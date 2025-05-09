https://ria.ru/20250509/pobeda-2016105632.html

Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти

Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти - РИА Новости, 09.05.2025

Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти

Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в 70 городах и поселках Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:27:00+03:00

2025-05-09T19:27:00+03:00

2025-05-09T19:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинградская область

александр дрозденко

день победы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в 70 городах и поселках Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Двести сорок пять тысяч человек - почти четверть миллиона ленинградцев приняли участие в шествиях "Бессмертного полка", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в 70 городах и поселениях в едином строю в День Победы прошли потомки победителей с портретами родных героев Великой Отечественной войны.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/peterburg-2016081935.html

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общество, ленинградская область, александр дрозденко, день победы