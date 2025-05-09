"Не под силу обычным людям". Как Голливуд восхитился подвигом под Москвой
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкВоенный парад в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 1936 года
Военный парад в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 1936 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Эта статуэтка "Оскар" значительно отличается от тех, которые сейчас раздают в Голливуде. Она меньше, имеет другую форму и сделана из обыкновенного гипса. Вот только ценность ее во сто крат больше, чем у современных наград, потому что это первый "Оскар", полученный СССР за документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой". Гипсовая статуэтка служит признанием американским народом подвига советских солдат во время Великой Отечественной войны.
Почему гипс вместо золота
У нашего "Оскара" есть гравировка на латунной пластинке: "Фильму "Москва наносит ответный удар" (под таким названием показали "Разгром немецких войск под Москвой" в США. — Прим. ред.) за показ героизма русского народа и русской армии и за то, что это было сделано в чрезвычайно трудных и опасных условиях".
Выполнена она была из гипса, потому что во время войны решили не презентовать золотые статуэтки: случалось, что лауреаты из-за нужды продавали свои "Оскары", полученные еще до начала Второй мировой. Правда, киноакадемия дала обещание поменять статуэтку позже на золотую, вот только из-за начавшейся холодной войны слово не сдержала.
И первый советский "Оскар" так и остался гипсовым.
Приказ Сталина
Идея создания фильма о сражении под Москвой принадлежала лично Сталину, который неоднократно вспоминал документальные съемки парада 7 ноября 1941 года и отмечал, какое значение они приобрели для поднятия боевого духа армии и народа.
В ноябре 1941-го из эвакуации — из Средней Азии — вызвали председателя Госкино Ивана Большакова, которому поставили задачу сделать фильм о предстоящей битве под Москвой.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОполченцы на улице Горького (ныне Тверская улица). Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой"
Ополченцы на улице Горького (ныне Тверская улица). Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой"
О трагических событиях октября — ноября 1941 года ходит много версий, но то, что Сталин твердо верил в победу, прекрасно доказывает решение о съемках будущего разгрома фашистов.
Съемки в 30-градусные морозы на поле боя
Съемки поручили двум опытным режиссерам-документалистам Илье Копалину и Леониду Варламову. Несколько месяцев киносъемочная группа Западного фронта провела непосредственно на поле боя. Кинооператоров закрепили за армиями, и они действовали маневренно, с максимальным напряжением.
© РИА Новости / С.Щербаков | Перейти в медиабанкКомандующий 16-й армией Западного фронта генерал-лейтенант Константин Рокоссовский (второй справа) с командирами разрабатывают план наступления под Истрой. Фрагмент документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой"
Командующий 16-й армией Западного фронта генерал-лейтенант Константин Рокоссовский (второй справа) с командирами разрабатывают план наступления под Истрой. Фрагмент документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой"
"Съемки были очень тяжелые. Тридцатиградусные морозы. Замерзал и забивался снегом механизм киноаппарата, окоченевшие руки отказывались действовать. Были случаи, когда в машине, вернувшейся с фронта, лежало тело погибшего товарища и разбитая аппаратура. Но сознание того, что враг откатывается от Москвы, что рушится миф о непобедимости фашистских армий, придавало силы", — вспоминал Илья Копалин в книге "Рассказ о творческом пути".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПосле военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года колонна танков отправляется на фронт. Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой"
После военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года колонна танков отправляется на фронт. Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой"
Монтировали круглые сутки
Фильм монтировали днем и ночью. Десятки сотрудников работали круглыми сутками с киноматериалом в холодных монтажных комнатах. Сталин лично просматривал материалы на разных стадиях подготовки и при необходимости вносил правки.
Картина вышла на экраны в день очередной годовщины РККА — 23 февраля 1942-го. Он прекрасно выполнил поставленные задачи, показав зрителям первую крупную победу Красной армии и подняв боевой дух солдат и всего народа.
Фильм получил Сталинскую премию первой степени в области литературы и искусства за 1941 год.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкТяжелая советская артиллерия на позиции. Фрагмент документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой"
Тяжелая советская артиллерия на позиции. Фрагмент документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой"
Путешествие за океан
Советское правительство решило разослать фильм союзникам. Добрался он и до США. Пятнадцатого августа 1942-го его впервые показали в нью-йоркском кинотеатре "Глоб". Первого октября состоялась премьера американской версии с названием "Москва наносит ответный удар". Фильм постарались адаптировать под американцев, он должен был познакомить их с новым союзником, показать боевую мощь Красной армии.
© Getty Images / Ben HiderВид на театр "Лант-Фонтэнн" (бывший "Глоб")
© Getty Images / Ben Hider
Вид на театр "Лант-Фонтэнн" (бывший "Глоб")
А на 15-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" 4 марта 1943-года в Лос-Анджелесе в зале отеля "Амбассадор" произошла сенсация. Впервые американская киноакадемия вручила приз зарубежной картине в первой номинации "Лучший документальный фильм". Однако на торжественную церемонию никого из съемочной группы отправить не получилось.
Сейчас первый советский "Оскар" хранится в Музее кино в Москве.
© AP Photo / Lewis JolyВручение премии "Оскар"
© AP Photo / Lewis Joly
Вручение премии "Оскар"