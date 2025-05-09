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Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:41 09.05.2025 (обновлено: 12:42 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016010323.html
Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем
Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем - РИА Новости, 09.05.2025
Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем
Совместное празднование Дня Победы Россией и Китаем - это единение народов, общая победа над фашизмом, страны сейчас совместно ведут как политику, так и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:41:00+03:00
2025-05-09T12:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
москва
антон силуанов
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Совместное празднование Дня Победы Россией и Китаем - это единение народов, общая победа над фашизмом, страны сейчас совместно ведут как политику, так и экономику, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это единение народов, это наша победа, общая победа над фашизмом. И в этом мы вместе всегда выступали и сейчас ведем совместную нашу политику, как и экономику", - ответил Силуанов на вопрос китайского издания, какое значение имеет совместное празднование Китаем и Россией 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял военный парад на Красной площади, на котором также присутствовали зарубежные лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Президент проведет серию двусторонних встреч с лидерами других государств и главами делегаций, приехавшими в Москву для участия в юбилейных мероприятиях.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html
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россия, китай, москва, антон силуанов, владимир путин, си цзиньпин, в мире, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Москва, Антон Силуанов, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире, Парад Победы
Силуанов высказался о совместном праздновании Дня Победы с Китаем

Силуанов назвал празднование Дня Победы с Китаем единением народов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Министр финансов РФ Антон Силуанов на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Совместное празднование Дня Победы Россией и Китаем - это единение народов, общая победа над фашизмом, страны сейчас совместно ведут как политику, так и экономику, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Это единение народов, это наша победа, общая победа над фашизмом. И в этом мы вместе всегда выступали и сейчас ведем совместную нашу политику, как и экономику", - ответил Силуанов на вопрос китайского издания, какое значение имеет совместное празднование Китаем и Россией 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял военный парад на Красной площади, на котором также присутствовали зарубежные лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Президент проведет серию двусторонних встреч с лидерами других государств и главами делегаций, приехавшими в Москву для участия в юбилейных мероприятиях.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Как 80 лет назад: чем запомнился и удивил парад Победы
Вчера, 12:27
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКитайМоскваАнтон СилуановВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ миреПарад Победы
 
 
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