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В Лаосе торжественно отметили 80-летие Победы
В Лаосе торжественно отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Лаосе торжественно отметили 80-летие Победы
Вьентьян торжественно отметил 80-летие победы над фашизмом, несмотря на несостоявшийся визит президента страны в Москву из-за болезни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:12:00+03:00
2025-05-09T14:12:00+03:00
2025-05-09T14:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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лаос
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россия
юрий ушаков
тхонглун сисулит
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Вьентьян торжественно отметил 80-летие победы над фашизмом, несмотря на несостоявшийся визит президента страны в Москву из-за болезни, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом и не приедет в Москву на юбилейные мероприятия в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Страна была представлена на уровне министра иностранных дел. Как сообщили в Россотрудничестве, 9 мая в столице Лаоса на главной площадке страны - Национальном культурном холле - состоялась прямая трансляция парада Победа из Москвы, организованная Российским центром науки и культуры при поддержке ФГУП "Космическая связь" Минцифры России. В торжественном мероприятии приняли участие официальные лица страны, включая министра информации, культуры и туризма, заместителя председателя парламента, министра внутренних дел, высшее руководство партийно-государственного аппарата, военнослужащие армии Лаоса. Также посетил торжества посол России в Лаосе Владимир Калинин. Мероприятие стало знаменательным событием для Лаоса, отметили в Россотрудничестве, поскольку в стране до сих пор отсутствует вещание российских каналов и трансляция Парада Победы в прямом эфире вызвала небывалый интерес у лаосской публики. "Общее количество зрителей составило более 1000 человек, при том что зал не смог вместить всех желающих. Все участники мероприятия с гордостью носили на своей груди георгиевские ленточки как символ солидарности и дружбы с российским народом", - добавили в Россотрудничестве. В этом году впервые в параде на Красной площади принял участие отдельный парадный расчет военнослужащих Лаоса.
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в мире, лаос, москва, россия, юрий ушаков, тхонглун сисулит, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Лаос, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Тхонглун Сисулит, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Лаосе торжественно отметили 80-летие Победы
Россотрудничество: в столице Лаоса торжественно отметили 80-летие Победы