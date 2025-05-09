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Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти
Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти - РИА Новости, 09.05.2025
Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти
Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в 70 городах и поселках Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:27:00+03:00
2025-05-09T19:27:00+03:00
2025-05-09T19:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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александр дрозденко
день победы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в 70 городах и поселках Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Двести сорок пять тысяч человек - почти четверть миллиона ленинградцев приняли участие в шествиях "Бессмертного полка", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в 70 городах и поселениях в едином строю в День Победы прошли потомки победителей с портретами родных героев Великой Отечественной войны.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко, День Победы
Шествие "Бессмертный полк" собрало около 245 тысяч человек в Ленобласти
Глава Ленобласти Дрозденко: "Бессмертный полк" собрал около 245 тысяч человек