https://ria.ru/20250509/parad-2015924709.html

В Благовещенске прошел парад катеров в честь 80-летия Победы

В Благовещенске прошел парад катеров в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Благовещенске прошел парад катеров в честь 80-летия Победы

Парад сторожевых кораблей и акция "Бессмертный полк России" прошли на пограничной реке Амур в Благовещенске в честь 80-летия Великой Победы, сообщает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:10:00+03:00

2025-05-09T09:10:00+03:00

2025-05-09T09:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

благовещенск

амур (река)

амурская область

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая - РИА Новости. Парад сторожевых кораблей и акция "Бессмертный полк России" прошли на пограничной реке Амур в Благовещенске в честь 80-летия Великой Победы, сообщает администрация областной столицы Приамурья. "В Благовещенске состоялся традиционный парад сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ по Амурской области. Событие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало на набережной Амура сотни горожан, которые стали свидетелями впечатляющего зрелища", - говорится в сообщении. Под звуки военных песен четыре сторожевых корабля торжественно прошли по реке, демонстрируя мощь и слаженность экипажей. Вместе с ними следовали восемь современных катеров на воздушной подушке и восемь водоизмещающих катеров. Прошел по Амуру и "Бессмертный полк России". На кораблях разместили портреты участников Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250509/blagoveschensk-2015913111.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

благовещенск

амур (река)

амурская область

россия

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общество, благовещенск, амур (река), амурская область, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне