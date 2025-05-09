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Лукашенко призвал не допустить новой мировой бойни - РИА Новости, 09.05.2025
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23:47 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016139797.html
Лукашенко призвал не допустить новой мировой бойни
Лукашенко призвал не допустить новой мировой бойни - РИА Новости, 09.05.2025
Лукашенко призвал не допустить новой мировой бойни
Новая мировая бойня может быть концом истории, и те, кто победил 80 лет назад, должны сделать все, чтобы не допустить этого, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:47:00+03:00
2025-05-09T23:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
азербайджан
казахстан
александр лукашенко
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Новая мировая бойня может быть концом истории, и те, кто победил 80 лет назад, должны сделать все, чтобы не допустить этого, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Парадом пройдут доблестные военнослужащие - солдаты, офицеры и генералы Вооруженных Сил Республики Беларусь, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может быть концом истории", - сказал Лукашенко.
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в мире, белоруссия, азербайджан, казахстан, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне
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Лукашенко призвал не допустить новой мировой бойни

Лукашенко: нельзя допустить новую мировую бойню, она может стать концом истории

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Новая мировая бойня может быть концом истории, и те, кто победил 80 лет назад, должны сделать все, чтобы не допустить этого, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«
"Парадом пройдут доблестные военнослужащие - солдаты, офицеры и генералы Вооруженных Сил Республики Беларусь, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может быть концом истории", - сказал Лукашенко.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреБелоруссияАзербайджанКазахстанАлександр Лукашенко80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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