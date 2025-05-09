https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016028192.html

Китай однозначно будет с Россией, заявил Лукашенко

Китай однозначно будет с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2025

Китай однозначно будет с Россией, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя присутствие на параде Победы в Москве председателя КНР Си Цзиньпина, заявил, что при всей осторожности в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:38:00+03:00

2025-05-09T13:38:00+03:00

2025-05-09T13:38:00+03:00

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя присутствие на параде Победы в Москве председателя КНР Си Цзиньпина, заявил, что при всей осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. "И приезд Си Цзиньпина в Москву говорит о том, что при всей аккуратности, осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. К этому надо привыкать", - сказал Лукашенко в Москве американскому телеканалу NBC. Слова президента приводит его пресс-служба. "У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад... - в этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз", - сказал Лукашенко. По его словам, в США считают такой союз опасным, так как его невозможно сломать.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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