https://ria.ru/20250509/pobeda-2016010323.html
Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем
Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем - РИА Новости, 09.05.2025
Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем
Совместное празднование Дня Победы Россией и Китаем - это единение народов, общая победа над фашизмом, страны сейчас совместно ведут как политику, так и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:41:00+03:00
2025-05-09T12:41:00+03:00
2025-05-09T12:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
москва
антон силуанов
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016014734_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_87c52045b49fa419bb97b5b7426fd55c.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Совместное празднование Дня Победы Россией и Китаем - это единение народов, общая победа над фашизмом, страны сейчас совместно ведут как политику, так и экономику, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это единение народов, это наша победа, общая победа над фашизмом. И в этом мы вместе всегда выступали и сейчас ведем совместную нашу политику, как и экономику", - ответил Силуанов на вопрос китайского издания, какое значение имеет совместное празднование Китаем и Россией 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял военный парад на Красной площади, на котором также присутствовали зарубежные лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Президент проведет серию двусторонних встреч с лидерами других государств и главами делегаций, приехавшими в Москву для участия в юбилейных мероприятиях.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016014734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d75068dd7774194bc7c3711ba21e20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, антон силуанов, владимир путин, си цзиньпин, в мире, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Москва, Антон Силуанов, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире, Парад Победы
Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем
Силуанов назвал празднование Дня Победы с Китаем единением народов