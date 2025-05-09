https://ria.ru/20250509/kitay-2015905672.html

В Китае оценили итоги визита Си Цзиньпина в Москву

В Китае оценили итоги визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 09.05.2025

В Китае оценили итоги визита Си Цзиньпина в Москву

Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты, говорится... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T05:33:00+03:00

2025-05-09T05:33:00+03:00

2025-05-09T05:33:00+03:00

в мире

китай

россия

москва

си цзиньпин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015793804_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_fc294e6565487e6de8f8680cbb796320.jpg

ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Китай и Россия вносят уверенность в нестабильный мир, а визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет партнерство двух стран на новые высоты, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Лидер Китая в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. "В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки, Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - говорится в статье. Авторы отмечают, что визит китайского лидера в Москву "не только поднимет всестороннее стратегическое партнерство координации России и Китая в новую эпоху на новые высоты и более широкие масштабы, но и несет историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества". "В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности", - отмечается в статье. Логика развития отношений между Китаем и Россией, пишут авторы, очень ясна. "Эти отношения соответствуют основным интересам обеих стран и их народов, а также направлению прогресса и развития в нынешнюю эпоху", указывают они. "На фоне стремления некоторых стран формировать альянсы и провоцировать конфронтацию российско-китайские отношения, которые остаются непоколебимыми, несмотря на внешнее давление, и не жертвуют интересами других стран, особенно ценны", - отмечает статья. Независимые, зрелые и устойчивые российско-китайские отношения стали важным краеугольным камнем для поддержания глобальной стратегической стабильности и практики настоящей многополярности, указывают авторы. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.

https://ria.ru/20250509/kitay-2015900396.html

https://ria.ru/20250508/putin-2015890119.html

https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015876874.html

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, москва, си цзиньпин, владимир путин