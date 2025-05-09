https://ria.ru/20250509/kitay-2015900396.html

В МИД КНР рассказали о вопросах, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин

В МИД КНР рассказали о вопросах, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 09.05.2025

В МИД КНР рассказали о вопросах, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T03:58:00+03:00

2025-05-09T03:58:00+03:00

2025-05-09T03:58:00+03:00

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в неформальной беседе за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщило министерство иностранных дел Китая. Сообщается, что беседа прошла в четверг в Кремле. "Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее", - говорится в сообщении. По словам Си Цзиньпина, "Китай считает, что необходимо учитывать разумные озабоченности в области безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса". "Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, и ожидает достижения через диалог справедливого, долговечного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - сказал китайский лидер. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая.

https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015876874.html

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китай

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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин