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В МИД КНР рассказали о вопросах, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 09.05.2025
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03:58 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kitay-2015900396.html
В МИД КНР рассказали о вопросах, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин
В МИД КНР рассказали о вопросах, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 09.05.2025
В МИД КНР рассказали о вопросах, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T03:58:00+03:00
2025-05-09T03:58:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство иностранных дел Китая. Сообщается, что беседа прошла в четверг в Кремле. "Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее", - говорится в сообщении. По словам Си Цзиньпина, "Китай считает, что необходимо учитывать разумные озабоченности в области безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса". "Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, и ожидает достижения через диалог справедливого, долговечного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - сказал китайский лидер. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.
https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015876874.html
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
В МИД КНР рассказали о вопросах, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин

МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис и другие вопросы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство иностранных дел Китая.
Сообщается, что беседа прошла в четверг в Кремле.
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"Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее", - говорится в сообщении.
По словам Си Цзиньпина, "Китай считает, что необходимо учитывать разумные озабоченности в области безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса".
"Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, и ожидает достижения через диалог справедливого, долговечного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - сказал китайский лидер.
Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.
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