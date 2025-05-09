https://ria.ru/20250509/koreja-2015911703.html

Российские соотечественники почтили память советских воинов в Южной Корее

Российские соотечественники почтили память советских воинов в Южной Корее - РИА Новости, 09.05.2025

Российские соотечественники почтили память советских воинов в Южной Корее

Представители российской дипмиссии в Южной Корее, сотрудники российских загранучреждений и соотечественники с семьями в День Победы несмотря на дождь почтили... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:11:00+03:00

2025-05-09T07:11:00+03:00

2025-05-09T07:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

инчхон

корейский полуостров

георгий зиновьев

волонтеры победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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ИНЧХОН (Южная Корея), 9 мая - РИА Новости. Представители российской дипмиссии в Южной Корее, сотрудники российских загранучреждений и соотечественники с семьями в День Победы несмотря на дождь почтили память павших советских воинов, возложив цветы к монументу морякам с крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в южнокорейском городе Инчхон, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии принял участие посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев, торгпред РФ Алексей Сапетко, военный атташе при посольстве РФ в Республике Корея Николай Марченко и другие. Пришли на акцию и представители Волонтеров Победы, а также Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). Зиновьев поздравил присутствующих с 80-летием Победы. "Теперь уже внуки и правнуки тех, кто победил 80 лет назад, борются с современными проявлениями фашизма. Память об этом, как путеводная звезда, помогает нам в сегодняшней борьбе и свидетельствует, что, как и 80 лет назад, победа обязательно будет достигнута", - заявил посол. Он отметил "символизм" того, что россияне собрались почтить память павших советских воинов именно в городе Инчхон, бывшей бухте Чемульпо, где крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" в 1904 году приняли неравный бой с японской военной эскадрой, что ознаменовало начало русско-японской войны. Зиновьев напомнил, что в День Победы мы вспоминаем не только павших на европейском театре военных действий, но солдат и офицеров Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение Кореи и ради разгрома японского милитаризма на территории Корейского полуострова. "Они воевали непосредственно с японскими боевыми частями... Таким образом, в ходе дальневосточной военной операции на территории Корейского полуострова советская Красная Армия способствовала конечному освобождению Кореи от японской оккупации", - пояснил посол. От лица соотечественников поздравил собравшихся с Днем Победы и член Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Владимир Ким. "Я хотел бы тоже выразить признательность и поздравить с Днем Победы. Мы стоим у памятника нашим солдатам и офицерам, нашим матросам крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", и для нас это имеет очень важное значение. Хочется, чтобы подвиг русских солдат всегда был в памяти наших соотечественников", - заявил он. Бой у ЧемульпоРасположенное в 30 километрах от столицы местечко Чемульпо после открытия для международной торговли в 1883 году быстро стало центром притяжения интересов иностранных государств. На следующий год после установления в 1884 году дипломатических отношений между Россией и Кореей в Чемульпо было открыто вице-консульство. Служившие в морской таможне Инчхона российские подданные проектировали первую трамвайную линию до Хансона (Сеула), участвовали в возведении причала, строительстве первых в Корее зданий западного типа. В Чемульпо работало представительство морского пароходства Китайско-Восточной железной дороги, обслуживавшее рейсы в город Дальний (ныне Далянь, КНР), арендованный Россией у Цинской империи в составе Ляодунского полуострова в 1898 году. В порту Чемульпо также находились корабли Тихоокеанской эскадры и имелись собственные склады с запасом угля. Столкновение интересов России и Японии в Маньчжурии и Корее привело к войне, начавшейся в ночь на 9 февраля 1904 года нападением японских миноносцев на русскую эскадру в Порт-Артуре и блокированием бронепалубного крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в Чемульпо. Российские корабли, пытаясь прорваться из Чемульпо в Порт-Артур, вступили в неравный бой с японской эскадрой в составе шести крейсеров и восьми миноносцев. За час боя русские моряки сумели уничтожить один эсминец и нанесли серьезные повреждения трем японским крейсерам, но и сами, понеся тяжелые потери, не смогли продолжить бой и вернулись в порт. Чтобы не допустить захвата и сдачи в плен, "Кореец" был взорван, а "Варяг" затоплен. Память о подвиге "Варяга""Варяг" незадолго до окончания войны был поднят японцами и после ремонта включен в состав собственного флота, а "Кореец" отправлен на слом. Многие предметы с российских кораблей демонстрировались в качестве военных трофеев и использовались для патриотического воспитания в местных школах для японцев. В результате освобождения Кореи от японской оккупации в 1945 году большая часть реликвий перешла на хранение в муниципальный музей Инчхона. Но обрести вторую жизнь им удалось лишь после активизации российско-южнокорейских связей в начале нового столетия. Памятник крейсеру "Варяг" был установлен на инчхонской набережной спустя 100 лет после этого боя, в феврале 2004 года. Автор творения — российский скульптор Андрей Балашов. Монумент представляет собой массивный трехступенчатый постамент черно-белого цвета. На его верхнем уровне расположилась бронзовая бескозырка.

https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html

https://ria.ru/20250506/pobeda-2015274557.html

https://ria.ru/20250414/peskov-2011151776.html

https://ria.ru/20250509/gretsija-2015909942.html

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россия, инчхон, корейский полуостров, георгий зиновьев, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне