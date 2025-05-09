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Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его встречах с Путиным в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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17:43 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016088862.html
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его встречах с Путиным в Москве
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его встречах с Путиным в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его встречах с Путиным в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздничных мероприятий в Москве очень много общался с президентом России Владимиром Путиным, сообщила... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:43:00+03:00
2025-05-09T17:43:00+03:00
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздничных мероприятий в Москве очень много общался с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт журналистам. Беседу с ней о контактах Лукашенко в Москве показал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". "Естественно, очень много, как обычно, президент общался с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Российской Федерации. Естественно, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Естественно, все лидеры стран постсоветского пространства. Это традиционный формат. Там всегда наши лидеры совмещают приятное с полезным", - сказала Эйсмонт. По ее словам, президент Белоруссии провел в Москве ровно 24 часа. "В этот визит были 24 часа сплошной непрерывной работы", - сказала пресс-секретарь.
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москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, си цзиньпин
Москва, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его встречах с Путиным в Москве

Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко в Москве очень много общался с Путиным

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздничных мероприятий в Москве очень много общался с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт журналистам.
Беседу с ней о контактах Лукашенко в Москве показал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
«
"Естественно, очень много, как обычно, президент общался с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Российской Федерации. Естественно, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Естественно, все лидеры стран постсоветского пространства. Это традиционный формат. Там всегда наши лидеры совмещают приятное с полезным", - сказала Эйсмонт.
По ее словам, президент Белоруссии провел в Москве ровно 24 часа.
"В этот визит были 24 часа сплошной непрерывной работы", - сказала пресс-секретарь.
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МоскваБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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