https://ria.ru/20250509/lidery-2015920954.html

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль - РИА Новости, 09.05.2025

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:51:00+03:00

2025-05-09T08:51:00+03:00

2025-05-09T09:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Одними из первых приехали президенты Абхазии и Бразилии Бадра Гунба и Луис Инасиу Лула да Силва, а также премьер Армении Никол Пашинян.Из Кремля главы государств проследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10:00 по московскому времени.По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что в Москве ожидают прибытия на парад 27 зарубежных глав государств.

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Прибытие глав иностранных делегаций и почетных гостей в Кремль LIVE: Прибытие глав иностранных делегаций и почетных гостей в Кремль 2025-05-09T08:51 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, москва, юрий ушаков, россия