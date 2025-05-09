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Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:00 09.05.2025 (обновлено: 17:08 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/finlyandiya-2016078019.html
Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов
Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов - РИА Новости, 09.05.2025
Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов
Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов в Ханко и возложили цветы к месту захоронения советских солдат и офицеров, погибших в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:00:00+03:00
2025-05-09T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов в Ханко и возложили цветы к месту захоронения советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в дипмиссии. "В День Победы 9 мая посольство России в Финляндии провело традиционную памятную церемонию у памятника павшим советским воинам в Ханко. В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий России, Белоруссии и Казахстана, соотечественники, представители казачьего движения и Русской православной церкви", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. По словам дипломатов, присутствовавшие возложили цветы к месту захоронения советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и почтили память павших минутой молчания.
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в мире, россия, финляндия, белоруссия, русская православная церковь, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Финляндия, Белоруссия, Русская православная церковь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов

Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов в Ханко

© Фото : Посольство России в Финляндии/TelegramСотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов в Ханко
Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов в Ханко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Посольство России в Финляндии/Telegram
Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов в Ханко
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов в Ханко и возложили цветы к месту захоронения советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в дипмиссии.
"В День Победы 9 мая посольство России в Финляндии провело традиционную памятную церемонию у памятника павшим советским воинам в Ханко. В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий России, Белоруссии и Казахстана, соотечественники, представители казачьего движения и Русской православной церкви", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
По словам дипломатов, присутствовавшие возложили цветы к месту захоронения советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и почтили память павших минутой молчания.
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