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Матвиенко ожидает конструктивного разговора Путина и То Лама

Матвиенко ожидает конструктивного разговора Путина и То Лама - РИА Новости, 09.05.2025

Матвиенко ожидает конструктивного разговора Путина и То Лама

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ожидает конструктивного и содержательного разговора президента РФ Владимира Путина и генсека ЦК компартии Вьетнама То Лама. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:34:00+03:00

2025-05-09T16:34:00+03:00

2025-05-09T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ожидает конструктивного и содержательного разговора президента РФ Владимира Путина и генсека ЦК компартии Вьетнама То Лама. То Лам накануне прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. "Хочу сердечно приветствовать вас и вашу представительную делегацию в Совете Федерации. Мы очень рады вашему визиту по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Знаю, что завтра у вас состоятся конструктивные, содержательные переговоры", - сказала Матвиенко в ходе встречи с ним. По словам законодателя, сегодня Вьетнам - самый близкий, надёжный партнёр России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения прошли проверку времени. Сегодня Вьетнам - это страна, которая проводит свою независимую, многовекторную внешнюю политику, является сторонником справедливого мироустройства", - отметила спикер СФ. Она напомнила, что в этом году будет отмечаться несколько знаменательных дат: 70-летие установления дипломатических отношений стран, 80-летие провозглашения независимости Вьетнама. "Мы очень высоко ценим, что до сих пор вьетнамцы помнят о той помощи, которую наша страна оказывала вьетнамскому народу в его героической борьбе с иностранными интервентами. После победы, полного освобождения Вьетнама наши инженеры, строители, врачи, учёные помогали восстанавливать страну", - сказала Матвиенко.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015846037.html

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