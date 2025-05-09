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Матвиенко ожидает конструктивного разговора Путина и То Лама - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:34 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/matvienko-2016072709.html
Матвиенко ожидает конструктивного разговора Путина и То Лама
Матвиенко ожидает конструктивного разговора Путина и То Лама - РИА Новости, 09.05.2025
Матвиенко ожидает конструктивного разговора Путина и То Лама
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ожидает конструктивного и содержательного разговора президента РФ Владимира Путина и генсека ЦК компартии Вьетнама То Лама. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:34:00+03:00
2025-05-09T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ожидает конструктивного и содержательного разговора президента РФ Владимира Путина и генсека ЦК компартии Вьетнама То Лама. То Лам накануне прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. "Хочу сердечно приветствовать вас и вашу представительную делегацию в Совете Федерации. Мы очень рады вашему визиту по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Знаю, что завтра у вас состоятся конструктивные, содержательные переговоры", - сказала Матвиенко в ходе встречи с ним. По словам законодателя, сегодня Вьетнам - самый близкий, надёжный партнёр России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения прошли проверку времени. Сегодня Вьетнам - это страна, которая проводит свою независимую, многовекторную внешнюю политику, является сторонником справедливого мироустройства", - отметила спикер СФ. Она напомнила, что в этом году будет отмечаться несколько знаменательных дат: 70-летие установления дипломатических отношений стран, 80-летие провозглашения независимости Вьетнама. "Мы очень высоко ценим, что до сих пор вьетнамцы помнят о той помощи, которую наша страна оказывала вьетнамскому народу в его героической борьбе с иностранными интервентами. После победы, полного освобождения Вьетнама наши инженеры, строители, врачи, учёные помогали восстанавливать страну", - сказала Матвиенко.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015846037.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вьетнам, Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, То Лам, Совет Федерации РФ, День Победы, В мире
Матвиенко ожидает конструктивного разговора Путина и То Лама

Матвиенко ожидает конструктивного и содержательного разговора Путина и То Лама

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ожидает конструктивного и содержательного разговора президента РФ Владимира Путина и генсека ЦК компартии Вьетнама То Лама.
То Лам накануне прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
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8 мая, 18:49
"Хочу сердечно приветствовать вас и вашу представительную делегацию в Совете Федерации. Мы очень рады вашему визиту по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Знаю, что завтра у вас состоятся конструктивные, содержательные переговоры", - сказала Матвиенко в ходе встречи с ним.
По словам законодателя, сегодня Вьетнам - самый близкий, надёжный партнёр России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения прошли проверку времени. Сегодня Вьетнам - это страна, которая проводит свою независимую, многовекторную внешнюю политику, является сторонником справедливого мироустройства", - отметила спикер СФ.
Она напомнила, что в этом году будет отмечаться несколько знаменательных дат: 70-летие установления дипломатических отношений стран, 80-летие провозглашения независимости Вьетнама.
"Мы очень высоко ценим, что до сих пор вьетнамцы помнят о той помощи, которую наша страна оказывала вьетнамскому народу в его героической борьбе с иностранными интервентами. После победы, полного освобождения Вьетнама наши инженеры, строители, врачи, учёные помогали восстанавливать страну", - сказала Матвиенко.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВьетнамРоссияМоскваВалентина МатвиенкоВладимир ПутинТо ЛамСовет Федерации РФДень ПобедыВ мире
 
 
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