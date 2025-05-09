Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире
Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире и значительных прорывов в российско-китайских отношениях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений и изменений в международной ситуации, а также временем значительного развития и значительных прорывов в российско-китайских отношениях", - приводит МИД КНР слова китайского лидера, сказанные им во время встречи с журналистами после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, "все мы стали свидетелями того, как политическое взаимное доверие между Китаем и Россией продолжает укрепляться и углубляться, а сотрудничество между двумя странами в различных областях неуклонно растет".
"В условиях изменений в мире, эпохе и истории Китай и Россия должны твердо удерживать курс на развитие двусторонних отношений и учитывать глобальные тенденции развития человечества, брать на себя ответственность, активно сотрудничать и вносить новый и большой вклад в развитие и процветание наших стран, а также в поддержку международного беспристрастия и справедливости", - сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.