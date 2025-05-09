https://ria.ru/20250509/guardian-2016074152.html

СМИ рассказали, что на параде Победы в Москве вызовет беспокойство в Европе

СМИ рассказали, что на параде Победы в Москве вызовет беспокойство в Европе - РИА Новости, 09.05.2025

СМИ рассказали, что на параде Победы в Москве вызовет беспокойство в Европе

Бронетехника, показанная на параде Победы в Москве, усилит страх европейских стран, пишет Guardian. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:40:00+03:00

2025-05-09T16:40:00+03:00

2025-05-09T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бронетехника, показанная на параде Победы в Москве, усилит страх европейских стран, пишет Guardian."Демонстрация вооружений сильно отличалась от прошлого года <…> Это изменение, вероятно, отзовется в европейских столицах, где официальные лица все больше обеспокоены способностью Москвы пополнять свои военные запасы и наращивать производство оружия", — говорится в материале.Журналисты отметили показ образцов вооружения, используемых в специальной военной операции на Украине, выделив беспилотники, которые на таком мероприятии показали впервые.В честь Дня Победы по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2016050709.html

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москва, украина, русские витязи, т-72б3м, т-90м, с-400 «триумф», 80-летие победы в великой отечественной войне, технологии, в мире, россия, европа