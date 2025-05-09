https://ria.ru/20250509/pobeda-2016010323.html

Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем

Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем - РИА Новости, 09.05.2025

Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем

Совместное празднование Дня Победы Россией и Китаем - это единение народов, общая победа над фашизмом, страны сейчас совместно ведут как политику, так и... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:41:00+03:00

2025-05-09T12:41:00+03:00

2025-05-09T12:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

москва

антон силуанов

владимир путин

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016014734_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_87c52045b49fa419bb97b5b7426fd55c.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Совместное празднование Дня Победы Россией и Китаем - это единение народов, общая победа над фашизмом, страны сейчас совместно ведут как политику, так и экономику, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это единение народов, это наша победа, общая победа над фашизмом. И в этом мы вместе всегда выступали и сейчас ведем совместную нашу политику, как и экономику", - ответил Силуанов на вопрос китайского издания, какое значение имеет совместное празднование Китаем и Россией 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял военный парад на Красной площади, на котором также присутствовали зарубежные лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Президент проведет серию двусторонних встреч с лидерами других государств и главами делегаций, приехавшими в Москву для участия в юбилейных мероприятиях.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, москва, антон силуанов, владимир путин, си цзиньпин, в мире, парад победы