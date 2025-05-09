https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016139797.html

Лукашенко призвал не допустить новой мировой бойни

Лукашенко призвал не допустить новой мировой бойни - РИА Новости, 09.05.2025

Лукашенко призвал не допустить новой мировой бойни

Новая мировая бойня может быть концом истории, и те, кто победил 80 лет назад, должны сделать все, чтобы не допустить этого, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:47:00+03:00

2025-05-09T23:47:00+03:00

2025-05-09T23:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

белоруссия

азербайджан

казахстан

александр лукашенко

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Новая мировая бойня может быть концом истории, и те, кто победил 80 лет назад, должны сделать все, чтобы не допустить этого, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Парадом пройдут доблестные военнослужащие - солдаты, офицеры и генералы Вооруженных Сил Республики Беларусь, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может быть концом истории", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977031268.html

белоруссия

азербайджан

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, азербайджан, казахстан, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне