https://ria.ru/20250509/polk-2016023479.html
Колонна "Бессмертного полка" прошла в центре Минска
Колонна "Бессмертного полка" прошла в центре Минска - РИА Новости, 09.05.2025
Колонна "Бессмертного полка" прошла в центре Минска
Колонна "Бессмертного полка" прошла 9 мая по проспекту Независимости в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:18:00+03:00
2025-05-09T13:18:00+03:00
2025-05-09T13:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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акция "бессмертный полк"
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Колонна "Бессмертного полка" прошла 9 мая по проспекту Независимости в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. Сотни участников держали портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны, флаги России, Белоруссии, СССР, копии Знамени Победы, пели песни о войне. На некоторых участниках акции были не только георгиевские ленты на груди, но и одновременно популярные в Белоруссии ленточки в цветах государственного флага и с цветком яблони. Участники акции возложили цветы к монументу Победы на одноименной площади белорусской столицы. Колонна присоединилась к белорусской общереспубликанской акции "Беларусь помнит", в рамках которой высшие должностные лица и представители общественности возлагают цветы на площади Победы. Ранее к монументу лег венок от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лукашенко ранее говорил, что не нужно противопоставлять георгиевскую ленточку и используемый в республике символ Великой Победы, представляющий собой ленточку в цветах государственного флага республики и цветок яблони, нужно проводить памятные акции вместе. Лукашенко отметил, что в Белоруссии 9 мая проводят акцию "Беларусь помнит", которая похожа на российский "Бессмертный полк". До этого в Волгограде на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что в республике никто не запрещает георгиевские ленточки. Он также подчеркнул, что у Белоруссии и у России в части понимания значимости Победы советского народа в Великой Отечественной войне "идея абсолютно одинаковая". Символы Великой Победы могут быть разными, важно, что за ними стоят общая история, настоящее и будущее, ответил на это президент России.
https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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Акция "Бессмертный полк" в Минске
Акция "Бессмертный полк" прошла в Минске, ее участники возложили цветы к монументу Победы
2025-05-09T13:18
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в мире, белоруссия, минск, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Минск, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Колонна "Бессмертного полка" прошла в центре Минска
Колонна Бессмертного полка прошла по проспекту Независимости в центре Минска