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Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:27 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016105632.html
Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти
Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти - РИА Новости, 09.05.2025
Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти
Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в 70 городах и поселках Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:27:00+03:00
2025-05-09T19:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинградская область
александр дрозденко
день победы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в 70 городах и поселках Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Двести сорок пять тысяч человек - почти четверть миллиона ленинградцев приняли участие в шествиях "Бессмертного полка", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в 70 городах и поселениях в едином строю в День Победы прошли потомки победителей с портретами родных героев Великой Отечественной войны.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/peterburg-2016081935.html
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко, День Победы
Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти

Глава Ленобласти Дрозденко: "Бессмертный полк" собрал около 245 тысяч человек

© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиУчастники акции "Бессмертный полк" в Ленинградской области
Участники акции Бессмертный полк в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
Участники акции "Бессмертный полк" в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в 70 городах и поселках Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Двести сорок пять тысяч человек - почти четверть миллиона ленинградцев приняли участие в шествиях "Бессмертного полка", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в 70 городах и поселениях в едином строю в День Победы прошли потомки победителей с портретами родных героев Великой Отечественной
войны.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Участники акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Бессмертный полк" в Петербурге собрал больше миллиона человек
Вчера, 17:14
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградская областьАлександр ДрозденкоДень Победы
 
 
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