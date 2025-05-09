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В Казани прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:17 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kazan-2016082868.html
В Казани прошло шествие "Бессмертного полка"
В Казани прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Казани прошло шествие "Бессмертного полка"
Около 150 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Казани, к нему присоединился и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:17:00+03:00
2025-05-09T17:17:00+03:00
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рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Около 150 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Казани, к нему присоединился и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона. "В рамках праздничных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы состоялось шествие "Бессмертного полка". Длина всего маршрута в столице Татарстана составила 2,1 километра. В этом году акция "Бессмертный полк" объединила порядка 150 тысяч человек", - говорится в сообщении. В Казани к шествию присоединился Минниханов, который нес в руках портрет своего дяди - Галимзяна Миннихановича Минниханова. Он ушел на фронт в возрасте 19 лет. В составе 359-го стрелкового полка участвовал в ожесточенных боях под Москвой, где пал смертью храбрых 15 декабря 1941 года. Вместе с главой Татарстана в шествии принял участие его сын Искандер, который нес портрет дедушки со стороны мамы - ветерана Великой Отечественной войны Бария Сафиулловича Сафиуллина. Колонна "Бессмертного полка" прошла по центральным улицам города: по улице Карла Маркса, через улицу Лобачевского, мимо парка Черное озеро и по улице Кремлевская. "Бессмертный полк" завершил свое шествие на площади Тысячелетия, где участников ожидала интерактивная праздничная программа. Активное участие в шествии приняли представители молодежных общественных объединений города. В организации оказали содействие 200 волонтеров.
https://ria.ru/20250509/parad-2016055024.html
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общество, казань, москва, рустам минниханов, карл маркс
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Казань, Москва, Рустам Минниханов, Карл Маркс
В Казани прошло шествие "Бессмертного полка"

Около 150 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Казани
Участники акции Бессмертный полк в Казани - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники акции "Бессмертный полк" в Казани
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КАЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Около 150 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Казани, к нему присоединился и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона.
"В рамках праздничных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы состоялось шествие "Бессмертного полка". Длина всего маршрута в столице Татарстана составила 2,1 километра. В этом году акция "Бессмертный полк" объединила порядка 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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В Казани к шествию присоединился Минниханов, который нес в руках портрет своего дяди - Галимзяна Миннихановича Минниханова. Он ушел на фронт в возрасте 19 лет. В составе 359-го стрелкового полка участвовал в ожесточенных боях под Москвой, где пал смертью храбрых 15 декабря 1941 года.
Вместе с главой Татарстана в шествии принял участие его сын Искандер, который нес портрет дедушки со стороны мамы - ветерана Великой Отечественной войны Бария Сафиулловича Сафиуллина.
Колонна "Бессмертного полка" прошла по центральным улицам города: по улице Карла Маркса, через улицу Лобачевского, мимо парка Черное озеро и по улице Кремлевская. "Бессмертный полк" завершил свое шествие на площади Тысячелетия, где участников ожидала интерактивная праздничная программа.
Активное участие в шествии приняли представители молодежных общественных объединений города. В организации оказали содействие 200 волонтеров.
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