https://ria.ru/20250509/kitay-2015915955.html

Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений, заявил Си Цзиньпин

Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 09.05.2025

Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений, заявил Си Цзиньпин

Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире и значительных прорывов в российско-китайских отношениях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:59:00+03:00

2025-05-09T07:59:00+03:00

2025-05-09T07:59:00+03:00

китай

россия

си цзиньпин

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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире и значительных прорывов в российско-китайских отношениях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений и изменений в международной ситуации, а также временем значительного развития и значительных прорывов в российско-китайских отношениях", - приводит МИД КНР слова китайского лидера, сказанные им во время встречи с журналистами после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, "все мы стали свидетелями того, как политическое взаимное доверие между Китаем и Россией продолжает укрепляться и углубляться, а сотрудничество между двумя странами в различных областях неуклонно растет". "В условиях изменений в мире, эпохе и истории Китай и Россия должны твердо удерживать курс на развитие двусторонних отношений и учитывать глобальные тенденции развития человечества, брать на себя ответственность, активно сотрудничать и вносить новый и большой вклад в развитие и процветание наших стран, а также в поддержку международного беспристрастия и справедливости", - сказал китайский лидер. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

https://ria.ru/20250509/kitay-2015900396.html

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китай

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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин