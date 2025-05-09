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Китай однозначно будет с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:38 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016028192.html
Китай однозначно будет с Россией, заявил Лукашенко
Китай однозначно будет с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2025
Китай однозначно будет с Россией, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя присутствие на параде Победы в Москве председателя КНР Си Цзиньпина, заявил, что при всей осторожности в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:38:00+03:00
2025-05-09T13:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
москва
россия
александр лукашенко
си цзиньпин
nbc
в мире
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя присутствие на параде Победы в Москве председателя КНР Си Цзиньпина, заявил, что при всей осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. "И приезд Си Цзиньпина в Москву говорит о том, что при всей аккуратности, осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. К этому надо привыкать", - сказал Лукашенко в Москве американскому телеканалу NBC. Слова президента приводит его пресс-служба. "У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад... - в этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз", - сказал Лукашенко. По его словам, в США считают такой союз опасным, так как его невозможно сломать.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Москва, Россия, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, NBC, В мире, Парад Победы
Китай однозначно будет с Россией, заявил Лукашенко

Лукашенко: при всей осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя присутствие на параде Победы в Москве председателя КНР Си Цзиньпина, заявил, что при всей осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией.
"И приезд Си Цзиньпина в Москву говорит о том, что при всей аккуратности, осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. К этому надо привыкать", - сказал Лукашенко в Москве американскому телеканалу NBC. Слова президента приводит его пресс-служба.
"У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад... - в этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз", - сказал Лукашенко.
По его словам, в США считают такой союз опасным, так как его невозможно сломать.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Накопилась критическая масса проблем". О чем предупредили Путин и Си
8 мая, 18:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайМоскваРоссияАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинNBCВ миреПарад Победы
 
 
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