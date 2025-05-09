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Кавалерист сделал предложение коллеге на праздновании 9 мая в Петербурге
Кавалерист сделал предложение коллеге на праздновании 9 мая в Петербурге - РИА Новости, 09.05.2025
Кавалерист сделал предложение коллеге на праздновании 9 мая в Петербурге
Полицейский-кавалерист сделал своей коллеге Анне предложение в ходе торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:47:00+03:00
2025-05-09T15:47:00+03:00
2025-05-09T15:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Полицейский-кавалерист сделал своей коллеге Анне предложение в ходе торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Исаакиевской площади в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сегодня 32-летний инспектор кавалерийского взвода специального полка полиции ГУ МВД России Александр Малый сделал предложение руки и сердца своей 25-летней возлюбленной Анне Соколовой, которая служит в том же подразделении. На Исаакиевской площади в самый разгар торжественных мероприятий по случаю Дня Победы Александр, встав на колено, попросил возлюбленную стать его женой", - говорится в сообщении. Свидетелями этого романтического поступка стали не только коллеги молодых людей, но и прохожие, которые отреагировали на согласие будущей супруги полицейского ликующим возгласами, рассказали в ГУМВД. Как отметили в полиции, молодые люди познакомились в 2022 году, когда девушка поступила на службу в кавалерийский взвод спецполка ГУ МВД России. Между ними сразу же возникла симпатия, постепенно переросшая в серьёзные романтические отношения, которые укрепила и совместная служба.
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санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Кавалерист сделал предложение коллеге на праздновании 9 мая в Петербурге
Кавалерист сделал предложение коллеге Анне на праздновании 9 мая в Петербурге