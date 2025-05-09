"Ему аплодируют": Пушков высказался после приезда Вучича в Москву
Пушков: Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на юбилей Великой Победы, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
По мнению парламентария, в отличие от убежденных антифашистов Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, многим нынешним европейским политикам, чьи предки служили в вермахте и были членами партии Гитлера, гордиться нечем.
"Их предки воевали с нами тогда. Эти воюют с нами сейчас. Для них 9 мая — не День Победы, а день поражения, за которое они хотят взять реванш", — резюмировал Пушков.
Накануне президент Сербии и премьер-министр Словакии прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных дню Победы, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в столицу России. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.