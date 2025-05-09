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Си Цзиньпин, Мадуро и другие лидеры присутствуют на параде в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:14 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/parad-2015942594.html
Си Цзиньпин, Мадуро и другие лидеры присутствуют на параде в Москве
Си Цзиньпин, Мадуро и другие лидеры присутствуют на параде в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Си Цзиньпин, Мадуро и другие лидеры присутствуют на параде в Москве
Председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие мировые лидеры вместе с президентом РФ Владимиром Путиным присутствуют на параде... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:14:00+03:00
2025-05-09T10:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
китай
си цзиньпин
николас мадуро
венесуэла
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие мировые лидеры вместе с президентом РФ Владимиром Путиным присутствуют на параде Победы в Москве. Военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади. Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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китай
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Путин и зарубежные гости на Красной площади
Путин и зарубежные гости на Красной площади
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москва, китай, си цзиньпин, николас мадуро, венесуэла, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Китай, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Венесуэла, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Си Цзиньпин, Мадуро и другие лидеры присутствуют на параде в Москве

Си Цзиньпин, Мадуро и другие лидеры с Путиным присутствуют на параде в Москве

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие мировые лидеры вместе с президентом РФ Владимиром Путиным присутствуют на параде Победы в Москве.
Военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади. Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы
Вчера, 09:58
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваКитайСи ЦзиньпинНиколас МадуроВенесуэлаВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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