https://ria.ru/20250509/parad-2015903459.html

В Приамурье прошел парад в честь 80-летия Победы

В Приамурье прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Приамурье прошел парад в честь 80-летия Победы

Военный парад в честь 80-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне состоялся в Белогорске Амурской области, впервые в колонне проехали... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T04:47:00+03:00

2025-05-09T04:47:00+03:00

2025-05-09T04:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белогорск

амурская область

россия

т-34

т-80бв

бмп-2

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне состоялся в Белогорске Амурской области, впервые в колонне проехали квадроциклы, мотовездеходы и новейшие легкие тактические вездеходы "Ерофей", сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Отмечается, что Белогорск - самый малый из городов в России, принимающих парады. Это обусловлено нахождением там штаба общевойсковой армии Восточного военного округа. "Порядка 1000 человек военнослужащих Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), 300 юнармейцев школ города и около двух десятков единиц военной техники приняли участие в военном параде на центральной площади Белогорска Амурской области в честь 80-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Под аккомпанемент музыки из песни "Священная война" рота почетного караула пронесла перед ветеранами войны, тружениками тыла и почётными гостями мероприятия знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. Принимал парад войск Белогорского гарнизона исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО) полковник Юрий Медведев. Праздничным шествием прошли расчеты соединений и воинских частей объединения. В их числе военнослужащие артиллерии, связи, противовоздушной обороны, мотострелковых подразделений, материально-технического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, сводные расчеты военнослужащих-женщин. После прохождения пеших парадных расчетов на главную площадь города вышла механизированная колонна военной техники. Её традиционно возглавили легендарные танк Т-34-85 и гвардейский реактивный миномет БМ-13 "Катюша". Также в составе колонны техники были танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, авторазливочные станции АРС-14КМ, гусеничные вездеходы "Алеут". "Впервые в составе колонны проследовали и завершили праздничное шествие механизированной колонны легкие тактические квадроциклы ЦФ-500, мотовездеходы "Десерт Кросс 1000" и новейшие легкие тактические вездеходы "Ерофей", - уточняется в тексте ВВО.

https://ria.ru/20250509/parad-2015902614.html

https://ria.ru/20250509/vladivostok-2015901368.html

белогорск

амурская область

россия

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белогорск, амурская область, россия, т-34, т-80бв, бмп-2, 80-летие победы в великой отечественной войне