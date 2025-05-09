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Парад Победы завершился пролетом авиации - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:11 09.05.2025 (обновлено: 17:11 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2015974884.html
Парад Победы завершился пролетом авиации
Парад Победы завершился пролетом авиации - РИА Новости, 09.05.2025
Парад Победы завершился пролетом авиации
Военный парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве, передаёт корреспондент... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:11:00+03:00
2025-05-09T17:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Всего в параде приняли участие 11,5 тысяч военнослужащих.До пролёта авиации по брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" - совместный пролёт пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырёх МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролётом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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Видео авиационной части парада Победы
Видео авиационной части парада Победы
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва
Парад Победы завершился пролетом авиации

Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Всего в параде приняли участие 11,5 тысяч военнослужащих.
До пролёта авиации по брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" - совместный пролёт пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырёх МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролётом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква
 
 
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