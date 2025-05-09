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Танки, участвовавшие в параде Победы, отправят на СВО - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:21 09.05.2025 (обновлено: 11:25 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015980569.html
Танки, участвовавшие в параде Победы, отправят на СВО
Танки, участвовавшие в параде Победы, отправят на СВО - РИА Новости, 09.05.2025
Танки, участвовавшие в параде Победы, отправят на СВО
Танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ участвовали в параде Победы на Красной площади в Москве без комплектов дополнительной защиты, их дооснастят ими и отправят в зону РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:21:00+03:00
2025-05-09T11:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
безопасность
технологии
москва
россия
нижний тагил
александр потапов
уралвагонзавод
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ участвовали в параде Победы на Красной площади в Москве без комплектов дополнительной защиты, их дооснастят ими и отправят в зону боевых действий, сообщил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. "Было принято решение, что боевые машины предстанут на параде в Москве в более привычном виде – без комплектов дополнительной защиты, которыми оснащается техника для участия в боевых действиях", - приводит слова Потапова пресс-служба концерна. Однако, по его словам, все новые танки производства УВЗ серийно получают противодронные конструкции и комплексы радиоэлектронной борьбы. "После парада Победы танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ будут дооснащены и направлены в войска для участия в специальной военной операции", - добавил Потапов. Сейчас основные усилия предприятий концерна направлены на обеспечение Вооруженных сил РФ современной бронетанковой техникой, без которой невозможна успешная работа на поле боя, рассказал глава концерна. В пресс-службе предприятия отметили, что для участия в военных парадах Победы были подготовлены более 60 единиц бронетехники. По Красной площади в Москве торжественным маршем прошли 10 танков Победы Т-34-85 и пять самоходных установок СУ-100 времен Великой Отечественной войны, а также по 10 современных танков Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ. Кроме того, танк Т-34-85 и несколько Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв" поучаствовали в параде в Нижнем Тагиле. В Омске жители города смогли увидеть "летающие" танки Т-80БВМ с газотурбинными двигателями и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк". В Челябинске на улицы вышли танк Т-34-85, тяжелый танк ИС-3 и знаменитый "Зверобой" – самоходная установка ИСУ-152.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/parad-2015974884.html
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безопасность, технологии, москва, россия, нижний тагил, александр потапов, уралвагонзавод, т-90м, т-72б3м, т-34, в мире, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Безопасность, Технологии, Москва, Россия, Нижний Тагил, Александр Потапов, Уралвагонзавод, Т-90М, Т-72Б3М, Т-34, В мире, Парад Победы
Танки, участвовавшие в параде Победы, отправят на СВО

Танки Т-90М,Т-72Б3М и Т-80БВМ, участвовавшие в параде Победы, отправят на СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ на параде Победы
Танк Т-80 БВМ на параде Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Танк Т-80 БВМ на параде Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ участвовали в параде Победы на Красной площади в Москве без комплектов дополнительной защиты, их дооснастят ими и отправят в зону боевых действий, сообщил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
"Было принято решение, что боевые машины предстанут на параде в Москве в более привычном виде – без комплектов дополнительной защиты, которыми оснащается техника для участия в боевых действиях", - приводит слова Потапова пресс-служба концерна.
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Парад Победы завершился пролетом авиации
Вчера, 11:11
Однако, по его словам, все новые танки производства УВЗ серийно получают противодронные конструкции и комплексы радиоэлектронной борьбы.
"После парада Победы танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ будут дооснащены и направлены в войска для участия в специальной военной операции", - добавил Потапов.
Сейчас основные усилия предприятий концерна направлены на обеспечение Вооруженных сил РФ современной бронетанковой техникой, без которой невозможна успешная работа на поле боя, рассказал глава концерна.
В пресс-службе предприятия отметили, что для участия в военных парадах Победы были подготовлены более 60 единиц бронетехники. По Красной площади в Москве торжественным маршем прошли 10 танков Победы Т-34-85 и пять самоходных установок СУ-100 времен Великой Отечественной войны, а также по 10 современных танков Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ.
Кроме того, танк Т-34-85 и несколько Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв" поучаствовали в параде в Нижнем Тагиле. В Омске жители города смогли увидеть "летающие" танки Т-80БВМ с газотурбинными двигателями и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк". В Челябинске на улицы вышли танк Т-34-85, тяжелый танк ИС-3 и знаменитый "Зверобой" – самоходная установка ИСУ-152.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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6 мая, 07:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБезопасностьТехнологииМоскваРоссияНижний ТагилАлександр ПотаповУралвагонзаводТ-90МТ-72Б3МТ-34В миреПарад Победы
 
 
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