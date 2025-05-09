https://ria.ru/20250509/parad-2015931839.html

Военные из КНДР сидят в первом ряду на Красной площади

Военные из КНДР сидят в первом ряду на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2025

Военные из КНДР сидят в первом ряду на Красной площади

Военные из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) сидят в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади, ожидая парад Победы, передает РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:41:00+03:00

2025-05-09T09:41:00+03:00

2025-05-09T09:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военные из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) сидят в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади, ожидая парад Победы, передает корреспондент РИА Новости. На площади присутствуют и военные из ЮАР и Латинской Америки. За солдатами, участвующими в генеральном прогоне, активно следят ветераны Великой Отечественной войны из первых рядов трибун, а также военные-участники СВО.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

кндр (северная корея)

россия

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Обстановка на Красной площади за 40 минут до парада Обстановка на Красной площади за 40 минут до парада 2025-05-09T09:41 true PT0M09S

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в мире, кндр (северная корея), россия, москва, парад победы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне