему сейчас аплодируют Сербия и Россия, как и все в Европе, кто считает победу над германским нацизмом высшей и подлинной европейской ценностью", — написал он.По мнению парламентария, в отличие от убежденных антифашистов Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, многим нынешним европейским политикам, чьи предки служили в вермахте и были членами партии Гитлера, гордиться нечем."Их предки воевали с нами тогда. Эти воюют с нами сейчас. Для них 9 мая — не День Победы, а день поражения, за которое они хотят взять реванш", — резюмировал Пушков.Накануне президент Сербии и премьер-министр Словакии прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных дню Победы, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в столицу России. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
https://ria.ru/20250509/vuchich-2015902203.html
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в мире, москва, сербия, россия, александр вучич, алексей пушков, роберт фицо, совет федерации рф
В мире, Москва, Сербия, Россия, Александр Вучич, Алексей Пушков, Роберт Фицо, Совет Федерации РФ
"Ему аплодируют": Пушков высказался после приезда Вучича в Москву

Пушков: Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на юбилей Великой Победы, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Вучич не убоялся угроз из Брюсселя и проявил политическое мужество. Ему сейчас аплодируют Сербия и Россия, как и все в Европе, кто считает победу над германским нацизмом высшей и подлинной европейской ценностью", — написал он.
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Братская встреча": Вучич и Фицо увиделись в Москве
Вчера, 04:21
По мнению парламентария, в отличие от убежденных антифашистов Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, многим нынешним европейским политикам, чьи предки служили в вермахте и были членами партии Гитлера, гордиться нечем.
"Их предки воевали с нами тогда. Эти воюют с нами сейчас. Для них 9 мая — не День Победы, а день поражения, за которое они хотят взять реванш", — резюмировал Пушков.
Накануне президент Сербии и премьер-министр Словакии прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных дню Победы, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в столицу России. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Визит президента Сербии Александра Вучича на Красную площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Вучич посетил Красную площадь после прилета в Москву
8 мая, 00:56
 
В миреМоскваСербияРоссияАлександр ВучичАлексей ПушковРоберт ФицоСовет Федерации РФ
 
 
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