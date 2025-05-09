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Центр "Воин" презентовал короткометражный фильм про связь поколений - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:31 09.05.2025 (обновлено: 17:32 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016086317.html
Центр "Воин" презентовал короткометражный фильм про связь поколений
Центр "Воин" презентовал короткометражный фильм про связь поколений - РИА Новости, 09.05.2025
Центр "Воин" презентовал короткометражный фильм про связь поколений
Центр "Воин" в день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фестивале "Россия - Моя история. Победа" на ВДНХ презентовал короткометражный... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:31:00+03:00
2025-05-09T17:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
волгоград
сталинград
виктор водолацкий
владимир путин
госдума рф
день победы
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ТЮМЕНЬ, 9 мая - РИА Новости. Центр "Воин" в день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фестивале "Россия - Моя история. Победа" на ВДНХ презентовал короткометражный фильм про связь поколений, заявили РИА Новости в пресс-службе центра. "К 80-й годовщине Великой Победы Центр "Воин" презентовал короткометражный фильм про связь поколений. Съемки проходили в патриотической столице России - Волгограде, который на время праздника носит название Сталинград. В центре сюжета - три истории из 1944, 2023 и 2024 годов", - рассказали агентству в пресс-службе. В первой истории советский боец из блиндажа под артиллерийскую канонаду шлет красноармейский привет с передовой и сообщает: "Изо дня в день мы идем к Победе!" Во второй морской пехотинец из зоны специальной военной операции пишет письмо домой под писк дронов над головой. В третьей из лагеря со смены "Время юных героев" курсант "Воина" сообщает маме, что он теперь тоже воин - с формой, шевронами, четкими планами на будущее - и хочет, как отец, служить Родине. "Каждый курсант центра "Воин" чтит как подвиг предков, защитивших Родину в ходе Великой Отечественной (войны - ред.), так и наших бойцов, которые сейчас сражаются с нацизмом на Украине. Связь поколений ни в коем случае не прервалась, что мы и показали в нашем фильме. Настоящие патриоты все так же, как и 80 лет назад, верны Отечеству и народу. Центр "Воин" гордится, что помогает передавать эту эстафету мужества", - прокомментировал идею фильма председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. Фестиваль "Россия - Моя история. Победа" со среды по субботу проходит в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ, в 57 павильоне действует пространство центра "Воин". В нем можно научиться стрелять в тире на современных тренажерах, разбирать и собирать автомат, управлять дроном вживую и на симуляторе, оказывать первую помощь и эвакуировать раненого, сыграть в лазертаг. Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе и объединяют около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками специальной военной операции. Они занимаются с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры. За два года обучено по разным направлениям более 55 тысяч курсантов.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016083741.html
https://ria.ru/20250426/aktsiya--2013601100.html
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россия, волгоград, сталинград, виктор водолацкий, владимир путин, госдума рф, день победы, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Волгоград, Сталинград, Виктор Водолацкий, Владимир Путин, Госдума РФ, День Победы, Общество
Центр "Воин" презентовал короткометражный фильм про связь поколений

Центр "Воин" презентовал фильм про связь поколений к 80-летию Победы

© Фото : центр военно-спортивной подготовки "ВОИН"|ТюменьСпециалист тюменского центра "ВОИН"
Специалист тюменского центра ВОИН - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : центр военно-спортивной подготовки "ВОИН"|Тюмень
Специалист тюменского центра "ВОИН". Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 9 мая - РИА Новости. Центр "Воин" в день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фестивале "Россия - Моя история. Победа" на ВДНХ презентовал короткометражный фильм про связь поколений, заявили РИА Новости в пресс-службе центра.
"К 80-й годовщине Великой Победы Центр "Воин" презентовал короткометражный фильм про связь поколений. Съемки проходили в патриотической столице России - Волгограде, который на время праздника носит название Сталинград. В центре сюжета - три истории из 1944, 2023 и 2024 годов", - рассказали агентству в пресс-службе.
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В первой истории советский боец из блиндажа под артиллерийскую канонаду шлет красноармейский привет с передовой и сообщает: "Изо дня в день мы идем к Победе!" Во второй морской пехотинец из зоны специальной военной операции пишет письмо домой под писк дронов над головой. В третьей из лагеря со смены "Время юных героев" курсант "Воина" сообщает маме, что он теперь тоже воин - с формой, шевронами, четкими планами на будущее - и хочет, как отец, служить Родине.
"Каждый курсант центра "Воин" чтит как подвиг предков, защитивших Родину в ходе Великой Отечественной (войны - ред.), так и наших бойцов, которые сейчас сражаются с нацизмом на Украине. Связь поколений ни в коем случае не прервалась, что мы и показали в нашем фильме. Настоящие патриоты все так же, как и 80 лет назад, верны Отечеству и народу. Центр "Воин" гордится, что помогает передавать эту эстафету мужества", - прокомментировал идею фильма председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Фестиваль "Россия - Моя история. Победа" со среды по субботу проходит в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ, в 57 павильоне действует пространство центра "Воин". В нем можно научиться стрелять в тире на современных тренажерах, разбирать и собирать автомат, управлять дроном вживую и на симуляторе, оказывать первую помощь и эвакуировать раненого, сыграть в лазертаг.
Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе и объединяют около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками специальной военной операции. Они занимаются с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры. За два года обучено по разным направлениям более 55 тысяч курсантов.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВолгоградСталинградВиктор ВодолацкийВладимир ПутинГосдума РФДень ПобедыОбщество
 
 
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