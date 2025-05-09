https://ria.ru/20250509/kitay-2015905672.html
В Китае оценили итоги визита Си Цзиньпина в Москву
В Китае оценили итоги визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
В Китае оценили итоги визита Си Цзиньпина в Москву
Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты, говорится... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T05:33:00+03:00
2025-05-09T05:33:00+03:00
2025-05-09T05:33:00+03:00
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Лидер Китая в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. "В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки, Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - говорится в статье. Авторы отмечают, что визит китайского лидера в Москву "не только поднимет всестороннее стратегическое партнерство координации России и Китая в новую эпоху на новые высоты и более широкие масштабы, но и несет историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества". "В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - отмечается в статье. Логика развития отношений между Китаем и Россией, пишут авторы, очень ясна. "Эти отношения соответствуют основным интересам обеих стран и их народов, а также направлению прогресса и развития в нынешнюю эпоху", указывают они. "На фоне стремления некоторых стран формировать альянсы и провоцировать конфронтацию российско-китайские отношения, которые остаются непоколебимыми, несмотря на внешнее давление, и не жертвуют интересами других стран, особенно ценны", - отмечает статья. Независимые, зрелые и устойчивые российско-китайские отношения стали важным краеугольным камнем для поддержания глобальной стратегической стабильности и практики настоящей многополярности, указывают авторы. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.
https://ria.ru/20250509/kitay-2015900396.html
https://ria.ru/20250508/putin-2015890119.html
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в мире, китай, россия, москва, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин
В Китае оценили итоги визита Си Цзиньпина в Москву
Global Times: визит Си Цзиньпина поднимет партнерство РФ и Китая на новые высоты
ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости.
Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times
.
Лидер Китая
в среду прибыл с визитом в РФ
. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин
и председатель КНР Си Цзиньпин
приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
"В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки, Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - говорится в статье.
Авторы отмечают, что визит китайского лидера в Москву
"не только поднимет всестороннее стратегическое партнерство координации России и Китая в новую эпоху на новые высоты и более широкие масштабы, но и несет историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества".
"В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - отмечается в статье.
Логика развития отношений между Китаем и Россией, пишут авторы, очень ясна. "Эти отношения соответствуют основным интересам обеих стран и их народов, а также направлению прогресса и развития в нынешнюю эпоху", указывают они.
"На фоне стремления некоторых стран формировать альянсы и провоцировать конфронтацию российско-китайские отношения, которые остаются непоколебимыми, несмотря на внешнее давление, и не жертвуют интересами других стран, особенно ценны", - отмечает статья.
Независимые, зрелые и устойчивые российско-китайские отношения стали важным краеугольным камнем для поддержания глобальной стратегической стабильности и практики настоящей многополярности, указывают авторы.
Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.