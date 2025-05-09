https://ria.ru/20250509/intervyu-2016087212.html

Дмитрий Полянский: бойкот 80-летия Победы — путь к самоизоляции

Дмитрий Полянский: бойкот 80-летия Победы — путь к самоизоляции - РИА Новости, 09.05.2025

Дмитрий Полянский: бойкот 80-летия Победы — путь к самоизоляции

День Победы должен объединять и служить напоминанием о том, что именно благодаря подвигу советского народа появился шанс на мирное будущее, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:00:00+03:00

2025-05-09T21:00:00+03:00

2025-05-09T21:16:00+03:00

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День Победы должен объединять и служить напоминанием о том, что именно благодаря подвигу советского народа появился шанс на мирное будущее, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В интервью корреспонденту агентства накануне 80-летия Великой Победы он рассказал о торжествах в ООН по случаю праздника, взаимодействии с США в условиях отсутствия у них постоянного представителя, переговорах с ООН по нормализации российского сельхозэкспорта, а также о позиции РФ в части неоднозначной кандидатуры Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Беседовал Алексей Алексеев.— Как постпредство РФ при ООН отметит 80-летие Великой Победы? Запланированы ли мероприятия на площадке всемирной организации? Пошел ли Секретариат ООН навстречу нашей миссии в этом вопросе?— Восьмидесятилетие Победы — знаковый праздник для всей системы ООН. Ведь если бы не было Победы над фашизмом, не было бы и нашей всемирной организации. Постпредство при поддержке Секретариата ООН запланировало к проведению целый ряд мероприятий.Пятого мая в историческом зале Генассамблеи ООН с аншлагом прошел концерт всемирно известного вокального коллектива "Хор Турецкого", исполнившего песни, которые у каждого из нас ассоциируются с Великой Отечественной войной. Проведению концерта активно пытались помешать украинцы и их европейские спонсоры, однако все их усилия оказались тщетными.Седьмого мая в зале ГА прошло пленарное заседание 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное памяти жертв Второй мировой войны. Оно предоставило возможность посмотреть на трагические события Второй мировой войны через призму человеческих судеб и стало хорошей возможностью напомнить мировому сообществу: следствием попыток переписывания военной истории неизбежно становится обесценивание трагедии ее жертв. Именно поэтому сохранение исторической правды стало делом чести для России как продолжателя Советского Союза, потерявшего 27 миллионов человек в борьбе за мир и свободу. Для нас это заседание стало в том числе поводом напомнить: массовые убийства, пытки, принуждение к рабскому труду мирного населения СССР заслуживают однозначной правовой квалификации в качестве геноцида народов Советского Союза.В ходе этого торжественного мероприятия мы также смогли напомнить о том, что Организация Объединенных Наций, получившая свое название в честь союзников по антигитлеровской коалиции, создавалась именно с целью избавления грядущих поколений от бедствий войны. Мы дали оценку и беззастенчивой практике обеления представителями отдельных стран нацистских преступников с ооновских трибун при одновременном замалчивании подвигов советских героев. Наконец, заседание позволило нам подвести итоги такой их борьбы с собственным прошлым, результатом которой стало возрождение идеологии расового превосходства, а в ряде государств — даже ее продвижение на государственном уровне. Украина в этом отношении — самый очевидный, но далеко не единственный пример. Почти повсюду в современной Европе существуют неонацистские ячейки разной степени активности. Однако это мало заботит и не убеждает учить уроки истории европейские элиты, угрожающие собственным чиновникам санкциями за участие в праздничных мероприятиях в Москве.Кроме того, непосредственно в День Победы в ООН мы провели неформальное памятное мероприятие, в котором приняли участие представители дружественных нам миссий и сотрудники Секретариата ООН. На встрече мы почтили память наших предков, отдавших жизнь за мирное небо над землей. Мы попели песни военных лет под гитару и прочли стихотворения. А вечером в тот же день в постпредстве планируется торжественный прием в честь Дня Победы.— Глава евродипломатии Каллас выступила против присутствия кандидатов в члены ЕС на праздновании Победы в Москве. А как обстоят дела в рамках ООН? Приглашало ли российское постпредство коллег из западных стран к участию в памятных мероприятиях? И если да, то каков был отклик?— Разумеется, мы приглашали участвовать в торжественных мероприятиях всех коллег из постпредств стран-членов при ООН. Мы считаем, что этот праздник должен объединить нас всех и напомнить о событиях 80-летней давности, о том, что благодаря подвигу советского народа у всех нас появился шанс на мирное будущее. Другое дело, что известная группа русофобствующих государств пытается переиначить историю и принизить значение этого праздника, очернив при этом роль СССР. Для этого они задействуют в том числе "блоковую дисциплину" в рамках ЕС и НАТО. Посмотрим, насколько это у них получится. В личном качестве многие дипломаты из западных стран говорили нам о желании поучаствовать в наших мероприятиях. В любом случае значительное большинство стран — членов ООН свое участие в них уже подтвердили, и те, кто их будет бойкотировать, по сути, лишь окажутся в самоизоляции.— В МИД РФ по итогам консультаций Москвы и Вашингтона сообщали о прогрессе в вопросе взносов Российской Федерации в бюджет ООН. Как обстоят дела на этом треке?— Начну с общей картины происходящего. Полагаю, что многие уже наслышаны о финансовых сложностях, с которыми ООН сталкивается в данный момент. У этого явления целый ряд причин. Основная — долги по взносам США, которые и раньше-то не отличались дисциплиной в плане их выплат, а теперь в целом затеяли общий пересмотр всех своих финансовых обязательств перед ООН и всеми структурами ее системы. Причем речь и о добровольных, и об обязательных взносах. Как они нам тут говорят — и, собственно, не делают из этого секрета: процесс пересмотра будет идти до сентября. Видимо, хотят иметь позицию к высокой неделе Генассамблеи. При этом большинство государств стараются исправно перечислять свои взносы, ведь ущерб, который наносится программам ООН, особенно гуманитарным, — это отказ в помощи самым незащищенным.Россия привержена своевременному выполнению финансовых обязательств перед ООН. Финансирование для оплаты наших взносов в регулярный и миротворческие бюджеты, в бюджеты ооновских гуманитарных агентств выделяется, работаем с Секретариатом ООН и американской стороной для урегулирования проблем, которые проистекают от санкционных ограничений. Ряд наших платежей уже поступает адресатам, к примеру, в ЮНИСЕФ, ЮНИДО, держим в приоритете поступление нашего взноса на работу БАПОР. Однако здесь все находится в динамике, поэтому пока я бы остановился на этом.— На фоне сокращения финансирования со стороны государств-членов генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с инициативой "ООН-80", направленной на переосмысление роли и повышение эффективности деятельности организации в преддверии ее 80-летия. Какова позиция РФ в отношении данной инициативы и возможных направлений реформ? Каково отношение российской стороны к идее пересмотра подходов к финансированию гуманитарных программ в ООН, особенно на фоне сокращения обязательств ряда стран-доноров?— ООН, как любой организации, нельзя стоять на месте. Вдумчивое переосмысление ее роли и повышение эффективности работы мы вполне приветствуем. При этом успех такого "упражнения" будет зависеть от того, насколько ооновские чиновники смогут сбалансированно подойти к формулированию реформенных предложений, не скатившись при этом к переписыванию приоритетов основных доноров под их диктовку. Важно также сохранить прерогативы государств-членов в рассмотрении и утверждении ресурсной базы ООН, не сокращать бездумно то, без чего организация не сможет выполнять свои стержневые мандаты, ведь они на сегодня являются несущей международно-правовой конструкцией для взаимодействия стран по самому широкому спектру вопросов. Разумеется, мы слышали заявления из Вашингтона о разработке там предложений по оптимизации ООН. Слышим это далеко не первый раз, важно дождаться деталей. Убеждены, что свои представления о том, какой должна быть обновленная всемирная организация, есть не только у генсекретаря и его команды (знаем, что они уже начали трудиться над этим), но и у всех ее членов. Есть они и у нас. Готовы к конструктивным дискуссиям по этой теме со всеми делегациями на взаимоуважительной основе.Что касается сокращения финансирования международных программ гуманитарной помощи, отмечу следующее. Безусловно, мы обеспокоены складывающейся ситуацией, особенно учитывая, что в последние годы гуманитарные потребности в мире неуклонно растут. Глава УКГВ Том Флетчер вынужден оптимизировать работу и сокращать гуманитарное присутствие на земле. Такие меры неизбежно скажутся на нуждающихся, в том числе в горячих точках.В этих условиях однозначно востребованы меры по более эффективному гумреагированию и диверсификации источников финансирования в целях снижения зависимости от одного или нескольких доноров. Считаем, что сейчас акцент в работе гумагентств ООН необходимо сделать на предоставлении помощи наиболее уязвимым слоям населения и удовлетворении их первоочередных потребностей, прежде всего в области продовольственной безопасности, медицинского обслуживания и других жизненно важных сфер.Убеждены при этом, что любые преобразования "гуманитарного крыла" ООН должны основываться на незыблемости гуманитарных принципов, зафиксированных в Резолюции ГА ООН 46/182, среди которых, в частности, принципы согласия и координации усилий ООН с правительствами стран, в которых осуществляются гуманитарные работы. Каким бы тяжелым ни было финансовое положение, гумструктуры ООН должны следовать этим краеугольным принципам, от которых зависит не только эффективность выполнения задач, но и формирование атмосферы доверия и обеспечение безопасности сотрудников всемирной организации, особенно в условиях вооруженных конфликтов.— Как выстраивается работа РФ с США в ООН в отсутствие американского постпреда?— У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН. Тем не менее постпред есть постпред, и с его приездом можно ожидать более решительных действий американской дипмиссии во исполнение директив и приоритетов президента Трампа. Чем раньше этот момент наступит, тем лучше.— Ведет ли РФ переговоры с американской стороной на площадке ООН по вопросам украинского урегулирования и нормализации двусторонних отношений? Если нет, считаете ли вы возможными проведение таких консультаций?— Мы не отбираем хлеб у наших коллег из посольства России в Вашингтоне и не обсуждаем с американским постпредством двусторонние российско-американские отношения. Тем не менее, если это будет сочтено целесообразным, мы готовы к проработке с американскими коллегами в Нью-Йорке напрямую вопросов функционирования постпредства — здесь по-прежнему немало проблем. Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила "преломления" на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет.— Дискуссии по Черному морю. Что предлагает Москва? А что США и Киев? На что Россия пойдет, а на что нет? Можете ли вы прокомментировать ход контактов РФ с генсеком ЮНКТАД Ребекой Гринспан? Обсуждался ли в ходе переговоров вопрос Черного моря? Сохраняется ли предметный характер этих обсуждений?— Тема обеспечения безопасности в Черном море не является предметом переговоров с Гринспан, да и в целом никакого разговора с участием ООН по этим сюжетам не осуществляется. С главой ЮНКТАД мы ведем работу по другому блоку вопросов, а именно по выполнению договоренностей, зафиксированных в меморандуме Россия — ООН по нормализации российского сельхозэкспорта от 2022 года. Диалог осуществляется регулярно, но на повестке дня все те же вопросы, связанные в первую очередь с осуществлением финансовых проводок при экспорте российской продукции, снижением страховых премий и благотворительной отгрузкой в нуждающиеся страны российских удобрений, арестованных в портах ЕС.Мы видим, что ооновцы прилагали и прилагают усилия для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Констатируем, что эти их усилия, соответствующая работа с Вашингтоном и Брюсселем, идут в том же русле, что и наши контакты с американской стороной. При этом следует признать, что за почти три года совместной работы результатов совсем немного, а системных решений вовсе не найдено. Российские сельхозэкспортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями, как бы западные страны ни убеждали нас и представителей ООН в том, что их односторонние незаконные санкции не затрагивают продовольственную сферу. В июле текущего года срок действия упомянутого меморандума завершается, его дальнейшую судьбу еще предстоит определить. Очевидно, что все эти усилия будут иметь смысл, если западные страны пересмотрят свои подходы к односторонним мерам, которые все больше бьют по ним самим, не говоря уже о сокращении возможностей для оказания помощи нуждающимся странам.— До начала процесса отбора преемника Гутерреша остается еще много времени, но глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже выразил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН. Какая позиция РФ? Есть ли у РФ красные линии касаемо любых возможных кандидатов?— Этот процесс пока находится в самом начале, мало кто официально заявил о своих амбициях стать новым главой ООН. У России здесь пока нет каких-либо преференций, да и если бы они были, их не принято озвучивать. Процесс отбора генсекретаря традиционно носит дискретный характер. Наш базовый подход здесь — это должен быть действительно достойный, подготовленный кандидат, нацеленный на соблюдение Устава ООН и готовый вести себя равноудаленно и давать соответствующие инструкции своим подчиненным. Все остальные вопросы, включая пол будущего кандидата, для нас вторичны. Ориентируемся при этом на неформальную договоренность, что на этих выборах предпочтение будут иметь кандидаты из Латинской Америки, однако и это не является догмой.— Поддержкой каких стран пользуется кандидатура Анналены Бербок, претендующей на пост председателя ГА ООН? Ведь ее дед служил в вермахте, а сама она одна из первых ратует за продолжение конфликта на Украине и вооружение Киева? Какие страны не поддерживают ее кандидатуру? Есть ли у нее шанс на успех?— Внезапное выдвижение Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи удивило очень многих. Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид. Она представляется многим гораздо более достойным кандидатом, чем Бербок, которая много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ, что никак не вяжется с тем, как должен действовать ПГА. Ведь его основная задача — объединять страны, находить компромиссы, стимулировать инклюзивные процессы и помогать таким образом принимать взвешенные резолюции Генассамблеи. Госпожа Бербок же запомнилась не только своими весьма странными для человека подобного уровня высказываниями, но и оголтелой русофобией, настырным продвижением приоритетов, которые очень многие члены ООН не разделяют. У нас есть серьезные и обоснованные сомнения в том, что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны, как это требуется от ПГА, и мы в этом не одиноки. Посмотрим, сколько наших коллег в итоге, помимо нас, отважатся сказать ей об этом в ходе предстоящего интерактивного диалога в середине мая!

https://ria.ru/20250509/rossija-2015908523.html

https://ria.ru/20250509/rossiya-2016065454.html

https://ria.ru/20250509/poljanskij-2015897846.html

https://ria.ru/20250509/oon-2016030600.html

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