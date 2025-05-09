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Матвиенко высказалась о распространении нацистской идеологии - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:47 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/matvienko-2015962016.html
Матвиенко высказалась о распространении нацистской идеологии
Матвиенко высказалась о распространении нацистской идеологии - РИА Новости, 09.05.2025
Матвиенко высказалась о распространении нацистской идеологии
Нельзя допускать попыток распространения нацистской идеологии, оправдания совершенных ее приверженцами преступлений, искажения фактов и событий военных лет,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:47:00+03:00
2025-05-09T10:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
европа
россия
константин косачев
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Нельзя допускать попыток распространения нацистской идеологии, оправдания совершенных ее приверженцами преступлений, искажения фактов и событий военных лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем поздравлении с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. "Мы должны быть непримиримы к попыткам распространения нацистской идеологии, оправдания совершенных ее приверженцами преступлений, искажения фактов и событий военных лет. Единство многонационального российского народа в борьбе за историческую правду — лучшая благодарность старшим поколениям, передавшим нам суверенную и сильную державу. Ее будущее – в наших руках", - говорится в поздравлении спикера СФ, распространенном пресс-службой. По словам Матвиенко, для россиян, соотечественников за рубежом и всех неравнодушных людей, проживающих на постсоветском пространстве, 9 мая 1945 года – день, воплотивший в себе радость триумфа победы и горечь потерь. Эта священная дата навечно вписана в историю нашей страны. "Мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге героев Великой Отечественной войны – самоотверженных борцов с немецко-фашистскими захватчиками, воинов-освободителей, разрушивших оковы, в которые гитлеровцы и их союзники заключили европейские государства. Мы глубоко чтим тех, кто отдал жизнь во имя Победы, не дрогнул и выстоял в период тяжелейших испытаний и лишений", - отметила она. Парламентарий подчеркнула, что "сегодня наш долг – окружить вниманием и заботой дорогих ветеранов, не допустить того, чтобы их жертвы были напрасны, а свершения обесценены". "Происходящее в годы войны можно и нужно называть геноцидом всего советского народа со стороны объединенной Европы. Причем он не закончился с разгромом нацизма, как, к сожалению, не закончился и нацизм", - написал в своем Telegram-канале вице-спикер СФ Константин Косачев. Отказ от поставок жизненно необходимых лекарств, направленные на людей санкции, удары западным оружием по российской земле - Европа не может провести столетие без очередного "натиска на Восток", отметил политик. Косачев подчеркнул, что Россия изменилась за 80 лет, превратившись в ядерную державу, находящуюся в пятерке экономик мира по паритету покупательской способности. "С праздником Великой Победы! Вечная память героям! С каждым годом мы гордимся вами все больше", - написал Косачев. "Сегодня мы отмечаем день, который навсегда вписан в историю нашей страны и в наши сердца. 9 Мая — символ мужества, стойкости и безграничной любви к Родине. Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался на фронтах, работал в тылу, кто отдал всё ради будущего", - написал в своем Telegram-канале первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин. По его словам, Великая Победа — "наша гордость и наша свобода".Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, европа, россия, константин косачев, валентина матвиенко, совет федерации рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Европа, Россия, Константин Косачев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко высказалась о распространении нацистской идеологии

Матвиенко призвала не допускать распространения нацистской идеологии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Нельзя допускать попыток распространения нацистской идеологии, оправдания совершенных ее приверженцами преступлений, искажения фактов и событий военных лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем поздравлении с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы должны быть непримиримы к попыткам распространения нацистской идеологии, оправдания совершенных ее приверженцами преступлений, искажения фактов и событий военных лет. Единство многонационального российского народа в борьбе за историческую правду — лучшая благодарность старшим поколениям, передавшим нам суверенную и сильную державу. Ее будущее – в наших руках", - говорится в поздравлении спикера СФ, распространенном пресс-службой.
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По словам Матвиенко, для россиян, соотечественников за рубежом и всех неравнодушных людей, проживающих на постсоветском пространстве, 9 мая 1945 года – день, воплотивший в себе радость триумфа победы и горечь потерь. Эта священная дата навечно вписана в историю нашей страны.
"Мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге героев Великой Отечественной войны – самоотверженных борцов с немецко-фашистскими захватчиками, воинов-освободителей, разрушивших оковы, в которые гитлеровцы и их союзники заключили европейские государства. Мы глубоко чтим тех, кто отдал жизнь во имя Победы, не дрогнул и выстоял в период тяжелейших испытаний и лишений", - отметила она.
Парламентарий подчеркнула, что "сегодня наш долг – окружить вниманием и заботой дорогих ветеранов, не допустить того, чтобы их жертвы были напрасны, а свершения обесценены".
"Происходящее в годы войны можно и нужно называть геноцидом всего советского народа со стороны объединенной Европы. Причем он не закончился с разгромом нацизма, как, к сожалению, не закончился и нацизм", - написал в своем Telegram-канале вице-спикер СФ Константин Косачев.
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Отказ от поставок жизненно необходимых лекарств, направленные на людей санкции, удары западным оружием по российской земле - Европа не может провести столетие без очередного "натиска на Восток", отметил политик.
Косачев подчеркнул, что Россия изменилась за 80 лет, превратившись в ядерную державу, находящуюся в пятерке экономик мира по паритету покупательской способности.
"С праздником Великой Победы! Вечная память героям! С каждым годом мы гордимся вами все больше", - написал Косачев.
"Сегодня мы отмечаем день, который навсегда вписан в историю нашей страны и в наши сердца. 9 Мая — символ мужества, стойкости и безграничной любви к Родине. Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался на фронтах, работал в тылу, кто отдал всё ради будущего", - написал в своем Telegram-канале первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин.
По его словам, Великая Победа — "наша гордость и наша свобода".
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