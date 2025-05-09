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Военные из КНДР сидят в первом ряду на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:41 09.05.2025 (обновлено: 09:55 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2015931839.html
Военные из КНДР сидят в первом ряду на Красной площади
Военные из КНДР сидят в первом ряду на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2025
Военные из КНДР сидят в первом ряду на Красной площади
Военные из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) сидят в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади, ожидая парад Победы, передает РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:41:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
кндр (северная корея)
россия
москва
парад победы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военные из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) сидят в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади, ожидая парад Победы, передает корреспондент РИА Новости. На площади присутствуют и военные из ЮАР и Латинской Америки. За солдатами, участвующими в генеральном прогоне, активно следят ветераны Великой Отечественной войны из первых рядов трибун, а также военные-участники СВО.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Обстановка на Красной площади за 40 минут до парада
Обстановка на Красной площади за 40 минут до парада
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в мире, кндр (северная корея), россия, москва, парад победы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Москва, Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Военные из КНДР сидят в первом ряду на Красной площади

Военные из КНДР сидят в первом ряду на Красной площади, ожидая парад Победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военные из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) сидят в первом ряду в качестве гостей на трибунах Красной площади, ожидая парад Победы, передает корреспондент РИА Новости.
На площади присутствуют и военные из ЮАР и Латинской Америки.
За солдатами, участвующими в генеральном прогоне, активно следят ветераны Великой Отечественной войны из первых рядов трибун, а также военные-участники СВО.
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