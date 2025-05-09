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СМИ рассказали, что на параде Победы в Москве вызовет беспокойство в Европе - РИА Новости, 09.05.2025
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16:40 09.05.2025 (обновлено: 17:01 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/guardian-2016074152.html
СМИ рассказали, что на параде Победы в Москве вызовет беспокойство в Европе
СМИ рассказали, что на параде Победы в Москве вызовет беспокойство в Европе - РИА Новости, 09.05.2025
СМИ рассказали, что на параде Победы в Москве вызовет беспокойство в Европе
Бронетехника, показанная на параде Победы в Москве, усилит страх европейских стран, пишет Guardian. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:40:00+03:00
2025-05-09T17:01:00+03:00
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украина
русские витязи
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с-400 «триумф»
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бронетехника, показанная на параде Победы в Москве, усилит страх европейских стран, пишет Guardian."Демонстрация вооружений сильно отличалась от прошлого года &lt;…&gt; Это изменение, вероятно, отзовется в европейских столицах, где официальные лица все больше обеспокоены способностью Москвы пополнять свои военные запасы и наращивать производство оружия", — говорится в материале.Журналисты отметили показ образцов вооружения, используемых в специальной военной операции на Украине, выделив беспилотники, которые на таком мероприятии показали впервые.В честь Дня Победы по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/putin-2016050709.html
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москва, украина, русские витязи, т-72б3м, т-90м, с-400 «триумф», 80-летие победы в великой отечественной войне, технологии, в мире, россия, европа
Москва, Украина, Русские Витязи, Т-72Б3М, Т-90М, С-400 «Триумф», 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Технологии, В мире, Россия, Европа
СМИ рассказали, что на параде Победы в Москве вызовет беспокойство в Европе

Guardian: техника на параде Победы в Москве усилит страх стран Европы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевые машины пехоты БМП-3, боевые машины пехоты БМП "Курганец" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины пехоты БМП Курганец на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины пехоты БМП "Курганец" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бронетехника, показанная на параде Победы в Москве, усилит страх европейских стран, пишет Guardian.
«
"Демонстрация вооружений сильно отличалась от прошлого года <…> Это изменение, вероятно, отзовется в европейских столицах, где официальные лица все больше обеспокоены способностью Москвы пополнять свои военные запасы и наращивать производство оружия", — говорится в материале.
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"Он показал". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после парада
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Журналисты отметили показ образцов вооружения, используемых в специальной военной операции на Украине, выделив беспилотники, которые на таком мероприятии показали впервые.
В честь Дня Победы по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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МоскваУкраинаРусские ВитязиТ-72Б3МТ-90МС-400 «Триумф»80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТехнологииВ миреРоссияЕвропа
 
 
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