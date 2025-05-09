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Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:01 09.05.2025 (обновлено: 13:01 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html
Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей
Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей - РИА Новости, 09.05.2025
Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей
Часть участников "Марша Победы" в столице Молдавии надели георгиевские ленты, несмотря на запрет со стороны властей и угрозу крупного штрафа, сообщил... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:01:00+03:00
2025-05-09T13:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
великая отечественная война (1941-1945)
георгиевская ленточка (акция)
георгиевская ленточка
акция "георгиевская ленточка"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015992130_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_6506885d3fd96e76413059a5191bee3e.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Часть участников "Марша Победы" в столице Молдавии надели георгиевские ленты, несмотря на запрет со стороны властей и угрозу крупного штрафа, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Нестрашно, в Молдавии 9 мая — это День Победы, а не день скорби. Ленту я носил и буду носить&quot;, — заявил РИА Новости один из участников торжественной акции, представившийся Андреем.По словам других участников шествия, георгиевская лента для них остается важным символом памяти о подвигах их предков в годы Великой Отечественной войны. Власти Молдавии запретили георгиевскую ленту, считая ее символом, не соответствующим европейскому курсу страны. Среди тысяч людей, принимающих участие в праздничном шествии, выделяются те, кто решил открыто носить запрещенную официальным Кишиневом символику. Силовики, присутствующие на мероприятии, пока не предпринимают активных действий в отношении нарушителей запрета. Но, согласно действующему законодательству, за ношение георгиевской ленты в общественных местах предусмотрены административные штрафы в размере до 500 долларов. Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать 9 Мая на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласно возглавляемой президентом республики Майей Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250509/moldavija-2015938373.html
https://ria.ru/20250509/moldavija-2015935939.html
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"Марш Победы" В Кишиневе
В Кишиневе тысячи людей приняли участие в традиционном "Марше Победы", несмотря на противодействие властей Молдавии
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в мире, молдавия, кишинев, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка (акция), георгиевская ленточка, акция "георгиевская ленточка", 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Великая Отечественная война (1941-1945), Георгиевская ленточка (акция), Георгиевская ленточка, Акция "Георгиевская ленточка", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей

Участники "Марша Победы" в Кишиневе надевают георгиевские ленты вопреки запрету

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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Часть участников "Марша Победы" в столице Молдавии надели георгиевские ленты, несмотря на запрет со стороны властей и угрозу крупного штрафа, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Нестрашно, в Молдавии 9 мая — это День Победы, а не день скорби. Ленту я носил и буду носить", — заявил РИА Новости один из участников торжественной акции, представившийся Андреем.

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По словам других участников шествия, георгиевская лента для них остается важным символом памяти о подвигах их предков в годы Великой Отечественной войны.
Власти Молдавии запретили георгиевскую ленту, считая ее символом, не соответствующим европейскому курсу страны.
Среди тысяч людей, принимающих участие в праздничном шествии, выделяются те, кто решил открыто носить запрещенную официальным Кишиневом символику.
Силовики, присутствующие на мероприятии, пока не предпринимают активных действий в отношении нарушителей запрета. Но, согласно действующему законодательству, за ношение георгиевской ленты в общественных местах предусмотрены административные штрафы в размере до 500 долларов.
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Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать 9 Мая на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласно возглавляемой президентом республики Майей Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияКишиневВеликая Отечественная война (1941-1945)Георгиевская ленточка (акция)Георгиевская ленточкаАкция "Георгиевская ленточка"80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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