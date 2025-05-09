https://ria.ru/20250509/posol-2016044974.html

Посол России в Лондоне возложил цветы к Советскому военному мемориалу

Посол России в Лондоне возложил цветы к Советскому военному мемориалу - РИА Новости, 09.05.2025

Посол России в Лондоне возложил цветы к Советскому военному мемориалу

Посол России в Великобритании Андрей Келин возложил венок к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:32:00+03:00

2025-05-09T14:32:00+03:00

2025-05-09T14:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин возложил венок к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии приняли участие Келин, сотрудники посольства, а также послы стран СНГ, представители организаций ветеранов и соотечественников в Великобритании и британских общественных объединений. "Это день памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, день победы Красной Армии… Мы провели эту церемонию у советского мемориала, который неравнодушные британцы отреставрировали, приготовили для того, чтобы могли провести этот день достойно. Поэтому, как мы понимаем, среди британцев действительно сохраняется историческая память о Второй мировой войне, о победе советского народа в ней. Тем не менее, это совершенно не соответствует официальной позиции Лондона, который из всех своих официальных выступлений вычеркивает память об антигитлеровской коалиции, о том, что мы были когда-то вместе", - сказал Келин журналистам после церемонии. Посол подчеркнул, что Россия никогда не преуменьшала значение антигитлеровской коалиции и сохраняет память о сотрудничестве. "На нас лежит историческая ответственность за сохранение памяти о том, что было сделано, кто победил и кто сыграл главную роль в победе", - добавил Келин и отметил, что в последние месяцы аналогичные акции памяти прошли по всей Великобритании. Церемония прошла в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея Великобритании, где в 1998 году был установлен памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова. Монумент представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти.

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https://ria.ru/20250507/evropa-2015343085.html

https://ria.ru/20250506/britaniya-2015398819.html

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Возложение цветов к советскому мемориалу в Лондоне Посол Андрей Келин возложил цветы к советскому мемориалу в Лондоне. Церемонию пытались прервать провокаторы с украинскими флагами, но у них ничего не вышло. 2025-05-09T14:32 true PT1M29S

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в мире, великобритания, россия, лондон, андрей келин, великая отечественная война (1941-1945), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне