https://ria.ru/20250509/merts-2016055306.html

Мерц не поддержал общие займы ЕС для повышения оборонных расходов

Мерц не поддержал общие займы ЕС для повышения оборонных расходов - РИА Новости, 09.05.2025

Мерц не поддержал общие займы ЕС для повышения оборонных расходов

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против идеи общеевропейских займов для наращивания оборонных расходов, по его словам, данный финансовый инструмент можно... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:16:00+03:00

2025-05-09T15:16:00+03:00

2025-05-09T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против идеи общеевропейских займов для наращивания оборонных расходов, по его словам, данный финансовый инструмент можно использовать только для рефинансирования национальных бюджетов. "Я разделяю взгляды предыдущего правительства Германии. Нельзя допустить того, чтобы стало нормальным, когда в ЕС берут займы... Сейчас перед нами новое большое испытание - создание, точнее, восстановление оборонного потенциала ЕС. Мы ищем пути финансирования... ЕС должен брать займы только в исключительном случае. Я считаю, что об этом нужно просить только для того, чтобы рефинансировать национальный бюджет, чтобы гарантировать устойчивость долговой ситуации", - заявил Мерц на пресс-конференции в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая опубликовала видеозапись мероприятия в своем профиле в соцсети Х.Таким образом Мерц ответил на вопрос журналиста о том, разделяет ли он позицию прошлого немецкого канцлера Олафа Шольца, который, по словам представителя СМИ, резко отвергал идею займов. При этом канцлер ФРГ также выразил обеспокоенность ростом госдолга во всем мире, в том числе в США. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.

https://ria.ru/20250507/merts-2015692568.html

https://ria.ru/20250506/smi-2015216985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, брюссель, сша, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, евросоюз, еврокомиссия