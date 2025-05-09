https://ria.ru/20250509/khabarovsk-2015906241.html

В Хабаровске прошел парад к 80-летию Победы

В Хабаровске прошел парад к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Хабаровске прошел парад к 80-летию Победы

Более трех тысяч человек прошли в составе пеших расчетов и более 140 единиц спецтехники было показано в Хабаровске на параде Победы в юбилейный год, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T05:46:00+03:00

2025-05-09T05:46:00+03:00

2025-05-09T07:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

безопасность

хабаровск

дальний восток

россия

дмитрий горбатенко

дмитрий демешин

владимир петров

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ХАБАРОВСК, 9 мая - РИА Новости. Более трех тысяч человек прошли в составе пеших расчетов и более 140 единиц спецтехники было показано в Хабаровске на параде Победы в юбилейный год, передает корреспондент РИА Новости. В Хабаровске в пятницу пасмурная погода, но без дождя. Температура на улице - 19 градусов тепла. В городе Воинской славы парад начался традиционно: знаменная группа роты почетного караула Восточного военного округа (ВВО) вынесла на центральную площадь Государственный флаг России и копию Знамени Победы. Командовал парадом врио начальника штаба ВВО генерал-майор Дмитрий Горбатенко, принимал военный парад кавалер трёх орденов мужества врио командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. Выступил перед собравшимися и губернатор региона Дмитрий Демешин. Всего в этом параде приняли участие в составе пеших парадных расчетов более трех тысяч человек, уточнили агентству в ВВО. По площади имени Ленина прошли: рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула, парадные расчеты офицеров от управления ВВО, а также от объединения ВВС и ПВО, сводные парадные расчёты, военнослужащие Краснознаменного ордена Кутузова Второй степени окружного учебного центра имени героя Советского Союза маршала Владимира Петрова и другие. Впервые прошли курсанты единственного на Дальнем Востоке межвузовского военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения. Также впервые - курсанты филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Хабаровском крае – Центра "Воин". Кроме того, торжественным маршем прошла сводная рота участников специальной военной операции (СВО). Среди них военнослужащие, участвовавшие в боях за Угледар. Каждый из них награжден госнаградами. Всего в главном военном параде на Дальнем Востоке было задействовано более 140 образцов вооружения, военной и спецтехники. Это легендарные танки Т-34, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" и реактивная установка БМ-13 "Катюша". Современные образцы - танки Т-80БВМ и Т-80БВМ с противодронной защитой, Т-72Б3, модернизированный Т-62М1, колонна боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 и их модернизированные версии - БМП-2 с комплексом "Бережок" и БМП-1АМ "Басурманин", новейшие российские бронетранспортеры БТР-82АМ. Продолжили парад: буксируемые гаубицы М-30 и Д-30, противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", ракетный комплекс "Искандер-М", зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Впервые на параде зрители увидели новейшую модернизированную реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", новейшие цифровые радиостанции, новейшие машины РХБ разведки, оснащенные дистанционными средствами обнаружения радиоактивных и отравляющих средств, дымовые машины ТДА-3, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Москва", буксирно-моторный катер и робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", двухзвенный гусеничный снегоболотоход "Алеут". Также, в параде приняли участие тактические вездеходы (багги) "Ерофей". Машины произведены в Хабаровске, уже третий год поставляются в зону СВО. Вездеходы впервые приняли участие в параде в 2024 году. Также нововведением на параде Победы в 2024 году стало размещение на военных машинах фото погибших в Великой Отечественной войне и участников СВО. В этом году зрители увидели и мотовездеходы "Дизерт Кросс". Ни один парад в Хабаровске не обходится без ретро-автомобилей. Клуб "Авторетро-100" принимает участие в параде в 26-й раз. Все машины принимали участие в Дальневосточном театре боевых действий и освобождали северо-восток Китайской народной республики от милитаристской Японии. Это знаменитые Газ-М1, ГАЗ-4, ГАЗ-67 фронтовые внедорожники, легендарная полуторка ГАЗ-АА, трехтонка ЗИС-5, прошедшие через всю Великую Отечественную войну. В честь 80-летия Победы проехала колонна автомобилей с реконструкциями исторических событий Великой Победы. Она участвует только в юбилейные годовщины, уточнили РИА Новости в ВВО. Завершил военный парад сводный оркестр Хабаровского гарнизона под руководством начальника военно-оркестровой службы ВВО полковника Вадима Пахомова. Военные музыканты впервые исполнили марш-песню Георгия Мовсесяна "Родная страна".

https://ria.ru/20250509/parad-2015903459.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015902614.html

https://ria.ru/20250509/vladivostok-2015901368.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015900022.html

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дальний восток

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Парад Победы в в Хабаровске Более трех тысяч человек и свыше 140 единиц техники участвовали в Хабаровске в параде Победы в юбилейный год, в том числе производимые в городе багги "Ерофей", передает корреспондент РИА Новости. 2025-05-09T05:46 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, хабаровск, дальний восток, россия, дмитрий горбатенко, дмитрий демешин, владимир петров, группа газ, бмп-2, т-34, т-72б3, 80-летие победы в великой отечественной войне