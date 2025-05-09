https://ria.ru/20250509/peterburg-2016061380.html

Кавалерист сделал предложение коллеге на праздновании 9 мая в Петербурге

Кавалерист сделал предложение коллеге на праздновании 9 мая в Петербурге - РИА Новости, 09.05.2025

Кавалерист сделал предложение коллеге на праздновании 9 мая в Петербурге

Полицейский-кавалерист сделал своей коллеге Анне предложение в ходе торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:47:00+03:00

2025-05-09T15:47:00+03:00

2025-05-09T15:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Полицейский-кавалерист сделал своей коллеге Анне предложение в ходе торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Исаакиевской площади в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сегодня 32-летний инспектор кавалерийского взвода специального полка полиции ГУ МВД России Александр Малый сделал предложение руки и сердца своей 25-летней возлюбленной Анне Соколовой, которая служит в том же подразделении. На Исаакиевской площади в самый разгар торжественных мероприятий по случаю Дня Победы Александр, встав на колено, попросил возлюбленную стать его женой", - говорится в сообщении. Свидетелями этого романтического поступка стали не только коллеги молодых людей, но и прохожие, которые отреагировали на согласие будущей супруги полицейского ликующим возгласами, рассказали в ГУМВД. Как отметили в полиции, молодые люди познакомились в 2022 году, когда девушка поступила на службу в кавалерийский взвод спецполка ГУ МВД России. Между ними сразу же возникла симпатия, постепенно переросшая в серьёзные романтические отношения, которые укрепила и совместная служба.

https://ria.ru/20250509/parad-2016005415.html

https://ria.ru/20250509/peterburg-2016052996.html

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санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия