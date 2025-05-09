Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его встречах с Путиным в Москве
Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко в Москве очень много общался с Путиным
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздничных мероприятий в Москве очень много общался с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт журналистам.
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"Естественно, очень много, как обычно, президент общался с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Российской Федерации. Естественно, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Естественно, все лидеры стран постсоветского пространства. Это традиционный формат. Там всегда наши лидеры совмещают приятное с полезным", - сказала Эйсмонт.
По ее словам, президент Белоруссии провел в Москве ровно 24 часа.
"В этот визит были 24 часа сплошной непрерывной работы", - сказала пресс-секретарь.