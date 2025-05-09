https://ria.ru/20250509/finlyandiya-2016078019.html

Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов

Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов - РИА Новости, 09.05.2025

Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов

Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов в Ханко и возложили цветы к месту захоронения советских солдат и офицеров, погибших в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:00:00+03:00

2025-05-09T17:00:00+03:00

2025-05-09T17:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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русская православная церковь

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Финляндии почтили память советских воинов в Ханко и возложили цветы к месту захоронения советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в дипмиссии. "В День Победы 9 мая посольство России в Финляндии провело традиционную памятную церемонию у памятника павшим советским воинам в Ханко. В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий России, Белоруссии и Казахстана, соотечественники, представители казачьего движения и Русской православной церкви", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. По словам дипломатов, присутствовавшие возложили цветы к месту захоронения советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и почтили память павших минутой молчания.

https://ria.ru/20250509/posol-2016063114.html

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в мире, россия, финляндия, белоруссия, русская православная церковь, 80-летие победы в великой отечественной войне