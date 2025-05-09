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В Нетании прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:44 09.05.2025 (обновлено: 12:47 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/polk-2016012652.html
В Нетании прошла акция "Бессмертный полк"
В Нетании прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Нетании прошла акция "Бессмертный полк"
Сотни людей в День Победы провели акцию "Бессмертный полк" у мемориала солдатам Красной армии в израильском городе Нетания, в церемонии возложения венков к... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:44:00+03:00
2025-05-09T12:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
израиль
нетания
бессмертный полк
80-летие победы в великой отечественной войне
акция "бессмертный полк"
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НЕТАНИЯ (Израиль), 9 мая - РИА Новости. Сотни людей в День Победы провели акцию "Бессмертный полк" у мемориала солдатам Красной армии в израильском городе Нетания, в церемонии возложения венков к мемориалу приняли участие послы России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Узбекистана, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля, передает корреспондент РИА Новости. Колонна c фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля, а также знаменами Победы под звучание песен военных лет проследовала по набережной города к мемориалу "Крылья победы". Множество людей было одето в форму солдат Красной армии. На мероприятии было представлено огромное количество флагов, плакатов и знамен с советской и российской символикой. Колонну возглавили лидеры Израильского антифашистского движения, которые пронесли копию Знамени Победы, полученную ранее в этом году от дочери Героя Советского Союза Михаила Егорова, Ирины Дорожкиной, на международном форуме "Память Победителей" в Москве. "Мы чтим традиции и уважаем наших предков, боровшихся в рядах Красной армии против коричневой чумы - фашизма. Уже не первый год Израильское антифашистское движение принимает участие в организации праздника Дня Победы именно 9 мая. Мы не дадим никому переписать историю, и каждый год мы организовываем "Бессмертный полк" именно в этот день и постоянно улучшаем качество этих мероприятий. В этом году мы стали официальными кураторами "Бессмертного полка" в Израиле, и мне как руководителю движения выпала огромная честь посетить международный форум кураторов "Бессмертных полков" со всего мира в Москве", - рассказал РИА Новости лидер движения антифашистов Дмитрий Трапиров. После подхода колонны "Бессмертного полка" послы РФ и стран СНГ, израильские чиновники, а также представители различных ветеранских и общественных организаций Израиля возложили цветы и венки к мемориалу "Крылья победы". От имени России венок возложил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Я очень рад, что в Израиле очень много добрых и порядочных... людей, которые хранят в сердце и в уме то, что было тогда достигнуто. Я очень надеюсь, что 80-я годовщина - это не последняя годовщина, которую мы будем вместе отмечать и в Израиле, и в России... Мы помним все и ничего никогда не забудем и не дадим никому забыть о том, что наши героические родители, дедушки и бабушки... прошли через невообразимые испытания, которые сложно себе и представить", - заявил посол, поздравив израильтян с Днем Победы. Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли сегодня в нескольких израильских городах: Иерусалиме, Нетании и Хайфе. В Израиле сегодня насчитывается около 60 мемориалов, стел и памятников, посвящённых солдатам Красной армии - борцам с германским нацизмом. Мемориал "Крылья победы" был возведён в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.
https://ria.ru/20250508/izrail-2015878326.html
https://ria.ru/20250507/izrail-2015712174.html
https://ria.ru/20250506/pozdravlenie-2015367748.html
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"Бессмертный полк" у мемориала солдатам Красной армии в израильской Нетании
Сотни людей провели акцию "Бессмертный полк" у мемориала солдатам Красной армии в израильской Нетании
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в мире, израиль, нетания, бессмертный полк, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Израиль, Нетания, Бессмертный полк, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк"
В Нетании прошла акция "Бессмертный полк"

Сотни людей провели акцию Бессмертный полк у мемориала в израильской Нетании

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НЕТАНИЯ (Израиль), 9 мая - РИА Новости. Сотни людей в День Победы провели акцию "Бессмертный полк" у мемориала солдатам Красной армии в израильском городе Нетания, в церемонии возложения венков к мемориалу приняли участие послы России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Узбекистана, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна c фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля, а также знаменами Победы под звучание песен военных лет проследовала по набережной города к мемориалу "Крылья победы".
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Множество людей было одето в форму солдат Красной армии. На мероприятии было представлено огромное количество флагов, плакатов и знамен с советской и российской символикой.
Колонну возглавили лидеры Израильского антифашистского движения, которые пронесли копию Знамени Победы, полученную ранее в этом году от дочери Героя Советского Союза Михаила Егорова, Ирины Дорожкиной, на международном форуме "Память Победителей" в Москве.
"Мы чтим традиции и уважаем наших предков, боровшихся в рядах Красной армии против коричневой чумы - фашизма. Уже не первый год Израильское антифашистское движение принимает участие в организации праздника Дня Победы именно 9 мая. Мы не дадим никому переписать историю, и каждый год мы организовываем "Бессмертный полк" именно в этот день и постоянно улучшаем качество этих мероприятий. В этом году мы стали официальными кураторами "Бессмертного полка" в Израиле, и мне как руководителю движения выпала огромная честь посетить международный форум кураторов "Бессмертных полков" со всего мира в Москве", - рассказал РИА Новости лидер движения антифашистов Дмитрий Трапиров.
После подхода колонны "Бессмертного полка" послы РФ и стран СНГ, израильские чиновники, а также представители различных ветеранских и общественных организаций Израиля возложили цветы и венки к мемориалу "Крылья победы".
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7 мая, 23:55
От имени России венок возложил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Я очень рад, что в Израиле очень много добрых и порядочных... людей, которые хранят в сердце и в уме то, что было тогда достигнуто. Я очень надеюсь, что 80-я годовщина - это не последняя годовщина, которую мы будем вместе отмечать и в Израиле, и в России... Мы помним все и ничего никогда не забудем и не дадим никому забыть о том, что наши героические родители, дедушки и бабушки... прошли через невообразимые испытания, которые сложно себе и представить", - заявил посол, поздравив израильтян с Днем Победы.
Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли сегодня в нескольких израильских городах: Иерусалиме, Нетании и Хайфе. В Израиле сегодня насчитывается около 60 мемориалов, стел и памятников, посвящённых солдатам Красной армии - борцам с германским нацизмом. Мемориал "Крылья победы" был возведён в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреИзраильНетанияБессмертный полк80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАкция "Бессмертный полк"
 
 
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