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В Петербурге началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:07 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/peterburg-2016052996.html
В Петербурге началось шествие "Бессмертного полка"
В Петербурге началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Петербурге началось шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" началось в День Победы в историческом центре Санкт-Петербурга, колонны проследуют от площади Восстания по Невскому проспекту до... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:07:00+03:00
2025-05-09T15:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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россия
александр невский
александр беглов
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" началось в День Победы в историческом центре Санкт-Петербурга, колонны проследуют от площади Восстания по Невскому проспекту до Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости. Жители Петербурга стали собираться на шествие за несколько часов до его начала. Среди них - люди всех возрастов, многие пришли с детьми. Колонна "Бессмертного полка" формируется на протяжении всего участка Невского проспекта от площади Александра Невского до площади Восстания, откуда начинается движение. Во главе шествия в сопровождении роты почетного караула в ретроавтомобиле провозят Звезду города-героя Ленинграда в защитном боксе. Далее следует знаменная группа с флагом России, копией Знамени Победы и флагом Санкт-Петербурга. В головной части колонны на ретроавтомобилях едут ветераны Великой Отечественной войны, которых сопровождают волонтеры. За ними в колонне идут участники специальной военной операции с семьями, которые несут портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Вслед за ними проносят 10 штандартов фронтов Красной армии, а замыкают головную колонну жители Петербурга и гости города с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Предполагается, что проход "Бессмертного полка" по Невскому проспекту займет около часа, и шествие прибудет на Дворцовую площадь около 15.00 мск. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что "Бессмертный полк" в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может собрать около 1 миллиона человек.
https://ria.ru/20250509/polk-2016046278.html
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санкт-петербург, ленинград, россия, александр невский, александр беглов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург, Ленинград, Россия, Александр Невский, Александр Беглов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Петербурге началось шествие "Бессмертного полка"

В историческом центре Петербурга началось шествие "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" началось в День Победы в историческом центре Санкт-Петербурга, колонны проследуют от площади Восстания по Невскому проспекту до Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Петербурга стали собираться на шествие за несколько часов до его начала. Среди них - люди всех возрастов, многие пришли с детьми.
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру
Вчера, 14:35
Колонна "Бессмертного полка" формируется на протяжении всего участка Невского проспекта от площади Александра Невского до площади Восстания, откуда начинается движение.
Во главе шествия в сопровождении роты почетного караула в ретроавтомобиле провозят Звезду города-героя Ленинграда в защитном боксе. Далее следует знаменная группа с флагом России, копией Знамени Победы и флагом Санкт-Петербурга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся
Вчера, 13:47
В головной части колонны на ретроавтомобилях едут ветераны Великой Отечественной войны, которых сопровождают волонтеры. За ними в колонне идут участники специальной военной операции с семьями, которые несут портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Вслед за ними проносят 10 штандартов фронтов Красной армии, а замыкают головную колонну жители Петербурга и гости города с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
По всей России в различных форматах проходит акция “Бессмертный полк” - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Акция "Бессмертный полк" в российских городах
Вчера, 12:00
Предполагается, что проход "Бессмертного полка" по Невскому проспекту займет около часа, и шествие прибудет на Дворцовую площадь около 15.00 мск.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что "Бессмертный полк" в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне может собрать около 1 миллиона человек.
Акция Бессмертный полк в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Нидерландах прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 14:34
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСанкт-ПетербургЛенинградРоссияАлександр НевскийАлександр Беглов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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