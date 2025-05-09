https://ria.ru/20250509/pushkov-2015904160.html

"Ему аплодируют": Пушков высказался после приезда Вучича в Москву

"Ему аплодируют": Пушков высказался после приезда Вучича в Москву - РИА Новости, 09.05.2025

"Ему аплодируют": Пушков высказался после приезда Вучича в Москву

Президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на юбилей Великой Победы, такое мнение высказал в Telegram-канале глава... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T05:09:00+03:00

2025-05-09T05:09:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на юбилей Великой Победы, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."Вучич не убоялся угроз из Брюсселя и проявил политическое мужество. Ему сейчас аплодируют Сербия и Россия, как и все в Европе, кто считает победу над германским нацизмом высшей и подлинной европейской ценностью", — написал он.По мнению парламентария, в отличие от убежденных антифашистов Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, многим нынешним европейским политикам, чьи предки служили в вермахте и были членами партии Гитлера, гордиться нечем."Их предки воевали с нами тогда. Эти воюют с нами сейчас. Для них 9 мая — не День Победы, а день поражения, за которое они хотят взять реванш", — резюмировал Пушков.Накануне президент Сербии и премьер-министр Словакии прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных дню Победы, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в столицу России. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

https://ria.ru/20250509/vuchich-2015902203.html

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в мире, москва, сербия, россия, александр вучич, алексей пушков, роберт фицо, совет федерации рф