Жители Кишинева надевают георгиевские ленты вопреки запрету властей
Участники "Марша Победы" в Кишиневе надевают георгиевские ленты вопреки запрету
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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Часть участников "Марша Победы" в столице Молдавии надели георгиевские ленты, несмотря на запрет со стороны властей и угрозу крупного штрафа, сообщил корреспондент РИА Новости.
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"Нестрашно, в Молдавии 9 мая — это День Победы, а не день скорби. Ленту я носил и буду носить", — заявил РИА Новости один из участников торжественной акции, представившийся Андреем.
По словам других участников шествия, георгиевская лента для них остается важным символом памяти о подвигах их предков в годы Великой Отечественной войны.
Власти Молдавии запретили георгиевскую ленту, считая ее символом, не соответствующим европейскому курсу страны.
Среди тысяч людей, принимающих участие в праздничном шествии, выделяются те, кто решил открыто носить запрещенную официальным Кишиневом символику.
Силовики, присутствующие на мероприятии, пока не предпринимают активных действий в отношении нарушителей запрета. Но, согласно действующему законодательству, за ношение георгиевской ленты в общественных местах предусмотрены административные штрафы в размере до 500 долларов.
Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать 9 Мая на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласно возглавляемой президентом республики Майей Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.