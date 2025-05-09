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Зарубежные лидеры прибывают в Кремль
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль - РИА Новости, 09.05.2025
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:51:00+03:00
2025-05-09T08:51:00+03:00
2025-05-09T09:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Одними из первых приехали президенты Абхазии и Бразилии Бадра Гунба и Луис Инасиу Лула да Силва, а также премьер Армении Никол Пашинян.Из Кремля главы государств проследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10:00 по московскому времени.По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что в Москве ожидают прибытия на парад 27 зарубежных глав государств.
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LIVE: Прибытие глав иностранных делегаций и почетных гостей в Кремль
LIVE: Прибытие глав иностранных делегаций и почетных гостей в Кремль
2025-05-09T08:51
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, юрий ушаков, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Юрий Ушаков, Россия
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в параде Победы