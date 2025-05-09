https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся

Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся - РИА Новости, 09.05.2025

Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся

Прошедший парад Победы показал всему миру, что у нашей страны все в порядке и с друзьями, и с союзниками. Главные из них — армия, авиация и флот —... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:47:00+03:00

2025-05-09T13:47:00+03:00

2025-05-09T14:29:00+03:00

аналитика

80-летие победы в великой отечественной войне

парад победы

день победы

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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Прошедший парад Победы показал всему миру, что у нашей страны все в порядке и с друзьями, и с союзниками. Главные из них — армия, авиация и флот — продемонстрировали и свое оснащение, и свое могущество. По Красной площади шли герои, в небе нашей столицы над Кремлем пролетали герои. Наши друзья и братья по оружию смотрели на торжество нашего общего победного духа. Это мы, все вместе, поддерживая и помогая друг другу, выстояли в схватке с нацизмом и победили его.Историю пишут триумфаторы. Проигравшим остается либо тихо поддакивать — в знак согласия, либо слабо повизгивать — в знак несогласия. Они могут заниматься последним сколько влезет, торжество нашей Победы от этого не поблекнет.Победа в 1945-м отозвалась сегодня на весь мир чеканным шагом парадных расчетов, ладным, практически танцевальным, проездом техники, маршами и песнями военных лет в исполнении духового оркестра.А еще наша Победа отозвалась памятью — о тех, кто не вернулся с полей сражений. В вечном строю тех, кто приближал час триумфа русского мужества, — сводный состав Бессмертного полка. Без кавычек. И с большой буквы.Те, кто шли и идут сегодня в его рядах, — наша гордость и наша вечная слава.Личный состав Бессмертного полка был нашим коллективным вожаком и застрельщиком, когда мы восстанавливали страну после войны. И как и на линии огня, на фронтах солдаты, матросы, старшины и офицеры, а еще партизаны, политруки — помогли нам справиться. В кратчайшие сроки. К 1948 году промышленность работала на том же уровне, что и до войны.Еще через десять лет страну отстроили и полностью восстановили. А спустя еще десятилетие СССР стал лидером по новейшим технологическим разработкам, отправив вначале на околоземную орбиту не только первый спутник, но и первого космонавта. К середине 60-х, не говоря о начале 70-х, полеты в космос для нас стали рутинным событием.Через 20 лет после одержанной над гитлеровцами Победы у нас были грандиозный кинематограф и потрясающая литература, мы совершили прорывы в науке, что в фундаментальной, что в прикладной, которыми до сих пор пользуется весь, как принято говорить, "цивилизованный мир".За каждым нашим достижением, за каждым открытием, за каждым прорывом стоят наши вечные защитники. Личный состав Бессмертного полка.Советское экономическое чудо, советское социальное чудо, бесплатное образование, бесплатная медицина, отстроенные новые города, проложенные авто- и железнодорожные магистрали, разведанные месторождения энергоносителей (и возведенные трубопроводы для их транспортировки) и многое-многое другое — в каждом из этих достижений вклад Бессмертного полка трудно переоценить.Они, солдаты, офицеры, матросы, старшины, партизаны и политруки, попавшие в плен, умерщвленные, расстрелянные и замученные, встали стеной, чтобы нас всех, всех без исключения, несколько сотен миллионов человек — защитить. Дать возможность родиться и вырасти. Каждая новая (или продолженная) послевоенная жизнь оплачена кровью тех, кто остался навсегда в рядах Бессмертного полка.Мы старались сберечь память об их великом мужестве и жертве, но не всегда были последовательны.Мы молчали, когда подвиг Бессмертного полка называли "забросали трупами". Мы старались отвести глаза и не вступать в спор (а надо бы), когда нас убеждали, что освобождение принесли почти исключительно "рядовые Райаны", а не наши солдаты. Это они — а не Райаны — вспороли брюхо нацистскому зверю и вырвали его кишки. Подарив неблагодарной и беспамятной Европе благополучие, материальное благосостояние, сытость и магазины, набитые товарами. А еще обеспечив права, свободы и прочие "прогрессы" с "демократиями".Да, и Райаны на послевоенной разрухе к тому же зарабатывали, а мы, защищаемые лишь Бессмертным полком, рвались из жил и сухожилий, чтобы накормить досыта детей и стариков и поднять — без чужой помощи и кредитов — огромную страну. Вдобавок нам была сознательно навязана гонка вооружений. Специально, чтобы нас ослабить.Но и в этой ситуации нас опять незримо поддержал Бессмертный полк. Мы справились. По итогу — с триумфальным результатом. Сегодняшний парад это показал.Бессмертный полк, его личный состав мы чествуем сейчас. Вот в эти минуты, когда начинаются шествия. Они проводятся во всех странах, где живут сегодня наши соотечественники. Они организованы он- и офлайн там, где есть те, кто своей жизнью обязан личному составу Бессмертного полка. Душевная благодарность и память — те черты нашего общего национального характера, которые помогают нам сегодня справиться с неонацизмом.И на пути неонацистов вновь встают наши воины. Они, молодые мужественные, исключительно отважные люди стали несокрушимой преградой и защитниками всех тех, кому неонацисты угрожали. И с кем, не будь наших ратников, неонацисты обязательно расправились бы.Наследники по прямой тех, кто сражался в рядах Бессмертного полка, сегодня прошли по Красной площади. Глядя на них, мы можем точно не беспокоиться: все задачи специальной военной операции будут выполнены.А погибшим тогда, на фронтах Великой Отечественной войны, умершим в госпиталях, замученным в концлагерях, но поправшим собственную гибель самопожертвованием, мы кланяемся. Мы ими вечно гордимся и всегда будем их помнить. Как помним заботливые руки и широкие плечи мужчин, вышедших, чтобы защитить страну. Государство. Семью. Детей. Добро. Любовь. Жизнь.Если бы не наши павшие, те, чьи лица на фотографиях мы несем под знаменами Бессмертного полка, сегодня нас всех не было бы. Поклон вам за все, дорогие наши павшие и живые защитники — и с Днем Победы!

https://ria.ru/20250509/putin-2016026877.html

https://ria.ru/20250509/sssr-2015908893.html

https://ria.ru/20250509/lidery-2016002862.html

https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html

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аналитика, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы, день победы, россия, великая отечественная война (1941-1945)