СМИ рассказали, что на параде Победы в Москве вызовет беспокойство в Европе
Guardian: техника на параде Победы в Москве усилит страх стран Европы
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевые машины пехоты БМП-3, боевые машины пехоты БМП "Курганец" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
Боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины пехоты БМП "Курганец" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бронетехника, показанная на параде Победы в Москве, усилит страх европейских стран, пишет Guardian.
«
"Демонстрация вооружений сильно отличалась от прошлого года <…> Это изменение, вероятно, отзовется в европейских столицах, где официальные лица все больше обеспокоены способностью Москвы пополнять свои военные запасы и наращивать производство оружия", — говорится в материале.
Журналисты отметили показ образцов вооружения, используемых в специальной военной операции на Украине, выделив беспилотники, которые на таком мероприятии показали впервые.
В честь Дня Победы по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.