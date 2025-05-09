https://ria.ru/20250509/parad-2015942594.html

Си Цзиньпин, Мадуро и другие лидеры присутствуют на параде в Москве

Си Цзиньпин, Мадуро и другие лидеры присутствуют на параде в Москве - РИА Новости, 09.05.2025

Си Цзиньпин, Мадуро и другие лидеры присутствуют на параде в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие мировые лидеры вместе с президентом РФ Владимиром Путиным присутствуют на параде... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:14:00+03:00

2025-05-09T10:14:00+03:00

2025-05-09T10:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

китай

си цзиньпин

николас мадуро

венесуэла

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие мировые лидеры вместе с президентом РФ Владимиром Путиным присутствуют на параде Победы в Москве. Военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади. Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015936927.html

москва

китай

венесуэла

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и зарубежные гости на Красной площади Путин и зарубежные гости на Красной площади 2025-05-09T10:14 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, китай, си цзиньпин, николас мадуро, венесуэла, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне