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Минэнерго рассказало о развитии нефтяной промышленности СССР в годы войны - РИА Новости, 09.05.2025
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04:07 09.05.2025 (обновлено: 05:14 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/minenergo-2015900674.html
Минэнерго рассказало о развитии нефтяной промышленности СССР в годы войны
Минэнерго рассказало о развитии нефтяной промышленности СССР в годы войны - РИА Новости, 09.05.2025
Минэнерго рассказало о развитии нефтяной промышленности СССР в годы войны
Советская нефтяная промышленность продолжала работать и развиваться во время Великой Отечественной войны, за этот период было открыто 34 новых месторождения... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:07:00+03:00
2025-05-09T05:14:00+03:00
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экономика
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россия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Советская нефтяная промышленность продолжала работать и развиваться во время Великой Отечественной войны, за этот период было открыто 34 новых месторождения нефти и газа, ключевым центром добычи стали промыслы Азербайджана, рассказали РИА Новости в Минэнерго России. "Под руководством народного комиссара нефтяной промышленности СССР Ивана Корнеевича Седина была организована эвакуация промышленного оборудования отрасли и работа по увеличению добычи и переработки нефти на промыслах Азербайджана и в восточных районах страны - Поволжье, в Башкирской и Татарской АССР, Казахстане, Туркмении. Во время войны было открыто 34 новых месторождения нефти и газа, большинство из которых были введены в промышленную эксплуатацию, построены трубопроводы от них на нефтеперерабатывающие заводы", — сказали в министерстве. Ни разу за время войны нефтяники не сорвали поставки топлива фронту. "Даже когда во время Сталинградской битвы фашисты перерезали пути доставки нефтепродуктов через Волгу, была разработана уникальная операция: впервые в мировой практике цистерны с дизельным топливом и бензином спускались на воду. Их прикрепляли вереницей к барже и тянули по Каспию", — добавили в Минэнерго. Там отметили, что в условиях оккупации Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик и ряда западных районов РСФСР заметно выросло значение топливно-энергетического комплекса Азербайджана для экономики страны. Во время войны в этой республике было добыто 75,2 миллиона тонн нефти, произведено 80% общесоюзного бензина, 90% - лигроина, 96% - масел. Четыре из пяти самолетов, танков, автомашин были заправлены топливом, выработанным на бакинских нефтеперерабатывающих заводах из бакинской нефти. "Результатом напряженного труда азербайджанских рабочих, инженеров и техников, ученых и специалистов в эксплуатацию было введено более 60 новых предприятий и установок в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях, налажен выпуск в промышленных масштабах продукции свыше 200 новых наименований", — поделились в министерстве. Там также рассказали, что на некоторых машиностроительных заводах нефтяной промышленности было организовано военное производство. Так, первые установки реактивной артиллерии "Катюша" изготавливались на московском компрессорном заводе "Борец" в Москве, на Подольском заводе производили башни для танков. Подробнее о работе ТЭК во время Великой Отечественной войны можно узнать, посетив выставку "Дважды победители. Свет для жизни", организованную Минэнерго в Музее Победы на Поклонной горе.
https://ria.ru/20250508/svo-2015832322.html
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экономика, азербайджан, россия, ссср, министерство энергетики рф (минэнерго россии), музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Экономика, Азербайджан, Россия, СССР, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Музей Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Минэнерго рассказало о развитии нефтяной промышленности СССР в годы войны

Минэнерго: во время войны было открыто 34 новых месторождения нефти и газа

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкДобыча нефти на нефтяных промыслах Баку. Нефтеперегонный завод
Добыча нефти на нефтяных промыслах Баку. Нефтеперегонный завод - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Добыча нефти на нефтяных промыслах Баку. Нефтеперегонный завод. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Советская нефтяная промышленность продолжала работать и развиваться во время Великой Отечественной войны, за этот период было открыто 34 новых месторождения нефти и газа, ключевым центром добычи стали промыслы Азербайджана, рассказали РИА Новости в Минэнерго России.
"Под руководством народного комиссара нефтяной промышленности СССР Ивана Корнеевича Седина была организована эвакуация промышленного оборудования отрасли и работа по увеличению добычи и переработки нефти на промыслах Азербайджана и в восточных районах страны - Поволжье, в Башкирской и Татарской АССР, Казахстане, Туркмении. Во время войны было открыто 34 новых месторождения нефти и газа, большинство из которых были введены в промышленную эксплуатацию, построены трубопроводы от них на нефтеперерабатывающие заводы", — сказали в министерстве.
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Ни разу за время войны нефтяники не сорвали поставки топлива фронту. "Даже когда во время Сталинградской битвы фашисты перерезали пути доставки нефтепродуктов через Волгу, была разработана уникальная операция: впервые в мировой практике цистерны с дизельным топливом и бензином спускались на воду. Их прикрепляли вереницей к барже и тянули по Каспию", — добавили в Минэнерго.
Там отметили, что в условиях оккупации Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик и ряда западных районов РСФСР заметно выросло значение топливно-энергетического комплекса Азербайджана для экономики страны. Во время войны в этой республике было добыто 75,2 миллиона тонн нефти, произведено 80% общесоюзного бензина, 90% - лигроина, 96% - масел. Четыре из пяти самолетов, танков, автомашин были заправлены топливом, выработанным на бакинских нефтеперерабатывающих заводах из бакинской нефти.
"Результатом напряженного труда азербайджанских рабочих, инженеров и техников, ученых и специалистов в эксплуатацию было введено более 60 новых предприятий и установок в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях, налажен выпуск в промышленных масштабах продукции свыше 200 новых наименований", — поделились в министерстве.
Там также рассказали, что на некоторых машиностроительных заводах нефтяной промышленности было организовано военное производство. Так, первые установки реактивной артиллерии "Катюша" изготавливались на московском компрессорном заводе "Борец" в Москве, на Подольском заводе производили башни для танков.
Подробнее о работе ТЭК во время Великой Отечественной войны можно узнать, посетив выставку "Дважды победители. Свет для жизни", организованную Минэнерго в Музее Победы на Поклонной горе.
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