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В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка"
В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка", приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:26:00+03:00
2025-05-09T17:26:00+03:00
2025-05-09T17:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Движение колонны началось с центральной площади Махачкалы. Шествие проходило по проспекту Расула Гамзатова и продолжилось до парка имени Сулеймана Стальского. Перед колонной маршировал оркестр, а следом, развернув знамя Победы площадью 300 квадратных метров, шли представители Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. По данным правительства Дагестана, в шествии приняли участие 15 тысяч человек. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей, представители власти, активисты "Движения первых", "Юнармии" и кадетских корпусов, местные жители, гости республики. Они несли в руках портреты участников Великой Отечественной войны, флаги и символику Дня Победы.
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В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка"
В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка" с участием 15 тысяч человек