Мерц не поддержал общие займы ЕС для повышения оборонных расходов
Мерц выступил против общеевропейских займов для повышения оборонных расходов
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против идеи общеевропейских займов для наращивания оборонных расходов, по его словам, данный финансовый инструмент можно использовать только для рефинансирования национальных бюджетов.
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"Я разделяю взгляды предыдущего правительства Германии. Нельзя допустить того, чтобы стало нормальным, когда в ЕС берут займы... Сейчас перед нами новое большое испытание - создание, точнее, восстановление оборонного потенциала ЕС. Мы ищем пути финансирования... ЕС должен брать займы только в исключительном случае. Я считаю, что об этом нужно просить только для того, чтобы рефинансировать национальный бюджет, чтобы гарантировать устойчивость долговой ситуации", - заявил Мерц на пресс-конференции в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая опубликовала видеозапись мероприятия в своем профиле в соцсети Х.
Таким образом Мерц ответил на вопрос журналиста о том, разделяет ли он позицию прошлого немецкого канцлера Олафа Шольца, который, по словам представителя СМИ, резко отвергал идею займов.
При этом канцлер ФРГ также выразил обеспокоенность ростом госдолга во всем мире, в том числе в США.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.