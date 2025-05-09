https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016088862.html

Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его встречах с Путиным в Москве

Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его встречах с Путиным в Москве - РИА Новости, 09.05.2025

Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его встречах с Путиным в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздничных мероприятий в Москве очень много общался с президентом России Владимиром Путиным, сообщила... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:43:00+03:00

2025-05-09T17:43:00+03:00

2025-05-09T17:43:00+03:00

москва

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

си цзиньпин

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздничных мероприятий в Москве очень много общался с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт журналистам. Беседу с ней о контактах Лукашенко в Москве показал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". "Естественно, очень много, как обычно, президент общался с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Российской Федерации. Естественно, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Естественно, все лидеры стран постсоветского пространства. Это традиционный формат. Там всегда наши лидеры совмещают приятное с полезным", - сказала Эйсмонт. По ее словам, президент Белоруссии провел в Москве ровно 24 часа. "В этот визит были 24 часа сплошной непрерывной работы", - сказала пресс-секретарь.

https://ria.ru/20250508/putin-2015861283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, си цзиньпин