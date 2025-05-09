https://ria.ru/20250509/laos-2016038669.html

В Лаосе торжественно отметили 80-летие Победы

В Лаосе торжественно отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Лаосе торжественно отметили 80-летие Победы

Вьентьян торжественно отметил 80-летие победы над фашизмом, несмотря на несостоявшийся визит президента страны в Москву из-за болезни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:12:00+03:00

2025-05-09T14:12:00+03:00

2025-05-09T14:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

лаос

москва

россия

юрий ушаков

тхонглун сисулит

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Вьентьян торжественно отметил 80-летие победы над фашизмом, несмотря на несостоявшийся визит президента страны в Москву из-за болезни, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом и не приедет в Москву на юбилейные мероприятия в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Страна была представлена на уровне министра иностранных дел. Как сообщили в Россотрудничестве, 9 мая в столице Лаоса на главной площадке страны - Национальном культурном холле - состоялась прямая трансляция парада Победа из Москвы, организованная Российским центром науки и культуры при поддержке ФГУП "Космическая связь" Минцифры России. В торжественном мероприятии приняли участие официальные лица страны, включая министра информации, культуры и туризма, заместителя председателя парламента, министра внутренних дел, высшее руководство партийно-государственного аппарата, военнослужащие армии Лаоса. Также посетил торжества посол России в Лаосе Владимир Калинин. Мероприятие стало знаменательным событием для Лаоса, отметили в Россотрудничестве, поскольку в стране до сих пор отсутствует вещание российских каналов и трансляция Парада Победы в прямом эфире вызвала небывалый интерес у лаосской публики. "Общее количество зрителей составило более 1000 человек, при том что зал не смог вместить всех желающих. Все участники мероприятия с гордостью носили на своей груди георгиевские ленточки как символ солидарности и дружбы с российским народом", - добавили в Россотрудничестве. В этом году впервые в параде на Красной площади принял участие отдельный парадный расчет военнослужащих Лаоса.

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https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015993025.html

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в мире, лаос, москва, россия, юрий ушаков, тхонглун сисулит, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне