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На Западе обратили внимание на важную деталь на параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:24 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/parad-2016122092.html
На Западе обратили внимание на важную деталь на параде Победы в Москве
На Западе обратили внимание на важную деталь на параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
На Западе обратили внимание на важную деталь на параде Победы в Москве
Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве свидетельствует... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:24:00+03:00
2025-05-09T21:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
китай
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
народно-освободительная армия китая
москва
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве свидетельствует об усилении связей России и КНР, пишет L'AntiDiplomatico."Это был не первый раз, когда почетный караул из Китая появлялся на Красной площади: в 2015 году он принимал участие в праздновании 70-летия Победы. Возвращение в Москву спустя десять лет является явным признаком укрепления связей между Китаем и Россией", — говорится в публикации.Издание также отметило, что прибытие китайских военных в российскую столицу представляет собой яркий символ единства и дружбы двух великих держав, а ось Москва — Пекин будет иметь решающее значение в многополярном мире.Парадный расчет китайских военных стал самым большим из иностранных воинских контингентов, прошедших по Красной площади 9 мая.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Москву. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. По их итогам президент России Владимир Путин и китайский лидер приняли совместное заявление двух стран о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
https://ria.ru/20250509/parad-2016055024.html
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в мире, китай, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, народно-освободительная армия китая, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Китай, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Народно-освободительная армия Китая, Москва
На Западе обратили внимание на важную деталь на параде Победы в Москве

L'AntiDiplomatico: участие НОАК в параде говорит об укреплении связей РФ и Китая

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБатальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве свидетельствует об усилении связей России и КНР, пишет L'AntiDiplomatico.
"Это был не первый раз, когда почетный караул из Китая появлялся на Красной площади: в 2015 году он принимал участие в праздновании 70-летия Победы. Возвращение в Москву спустя десять лет является явным признаком укрепления связей между Китаем и Россией", — говорится в публикации.
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Издание также отметило, что прибытие китайских военных в российскую столицу представляет собой яркий символ единства и дружбы двух великих держав, а ось Москва — Пекин будет иметь решающее значение в многополярном мире.
Парадный расчет китайских военных стал самым большим из иностранных воинских контингентов, прошедших по Красной площади 9 мая.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Москву. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. По их итогам президент России Владимир Путин и китайский лидер приняли совместное заявление двух стран о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
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