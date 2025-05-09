https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016020798.html

Лукашенко заявил, что Россия давно готова к миру по Украине

Лукашенко заявил, что Россия давно готова к миру по Украине - РИА Новости, 09.05.2025

Лукашенко заявил, что Россия давно готова к миру по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие по Украине, а мир заключить. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:10:00+03:00

2025-05-09T13:10:00+03:00

2025-05-09T13:10:00+03:00

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие по Украине, а мир заключить. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства на сайте президента, после участия в праздничных мероприятиях в Москве Лукашенко ответил на вопросы журналистов. В частности, его спросили, должен ли сейчас, по его мнению, президент России Владимир Путин согласиться на перемирие с Украиной. "Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить", - сказал белорусский президент. Лукашенко отметил, что "вопрос не в России". "Поэтому надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20250509/rumyniya-2015899718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин