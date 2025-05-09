В Нетании прошла акция "Бессмертный полк"
Сотни людей провели акцию Бессмертный полк у мемориала в израильской Нетании
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НЕТАНИЯ (Израиль), 9 мая - РИА Новости. Сотни людей в День Победы провели акцию "Бессмертный полк" у мемориала солдатам Красной армии в израильском городе Нетания, в церемонии возложения венков к мемориалу приняли участие послы России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Узбекистана, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Множество людей было одето в форму солдат Красной армии. На мероприятии было представлено огромное количество флагов, плакатов и знамен с советской и российской символикой.
Колонну возглавили лидеры Израильского антифашистского движения, которые пронесли копию Знамени Победы, полученную ранее в этом году от дочери Героя Советского Союза Михаила Егорова, Ирины Дорожкиной, на международном форуме "Память Победителей" в Москве.
"Мы чтим традиции и уважаем наших предков, боровшихся в рядах Красной армии против коричневой чумы - фашизма. Уже не первый год Израильское антифашистское движение принимает участие в организации праздника Дня Победы именно 9 мая. Мы не дадим никому переписать историю, и каждый год мы организовываем "Бессмертный полк" именно в этот день и постоянно улучшаем качество этих мероприятий. В этом году мы стали официальными кураторами "Бессмертного полка" в Израиле, и мне как руководителю движения выпала огромная честь посетить международный форум кураторов "Бессмертных полков" со всего мира в Москве", - рассказал РИА Новости лидер движения антифашистов Дмитрий Трапиров.
После подхода колонны "Бессмертного полка" послы РФ и стран СНГ, израильские чиновники, а также представители различных ветеранских и общественных организаций Израиля возложили цветы и венки к мемориалу "Крылья победы".
От имени России венок возложил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Я очень рад, что в Израиле очень много добрых и порядочных... людей, которые хранят в сердце и в уме то, что было тогда достигнуто. Я очень надеюсь, что 80-я годовщина - это не последняя годовщина, которую мы будем вместе отмечать и в Израиле, и в России... Мы помним все и ничего никогда не забудем и не дадим никому забыть о том, что наши героические родители, дедушки и бабушки... прошли через невообразимые испытания, которые сложно себе и представить", - заявил посол, поздравив израильтян с Днем Победы.
Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли сегодня в нескольких израильских городах: Иерусалиме, Нетании и Хайфе. В Израиле сегодня насчитывается около 60 мемориалов, стел и памятников, посвящённых солдатам Красной армии - борцам с германским нацизмом. Мемориал "Крылья победы" был возведён в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.