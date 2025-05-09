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В Петербурге прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:28 09.05.2025 (обновлено: 12:40 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2016005415.html
В Петербурге прошел парад Победы
В Петербурге прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Петербурге прошел парад Победы
Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:28:00+03:00
2025-05-09T12:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
санкт-петербург
день победы
парад победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Привычный ход церемонии был изменен в честь юбилея Победы, одержавших ее ветеранов-фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда, которые первыми въехали на Дворцовую площадь на автомобилях. Колонну встречал парадный расчет воинов - участников СВО группировки войск "Север", которая была сформирована в начале 2024 года на базе воссозданного Ленинградского военного округа. После того, как ветераны поднялись на центральную трибуну, с вынесения Государственного флага РФ и Знамени Победы начался парад войск Санкт-Петербургского гарнизона Ленинградского военного округа. Участники парада почтили минутой молчания память павших воинов и мирных жителей. Торжественное прохождение открыли парадные расчеты в исторической форме Ленинградской дивизии народного ополчения, бойцов Ленинградского фронта - участников прорыва блокады в январе 1943 года и моряков Военно-Морского Флота. Затем перед трибунами прошли военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона, Ленинградского военного округа, сотрудники Росгвардии, курсанты военных вузов, академий Минобороны РФ, академии Росгвардии, университетов МЧС и МВД России, юнармейцев, нахимовцев, суворовцев и кадетов. Впервые в параде на Дворцовой площади участвовали парадные расчеты Университета Федеральной службы исполнения наказаний, Таможенной академии, академии Следственного комитета и Северо-Западного казачьего войска. В составе механизированной колонны по Дворцовой площади прошло более 100 единиц военной техники. Возглавил колонну легендарный танк Т-34,ставший символом Великой Победы. По традиции в параде участвовала историческая техника Патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ" и Военно-технического общества. Современные образцы были представлены танками Т-90М "Прорыв", БТР-82А, бронеавтомобилями "Тайфун-К", "ВПК-Урал", 3-СТС "Ахмат", минометным комплексом 2С12 "Сани", тягачами "Медведь" с гаубицами 2А65 "Мста-Б", высокоточными ракетными комплексами "Искандер-М", зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф", береговым ракетным комплексом "Бастион" и робототехническими комплексами разминирования "Уран-6". Под аккомпанемент военного оркестра перед трибунами также проехали передвижные театрализованные инсталляции со сценами довоенной жизни и эпизодами Великой Отечественной войны. Парад на Дворцовой площади завершился исполнением военными музыкантами песни "День Победы".
https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html
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Парад Победы в Санкт-Петербурге
Парад Победы в Санкт-Петербурге
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россия, санкт-петербург, день победы, парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Санкт-Петербург, День Победы, Парад Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Петербурге прошел парад Победы

В Петербурге прошел военный парад в честь 80-летия Победы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Привычный ход церемонии был изменен в честь юбилея Победы, одержавших ее ветеранов-фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда, которые первыми въехали на Дворцовую площадь на автомобилях. Колонну встречал парадный расчет воинов - участников СВО группировки войск "Север", которая была сформирована в начале 2024 года на базе воссозданного Ленинградского военного округа.
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Как 80 лет назад: чем запомнился и удивил парад Победы
Вчера, 12:27
После того, как ветераны поднялись на центральную трибуну, с вынесения Государственного флага РФ и Знамени Победы начался парад войск Санкт-Петербургского гарнизона Ленинградского военного округа. Участники парада почтили минутой молчания память павших воинов и мирных жителей.
Торжественное прохождение открыли парадные расчеты в исторической форме Ленинградской дивизии народного ополчения, бойцов Ленинградского фронта - участников прорыва блокады в январе 1943 года и моряков Военно-Морского Флота. Затем перед трибунами прошли военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона, Ленинградского военного округа, сотрудники Росгвардии, курсанты военных вузов, академий Минобороны РФ, академии Росгвардии, университетов МЧС и МВД России, юнармейцев, нахимовцев, суворовцев и кадетов. Впервые в параде на Дворцовой площади участвовали парадные расчеты Университета Федеральной службы исполнения наказаний, Таможенной академии, академии Следственного комитета и Северо-Западного казачьего войска.
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Вчера, 11:51
В составе механизированной колонны по Дворцовой площади прошло более 100 единиц военной техники. Возглавил колонну легендарный танк Т-34,ставший символом Великой Победы. По традиции в параде участвовала историческая техника Патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ" и Военно-технического общества.
Современные образцы были представлены танками Т-90М "Прорыв", БТР-82А, бронеавтомобилями "Тайфун-К", "ВПК-Урал", 3-СТС "Ахмат", минометным комплексом 2С12 "Сани", тягачами "Медведь" с гаубицами 2А65 "Мста-Б", высокоточными ракетными комплексами "Искандер-М", зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф", береговым ракетным комплексом "Бастион" и робототехническими комплексами разминирования "Уран-6".
Под аккомпанемент военного оркестра перед трибунами также проехали передвижные театрализованные инсталляции со сценами довоенной жизни и эпизодами Великой Отечественной войны.
Парад на Дворцовой площади завершился исполнением военными музыкантами песни "День Победы".
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