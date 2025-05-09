https://ria.ru/20250509/parad-2016122092.html

На Западе обратили внимание на важную деталь на параде Победы в Москве

На Западе обратили внимание на важную деталь на параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025

На Западе обратили внимание на важную деталь на параде Победы в Москве

Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве свидетельствует... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:24:00+03:00

2025-05-09T21:24:00+03:00

2025-05-09T21:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

китай

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

народно-освободительная армия китая

москва

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве свидетельствует об усилении связей России и КНР, пишет L'AntiDiplomatico."Это был не первый раз, когда почетный караул из Китая появлялся на Красной площади: в 2015 году он принимал участие в праздновании 70-летия Победы. Возвращение в Москву спустя десять лет является явным признаком укрепления связей между Китаем и Россией", — говорится в публикации.Издание также отметило, что прибытие китайских военных в российскую столицу представляет собой яркий символ единства и дружбы двух великих держав, а ось Москва — Пекин будет иметь решающее значение в многополярном мире.Парадный расчет китайских военных стал самым большим из иностранных воинских контингентов, прошедших по Красной площади 9 мая.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Москву. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. По их итогам президент России Владимир Путин и китайский лидер приняли совместное заявление двух стран о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

https://ria.ru/20250509/parad-2016055024.html

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китай

россия

москва

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в мире, китай, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, народно-освободительная армия китая, москва