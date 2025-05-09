https://ria.ru/20250509/oskar-2015607260.html

"Не под силу обычным людям". Как Голливуд восхитился подвигом под Москвой

"Не под силу обычным людям". Как Голливуд восхитился подвигом под Москвой - РИА Новости, 09.05.2025

"Не под силу обычным людям". Как Голливуд восхитился подвигом под Москвой

Эта статуэтка "Оскар" значительно отличается от тех, которые сейчас раздают в Голливуде. Она меньше, имеет другую форму и сделана из обыкновенного гипса. Вот... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:00:00+03:00

2025-05-09T09:00:00+03:00

2025-05-09T09:00:00+03:00

москва

сша

голливуд

музей кино

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Эта статуэтка "Оскар" значительно отличается от тех, которые сейчас раздают в Голливуде. Она меньше, имеет другую форму и сделана из обыкновенного гипса. Вот только ценность ее во сто крат больше, чем у современных наград, потому что это первый "Оскар", полученный СССР за документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой". Гипсовая статуэтка служит признанием американским народом подвига советских солдат во время Великой Отечественной войны.Почему гипс вместо золотаУ нашего "Оскара" есть гравировка на латунной пластинке: "Фильму "Москва наносит ответный удар" (под таким названием показали "Разгром немецких войск под Москвой" в США. — Прим. ред.) за показ героизма русского народа и русской армии и за то, что это было сделано в чрезвычайно трудных и опасных условиях".Выполнена она была из гипса, потому что во время войны решили не презентовать золотые статуэтки: случалось, что лауреаты из-за нужды продавали свои "Оскары", полученные еще до начала Второй мировой. Правда, киноакадемия дала обещание поменять статуэтку позже на золотую, вот только из-за начавшейся холодной войны слово не сдержала.И первый советский "Оскар" так и остался гипсовым.Приказ СталинаИдея создания фильма о сражении под Москвой принадлежала лично Сталину, который неоднократно вспоминал документальные съемки парада 7 ноября 1941 года и отмечал, какое значение они приобрели для поднятия боевого духа армии и народа.В ноябре 1941-го из эвакуации — из Средней Азии — вызвали председателя Госкино Ивана Большакова, которому поставили задачу сделать фильм о предстоящей битве под Москвой.О трагических событиях октября — ноября 1941 года ходит много версий, но то, что Сталин твердо верил в победу, прекрасно доказывает решение о съемках будущего разгрома фашистов.Съемки в 30-градусные морозы на поле бояСъемки поручили двум опытным режиссерам-документалистам Илье Копалину и Леониду Варламову. Несколько месяцев киносъемочная группа Западного фронта провела непосредственно на поле боя. Кинооператоров закрепили за армиями, и они действовали маневренно, с максимальным напряжением."Съемки были очень тяжелые. Тридцатиградусные морозы. Замерзал и забивался снегом механизм киноаппарата, окоченевшие руки отказывались действовать. Были случаи, когда в машине, вернувшейся с фронта, лежало тело погибшего товарища и разбитая аппаратура. Но сознание того, что враг откатывается от Москвы, что рушится миф о непобедимости фашистских армий, придавало силы", — вспоминал Илья Копалин в книге "Рассказ о творческом пути".Монтировали круглые суткиФильм монтировали днем и ночью. Десятки сотрудников работали круглыми сутками с киноматериалом в холодных монтажных комнатах. Сталин лично просматривал материалы на разных стадиях подготовки и при необходимости вносил правки.Картина вышла на экраны в день очередной годовщины РККА — 23 февраля 1942-го. Он прекрасно выполнил поставленные задачи, показав зрителям первую крупную победу Красной армии и подняв боевой дух солдат и всего народа.Фильм получил Сталинскую премию первой степени в области литературы и искусства за 1941 год.Путешествие за океанСоветское правительство решило разослать фильм союзникам. Добрался он и до США. Пятнадцатого августа 1942-го его впервые показали в нью-йоркском кинотеатре "Глоб". Первого октября состоялась премьера американской версии с названием "Москва наносит ответный удар". Фильм постарались адаптировать под американцев, он должен был познакомить их с новым союзником, показать боевую мощь Красной армии.А на 15-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" 4 марта 1943-года в Лос-Анджелесе в зале отеля "Амбассадор" произошла сенсация. Впервые американская киноакадемия вручила приз зарубежной картине в первой номинации "Лучший документальный фильм". Однако на торжественную церемонию никого из съемочной группы отправить не получилось.Сейчас первый советский "Оскар" хранится в Музее кино в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, сша, голливуд, музей кино, великая отечественная война (1941-1945)