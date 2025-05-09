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Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны быть друзьями - РИА Новости, 09.05.2025
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06:17 09.05.2025 (обновлено: 09:39 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kitay-2015908042.html
Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны быть друзьями
Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны быть друзьями - РИА Новости, 09.05.2025
Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны быть друзьями
Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными как сталь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:17:00+03:00
2025-05-09T09:39:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными как сталь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. &quot;Необходимо поддерживать дружбу из поколения в поколение и быть настоящими друзьями, закаленными как сталь&quot;, — приводит МИД КНР слова китайского лидера, сказанные во время встречи с журналистами после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.По словам Си Цзиньпина, столкнувшись 80 лет назад с милитаризмом и нацизмом, армии и народы Китая и России, объединив усилия, сражались плечом к плечу, вписав незабываемую главу в историю. &quot;Великая дружба, закаленная между народами двух стран огнем и кровью, стала прочным фундаментом для высокого уровня развития двусторонних отношений&quot;, — сказал он.Лидер Китая в среду прибыл с визитом в Москву. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление двух стран о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
https://ria.ru/20250509/kitay-2015900396.html
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны быть друзьями

Си Цзиньпин: Россия и Китай должны быть друзьями, закаленными как сталь

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными как сталь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«

"Необходимо поддерживать дружбу из поколения в поколение и быть настоящими друзьями, закаленными как сталь", — приводит МИД КНР слова китайского лидера, сказанные во время встречи с журналистами после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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По словам Си Цзиньпина, столкнувшись 80 лет назад с милитаризмом и нацизмом, армии и народы Китая и России, объединив усилия, сражались плечом к плечу, вписав незабываемую главу в историю.
«

"Великая дружба, закаленная между народами двух стран огнем и кровью, стала прочным фундаментом для высокого уровня развития двусторонних отношений", — сказал он.

Лидер Китая в среду прибыл с визитом в Москву. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление двух стран о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
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