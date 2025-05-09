В Петербурге началось шествие "Бессмертного полка"
В историческом центре Петербурга началось шествие "Бессмертного полка"
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" началось в День Победы в историческом центре Санкт-Петербурга, колонны проследуют от площади Восстания по Невскому проспекту до Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Петербурга стали собираться на шествие за несколько часов до его начала. Среди них - люди всех возрастов, многие пришли с детьми.
Колонна "Бессмертного полка" формируется на протяжении всего участка Невского проспекта от площади Александра Невского до площади Восстания, откуда начинается движение.
Во главе шествия в сопровождении роты почетного караула в ретроавтомобиле провозят Звезду города-героя Ленинграда в защитном боксе. Далее следует знаменная группа с флагом России, копией Знамени Победы и флагом Санкт-Петербурга.
В головной части колонны на ретроавтомобилях едут ветераны Великой Отечественной войны, которых сопровождают волонтеры. За ними в колонне идут участники специальной военной операции с семьями, которые несут портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Вслед за ними проносят 10 штандартов фронтов Красной армии, а замыкают головную колонну жители Петербурга и гости города с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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Предполагается, что проход "Бессмертного полка" по Невскому проспекту займет около часа, и шествие прибудет на Дворцовую площадь около 15.00 мск.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что "Бессмертный полк" в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может собрать около 1 миллиона человек.
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