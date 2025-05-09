https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html

Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей

Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей - РИА Новости, 09.05.2025

Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей

Часть участников "Марша Победы" в столице Молдавии надели георгиевские ленты, несмотря на запрет со стороны властей и угрозу крупного штрафа, сообщил... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:01:00+03:00

2025-05-09T12:01:00+03:00

2025-05-09T13:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

кишинев

великая отечественная война (1941-1945)

георгиевская ленточка (акция)

георгиевская ленточка

акция "георгиевская ленточка"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015992130_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_6506885d3fd96e76413059a5191bee3e.jpg

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Часть участников "Марша Победы" в столице Молдавии надели георгиевские ленты, несмотря на запрет со стороны властей и угрозу крупного штрафа, сообщил корреспондент РИА Новости. "Нестрашно, в Молдавии 9 мая — это День Победы, а не день скорби. Ленту я носил и буду носить", — заявил РИА Новости один из участников торжественной акции, представившийся Андреем.По словам других участников шествия, георгиевская лента для них остается важным символом памяти о подвигах их предков в годы Великой Отечественной войны. Власти Молдавии запретили георгиевскую ленту, считая ее символом, не соответствующим европейскому курсу страны. Среди тысяч людей, принимающих участие в праздничном шествии, выделяются те, кто решил открыто носить запрещенную официальным Кишиневом символику. Силовики, присутствующие на мероприятии, пока не предпринимают активных действий в отношении нарушителей запрета. Но, согласно действующему законодательству, за ношение георгиевской ленты в общественных местах предусмотрены административные штрафы в размере до 500 долларов. Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать 9 Мая на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласно возглавляемой президентом республики Майей Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250509/moldavija-2015938373.html

https://ria.ru/20250509/moldavija-2015935939.html

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Марш Победы" В Кишиневе В Кишиневе тысячи людей приняли участие в традиционном "Марше Победы", несмотря на противодействие властей Молдавии 2025-05-09T12:01 true PT1M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка (акция), георгиевская ленточка, акция "георгиевская ленточка", 80-летие победы в великой отечественной войне, общество