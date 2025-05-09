https://ria.ru/20250509/parad-2016092694.html

"Торжество и глубокие эмоции": азиатские СМИ написали о параде Победы

"Торжество и глубокие эмоции": азиатские СМИ написали о параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

"Торжество и глубокие эмоции": азиатские СМИ написали о параде Победы

Ведущие СМИ Азии уделили большое внимание параду на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на котором присутствовал ряд... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:06:00+03:00

2025-05-09T18:06:00+03:00

2025-05-09T18:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕКИН/ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Ведущие СМИ Азии уделили большое внимание параду на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на котором присутствовал ряд лидеров государств региона, отметив торжественную атмосферу праздника, а также глубокие эмоции, которые оставил этот день. Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы принял военный парад на Красной площади. На празднование в Москву в эти дни прибыли многие зарубежные лидеры, в том числе из государств Азии, которые стоя приветствовали парадные расчеты своих стран, участвующие в мероприятии. Реакция китайских СМИ Центральное телевидение Китая в своем материале, посвященном параду Победы, отметило слова российского президента о вкладе народа Китая в общую борьбу во имя мирного будущего, а также о том, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий. Телеканал также выделил участие в параде почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК), подчеркнув военную выправку и высокий боевых дух китайских солдат. Отдельно телеканал оценил праздничную атмосферу в столице. "Москва в мае полна зелени и цветущих цветов. Флаги Победы развеваются на ветру, а великолепная Красная площадь наполнена торжественной и праздничной атмосферой", - говорится в сообщении. Агентство Синьхуа передало, что китайские военнослужащие, принявшие участие в параде, продемонстрировали миру дух и достоинство китайских солдат новой эпохи и передали позитивную энергию Китая с искренностью и дружелюбием. Как подчеркнуло агентство, великая глава победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и великая эпопея победы Советского Союза в Великой Отечественной войне никогда не померкнут, а все герои от рядового до генерала никогда не будут забыты. Китайское издание "Пэнпай" в свою очередь выделило участие в параде российских женщин-военнослужащих под звуки "Катюши", отметив широкие улыбки и доблестно-героический вид девушек. Песня "Катюша" пользуется большой популярностью в КНР, многие жители Китая ее хорошо знают в переводе на китайский язык. Издание также подчеркнуло высокую оценку российским президентом героического вклада китайского народа в дело общей борьбы. Япония Японская газета "Асахи" в статье, посвященной параду на Красной площади и речи президента РФ, отметила, что российский лидер "снизил критику Запада по сравнению с выступлениями предыдущих лет". "В своей речи президент Путин подчеркнул, что он не потерпит никаких искажений событий Второй мировой войны. Хотя он и предупредил Запад, что тот, по его мнению, преуменьшает роль Советского Союза в разгроме фашизма, он смягчил свою критику Запада по сравнению со своими речами в 2024 и 2023 годах", - утверждают авторы статьи. Газета также отметила присутствие на параде иностранных гостей, включая председателя КНР Си Цзиньпина, а также тот факт, что парад в честь 80-й годовщины был более масштабный, чем в предыдущие годы. Вьетнам Вьетнамская газета Vietnam News в статье о параде Победы подчеркнула, что участие Вьетнама в торжествах в Москве "подтверждает внешнюю политику страны (Вьетнама - ред.), основанную на независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации". Авторы также отметили, что впервые в истории Вьетнамская народная армия (ВНА) направила группу из 86 офицеров и солдат для участия в параде, что способствует "продвижению имиджа Вьетнама, его народа и силы героической Вьетнамской народной армии". По словам авторов газеты, участие Вьетнама в праздновании Дня Победы в Москве "подчеркивают глубокое уважение Вьетнамом и признание огромного вклада и жертв, принесенных бывшим Советским Союзом – и сегодняшней Россией – в Великую Победу над фашизмом и в непоколебимую защиту мира во всем мире". Портал Vietnam Plus сообщил, что участие руководства и военнослужащих Вьетнама в параде Победы "создает глубоко эмоциональный момент для вьетнамской общины в России и для народа Вьетнама в целом". Вьетнамское агентство новостей (VNA) подчеркнуло, что государственный визит генесека Компартии Вьетнама То Лама и его супруги в Россию "продемонстрировал уважение и почтение Вьетнама к огромному вкладу и жертвам бывшего Советского Союза и нынешней Российской Федерации в великой победе над фашизмом". В материале также говорится о желании Ханоя укреплять взаимоотношения с Москвой и выводить всеобъемлющее партнерство между двумя странами "на новые высоты". Таиланд Тайская газета The Nation опубликовала материал о параде, отметив участие в нем председателя КНР Си Цзиньпина. В статье делается акцент на китайском лидере и потерях Китая во Второй мировой войне. Авторы упомянули 72-часовое прекращение огня, объявленное ранее Путиным. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

https://ria.ru/20250509/parad-2015994311.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

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