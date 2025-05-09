https://ria.ru/20250509/parad-2015974884.html

Парад Победы завершился пролетом авиации

Парад Победы завершился пролетом авиации - РИА Новости, 09.05.2025

Парад Победы завершился пролетом авиации

Военный парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве, передаёт корреспондент... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:11:00+03:00

2025-05-09T11:11:00+03:00

2025-05-09T17:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Всего в параде приняли участие 11,5 тысяч военнослужащих.До пролёта авиации по брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" - совместный пролёт пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырёх МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролётом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015972889.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео авиационной части парада Победы Видео авиационной части парада Победы 2025-05-09T11:11 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, москва