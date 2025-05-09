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В Благовещенске прошел парад катеров в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:10 09.05.2025 (обновлено: 09:19 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2015924709.html
В Благовещенске прошел парад катеров в честь 80-летия Победы
В Благовещенске прошел парад катеров в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Благовещенске прошел парад катеров в честь 80-летия Победы
Парад сторожевых кораблей и акция "Бессмертный полк России" прошли на пограничной реке Амур в Благовещенске в честь 80-летия Великой Победы, сообщает... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:10:00+03:00
2025-05-09T09:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
благовещенск
амур (река)
амурская область
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад сторожевых кораблей и акция "Бессмертный полк России" прошли на пограничной реке Амур в Благовещенске в честь 80-летия Великой Победы, сообщает администрация областной столицы Приамурья. "В Благовещенске состоялся традиционный парад сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ по Амурской области. Событие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало на набережной Амура сотни горожан, которые стали свидетелями впечатляющего зрелища", - говорится в сообщении. Под звуки военных песен четыре сторожевых корабля торжественно прошли по реке, демонстрируя мощь и слаженность экипажей. Вместе с ними следовали восемь современных катеров на воздушной подушке и восемь водоизмещающих катеров. Прошел по Амуру и "Бессмертный полк России". На кораблях разместили портреты участников Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250509/blagoveschensk-2015913111.html
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благовещенск
амур (река)
амурская область
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общество, благовещенск, амур (река), амурская область, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Благовещенск, Амур (река), Амурская область, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Благовещенске прошел парад катеров в честь 80-летия Победы

В Благовещенске прошел парад катеров на Амуре в честь 80-летия Победы

© Фото : Благовещенск/TelegramПарад сторожевых кораблей на пограничной реке Амур в Благовещенске
Парад сторожевых кораблей на пограничной реке Амур в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Благовещенск/Telegram
Парад сторожевых кораблей на пограничной реке Амур в Благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад сторожевых кораблей и акция "Бессмертный полк России" прошли на пограничной реке Амур в Благовещенске в честь 80-летия Великой Победы, сообщает администрация областной столицы Приамурья.
Благовещенске состоялся традиционный парад сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ по Амурской области. Событие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало на набережной Амура сотни горожан, которые стали свидетелями впечатляющего зрелища", - говорится в сообщении.
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Под звуки военных песен четыре сторожевых корабля торжественно прошли по реке, демонстрируя мощь и слаженность экипажей. Вместе с ними следовали восемь современных катеров на воздушной подушке и восемь водоизмещающих катеров.
Прошел по Амуру и "Бессмертный полк России". На кораблях разместили портреты участников Великой Отечественной войны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоБлаговещенскАмур (река)Амурская областьРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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