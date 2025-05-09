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Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 09.05.2025
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07:59 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kitay-2015915955.html
Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений, заявил Си Цзиньпин
Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 09.05.2025
Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений, заявил Си Цзиньпин
Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире и значительных прорывов в российско-китайских отношениях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:59:00+03:00
2025-05-09T07:59:00+03:00
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире и значительных прорывов в российско-китайских отношениях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений и изменений в международной ситуации, а также временем значительного развития и значительных прорывов в российско-китайских отношениях", - приводит МИД КНР слова китайского лидера, сказанные им во время встречи с журналистами после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, "все мы стали свидетелями того, как политическое взаимное доверие между Китаем и Россией продолжает укрепляться и углубляться, а сотрудничество между двумя странами в различных областях неуклонно растет". "В условиях изменений в мире, эпохе и истории Китай и Россия должны твердо удерживать курс на развитие двусторонних отношений и учитывать глобальные тенденции развития человечества, брать на себя ответственность, активно сотрудничать и вносить новый и большой вклад в развитие и процветание наших стран, а также в поддержку международного беспристрастия и справедливости", - сказал китайский лидер. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
https://ria.ru/20250509/kitay-2015900396.html
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений в мире и значительных прорывов в российско-китайских отношениях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений и изменений в международной ситуации, а также временем значительного развития и значительных прорывов в российско-китайских отношениях", - приводит МИД КНР слова китайского лидера, сказанные им во время встречи с журналистами после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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По его словам, "все мы стали свидетелями того, как политическое взаимное доверие между Китаем и Россией продолжает укрепляться и углубляться, а сотрудничество между двумя странами в различных областях неуклонно растет".
"В условиях изменений в мире, эпохе и истории Китай и Россия должны твердо удерживать курс на развитие двусторонних отношений и учитывать глобальные тенденции развития человечества, брать на себя ответственность, активно сотрудничать и вносить новый и большой вклад в развитие и процветание наших стран, а также в поддержку международного беспристрастия и справедливости", - сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
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