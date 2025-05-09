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"Торжество и глубокие эмоции": азиатские СМИ написали о параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:06 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/parad-2016092694.html
"Торжество и глубокие эмоции": азиатские СМИ написали о параде Победы
"Торжество и глубокие эмоции": азиатские СМИ написали о параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
"Торжество и глубокие эмоции": азиатские СМИ написали о параде Победы
Ведущие СМИ Азии уделили большое внимание параду на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на котором присутствовал ряд... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:06:00+03:00
2025-05-09T18:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕКИН/ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Ведущие СМИ Азии уделили большое внимание параду на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на котором присутствовал ряд лидеров государств региона, отметив торжественную атмосферу праздника, а также глубокие эмоции, которые оставил этот день. Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы принял военный парад на Красной площади. На празднование в Москву в эти дни прибыли многие зарубежные лидеры, в том числе из государств Азии, которые стоя приветствовали парадные расчеты своих стран, участвующие в мероприятии. Реакция китайских СМИ Центральное телевидение Китая в своем материале, посвященном параду Победы, отметило слова российского президента о вкладе народа Китая в общую борьбу во имя мирного будущего, а также о том, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий. Телеканал также выделил участие в параде почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК), подчеркнув военную выправку и высокий боевых дух китайских солдат. Отдельно телеканал оценил праздничную атмосферу в столице. "Москва в мае полна зелени и цветущих цветов. Флаги Победы развеваются на ветру, а великолепная Красная площадь наполнена торжественной и праздничной атмосферой", - говорится в сообщении. Агентство Синьхуа передало, что китайские военнослужащие, принявшие участие в параде, продемонстрировали миру дух и достоинство китайских солдат новой эпохи и передали позитивную энергию Китая с искренностью и дружелюбием. Как подчеркнуло агентство, великая глава победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и великая эпопея победы Советского Союза в Великой Отечественной войне никогда не померкнут, а все герои от рядового до генерала никогда не будут забыты. Китайское издание "Пэнпай" в свою очередь выделило участие в параде российских женщин-военнослужащих под звуки "Катюши", отметив широкие улыбки и доблестно-героический вид девушек. Песня "Катюша" пользуется большой популярностью в КНР, многие жители Китая ее хорошо знают в переводе на китайский язык. Издание также подчеркнуло высокую оценку российским президентом героического вклада китайского народа в дело общей борьбы. Япония Японская газета "Асахи" в статье, посвященной параду на Красной площади и речи президента РФ, отметила, что российский лидер "снизил критику Запада по сравнению с выступлениями предыдущих лет". "В своей речи президент Путин подчеркнул, что он не потерпит никаких искажений событий Второй мировой войны. Хотя он и предупредил Запад, что тот, по его мнению, преуменьшает роль Советского Союза в разгроме фашизма, он смягчил свою критику Запада по сравнению со своими речами в 2024 и 2023 годах", - утверждают авторы статьи. Газета также отметила присутствие на параде иностранных гостей, включая председателя КНР Си Цзиньпина, а также тот факт, что парад в честь 80-й годовщины был более масштабный, чем в предыдущие годы. Вьетнам Вьетнамская газета Vietnam News в статье о параде Победы подчеркнула, что участие Вьетнама в торжествах в Москве "подтверждает внешнюю политику страны (Вьетнама - ред.), основанную на независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации". Авторы также отметили, что впервые в истории Вьетнамская народная армия (ВНА) направила группу из 86 офицеров и солдат для участия в параде, что способствует "продвижению имиджа Вьетнама, его народа и силы героической Вьетнамской народной армии". По словам авторов газеты, участие Вьетнама в праздновании Дня Победы в Москве "подчеркивают глубокое уважение Вьетнамом и признание огромного вклада и жертв, принесенных бывшим Советским Союзом – и сегодняшней Россией – в Великую Победу над фашизмом и в непоколебимую защиту мира во всем мире". Портал Vietnam Plus сообщил, что участие руководства и военнослужащих Вьетнама в параде Победы "создает глубоко эмоциональный момент для вьетнамской общины в России и для народа Вьетнама в целом". Вьетнамское агентство новостей (VNA) подчеркнуло, что государственный визит генесека Компартии Вьетнама То Лама и его супруги в Россию "продемонстрировал уважение и почтение Вьетнама к огромному вкладу и жертвам бывшего Советского Союза и нынешней Российской Федерации в великой победе над фашизмом". В материале также говорится о желании Ханоя укреплять взаимоотношения с Москвой и выводить всеобъемлющее партнерство между двумя странами "на новые высоты". Таиланд Тайская газета The Nation опубликовала материал о параде, отметив участие в нем председателя КНР Си Цзиньпина. В статье делается акцент на китайском лидере и потерях Китая во Второй мировой войне. Авторы упомянули 72-часовое прекращение огня, объявленное ранее Путиным. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
https://ria.ru/20250509/parad-2015994311.html
https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html
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в мире, россия, вьетнам, китай, япония, таиланд, москва, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Вьетнам, Китай, Япония, Таиланд, Москва, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы

"Торжество и глубокие эмоции": азиатские СМИ написали о параде Победы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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ПЕКИН/ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Ведущие СМИ Азии уделили большое внимание параду на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на котором присутствовал ряд лидеров государств региона, отметив торжественную атмосферу праздника, а также глубокие эмоции, которые оставил этот день.
Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы принял военный парад на Красной площади. На празднование в Москву в эти дни прибыли многие зарубежные лидеры, в том числе из государств Азии, которые стоя приветствовали парадные расчеты своих стран, участвующие в мероприятии.
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Парад на Красной площади. Полное видео
Вчера, 11:55

Реакция китайских СМИ

Центральное телевидение Китая в своем материале, посвященном параду Победы, отметило слова российского президента о вкладе народа Китая в общую борьбу во имя мирного будущего, а также о том, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий.
Телеканал также выделил участие в параде почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК), подчеркнув военную выправку и высокий боевых дух китайских солдат.
Отдельно телеканал оценил праздничную атмосферу в столице. "Москва в мае полна зелени и цветущих цветов. Флаги Победы развеваются на ветру, а великолепная Красная площадь наполнена торжественной и праздничной атмосферой", - говорится в сообщении.
Агентство Синьхуа передало, что китайские военнослужащие, принявшие участие в параде, продемонстрировали миру дух и достоинство китайских солдат новой эпохи и передали позитивную энергию Китая с искренностью и дружелюбием. Как подчеркнуло агентство, великая глава победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и великая эпопея победы Советского Союза в Великой Отечественной войне никогда не померкнут, а все герои от рядового до генерала никогда не будут забыты.
Китайское издание "Пэнпай" в свою очередь выделило участие в параде российских женщин-военнослужащих под звуки "Катюши", отметив широкие улыбки и доблестно-героический вид девушек. Песня "Катюша" пользуется большой популярностью в КНР, многие жители Китая ее хорошо знают в переводе на китайский язык.
Издание также подчеркнуло высокую оценку российским президентом героического вклада китайского народа в дело общей борьбы.
От Владивостока до Саратова: парад Победы в городах России - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Парад Победы в городах России
Вчера, 11:26

Япония

Японская газета "Асахи" в статье, посвященной параду на Красной площади и речи президента РФ, отметила, что российский лидер "снизил критику Запада по сравнению с выступлениями предыдущих лет".
"В своей речи президент Путин подчеркнул, что он не потерпит никаких искажений событий Второй мировой войны. Хотя он и предупредил Запад, что тот, по его мнению, преуменьшает роль Советского Союза в разгроме фашизма, он смягчил свою критику Запада по сравнению со своими речами в 2024 и 2023 годах", - утверждают авторы статьи.
Газета также отметила присутствие на параде иностранных гостей, включая председателя КНР Си Цзиньпина, а также тот факт, что парад в честь 80-й годовщины был более масштабный, чем в предыдущие годы.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
"Парад суверенов". Евросоюз впал в истерику от происходящего в Москве
7 мая, 08:00

Вьетнам

Вьетнамская газета Vietnam News в статье о параде Победы подчеркнула, что участие Вьетнама в торжествах в Москве "подтверждает внешнюю политику страны (Вьетнама - ред.), основанную на независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации". Авторы также отметили, что впервые в истории Вьетнамская народная армия (ВНА) направила группу из 86 офицеров и солдат для участия в параде, что способствует "продвижению имиджа Вьетнама, его народа и силы героической Вьетнамской народной армии".
По словам авторов газеты, участие Вьетнама в праздновании Дня Победы в Москве "подчеркивают глубокое уважение Вьетнамом и признание огромного вклада и жертв, принесенных бывшим Советским Союзом – и сегодняшней Россией – в Великую Победу над фашизмом и в непоколебимую защиту мира во всем мире".
Портал Vietnam Plus сообщил, что участие руководства и военнослужащих Вьетнама в параде Победы "создает глубоко эмоциональный момент для вьетнамской общины в России и для народа Вьетнама в целом".
Вьетнамское агентство новостей (VNA) подчеркнуло, что государственный визит генесека Компартии Вьетнама То Лама и его супруги в Россию "продемонстрировал уважение и почтение Вьетнама к огромному вкладу и жертвам бывшего Советского Союза и нынешней Российской Федерации в великой победе над фашизмом". В материале также говорится о желании Ханоя укреплять взаимоотношения с Москвой и выводить всеобъемлющее партнерство между двумя странами "на новые высоты".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
Вчера, 08:00

Таиланд

Тайская газета The Nation опубликовала материал о параде, отметив участие в нем председателя КНР Си Цзиньпина. В статье делается акцент на китайском лидере и потерях Китая во Второй мировой войне. Авторы упомянули 72-часовое прекращение огня, объявленное ранее Путиным.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Парад Победы на Красной площади
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В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
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На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

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Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

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Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
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Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 14
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Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

Парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

Парадный расчет военнослужащих - участников СВО на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 14
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Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

Танки Т-34-85 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

Боевые машины пехоты БМП-3 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Строй Кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

Штурмовики Су-25 на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 14

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 14

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 14

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 14

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 14

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 14

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
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