https://ria.ru/20250509/peterburg-2016052996.html

В Петербурге началось шествие "Бессмертного полка"

В Петербурге началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

В Петербурге началось шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" началось в День Победы в историческом центре Санкт-Петербурга, колонны проследуют от площади Восстания по Невскому проспекту до... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:07:00+03:00

2025-05-09T15:07:00+03:00

2025-05-09T15:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

санкт-петербург

ленинград

россия

александр невский

александр беглов

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_101:0:2595:1403_1920x0_80_0_0_ea4f2ce628b91e5bef2f9b1a05da2e02.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" началось в День Победы в историческом центре Санкт-Петербурга, колонны проследуют от площади Восстания по Невскому проспекту до Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. Жители Петербурга стали собираться на шествие за несколько часов до его начала. Среди них - люди всех возрастов, многие пришли с детьми. Колонна "Бессмертного полка" формируется на протяжении всего участка Невского проспекта от площади Александра Невского до площади Восстания, откуда начинается движение. Во главе шествия в сопровождении роты почетного караула в ретроавтомобиле провозят Звезду города-героя Ленинграда в защитном боксе. Далее следует знаменная группа с флагом России, копией Знамени Победы и флагом Санкт-Петербурга. В головной части колонны на ретроавтомобилях едут ветераны Великой Отечественной войны, которых сопровождают волонтеры. За ними в колонне идут участники специальной военной операции с семьями, которые несут портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Вслед за ними проносят 10 штандартов фронтов Красной армии, а замыкают головную колонну жители Петербурга и гости города с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Предполагается, что проход "Бессмертного полка" по Невскому проспекту займет около часа, и шествие прибудет на Дворцовую площадь около 15.00 мск. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что "Бессмертный полк" в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может собрать около 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20250509/polk-2016046278.html

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html

https://ria.ru/20250509/polk-2016045772.html

санкт-петербург

ленинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ленинград, россия, александр невский, александр беглов, 80-летие победы в великой отечественной войне