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В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:26 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/mahachkala-2016085392.html
В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка"
В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка", приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:26:00+03:00
2025-05-09T17:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
махачкала
расул гамзатов
юнармия
80-летие победы в великой отечественной войне
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Движение колонны началось с центральной площади Махачкалы. Шествие проходило по проспекту Расула Гамзатова и продолжилось до парка имени Сулеймана Стальского. Перед колонной маршировал оркестр, а следом, развернув знамя Победы площадью 300 квадратных метров, шли представители Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. По данным правительства Дагестана, в шествии приняли участие 15 тысяч человек. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей, представители власти, активисты "Движения первых", "Юнармии" и кадетских корпусов, местные жители, гости республики. Они несли в руках портреты участников Великой Отечественной войны, флаги и символику Дня Победы.
https://ria.ru/20250509/kazan-2016082868.html
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махачкала, расул гамзатов, юнармия, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика дагестан, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Махачкала, Расул Гамзатов, Юнармия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Дагестан, Россия
В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка"

В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка" с участием 15 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала
Вид на дагестанский город Махачкала - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Расулов
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
Движение колонны началось с центральной площади Махачкалы. Шествие проходило по проспекту Расула Гамзатова и продолжилось до парка имени Сулеймана Стальского. Перед колонной маршировал оркестр, а следом, развернув знамя Победы площадью 300 квадратных метров, шли представители Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.
По данным правительства Дагестана, в шествии приняли участие 15 тысяч человек. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей, представители власти, активисты "Движения первых", "Юнармии" и кадетских корпусов, местные жители, гости республики. Они несли в руках портреты участников Великой Отечественной войны, флаги и символику Дня Победы.
Участники акции Бессмертный полк в Казани - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Казани прошло шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 17:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМахачкалаРасул ГамзатовЮнармия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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