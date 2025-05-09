ЕК выделит три миллиарда евро на реализацию миграционной политики ЕС
Фон дер Ляйен: ЕК выделит три миллиарда евро на новую миграционную политику ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Еврокомиссия выделит странам ЕС дополнительно 3 миллиарда евро на реализацию новой миграционной политики, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Важно воплотить наш миграционный пакт в жизнь, воплотить в реальность. И это происходит благодаря инвестициям и большой напряженной работе. Я рада объявить сегодня, что мы выделим дополнительно 3 миллиарда евро на эту тему. Это результат промежуточной проверки. У нас будут более прочные внешние границы", - заявила она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Ранее в этом году Европейская комиссия выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в частности, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.
Предложение представлено на фоне успехов на выборах в странах ЕС правых политических сил, выступающих за резкое ограничение миграции. В частности, ЕК предлагает создать систему, позволяющую государствам-членам ЕС открывать центры для мигрантов за пределами Евросоюза.
Таким образом, страны ЕС смогут направлять в эти центры иностранцев, получивших отказ в предоставлении убежища на территории ЕС, для дальнейшей высылки в страны, гражданами которых они являются. Причем сама Еврокомиссия участвовать в этом не будет, отдав процесс создания хабов на откуп государствам-членам.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает ужесточить наказания для иностранцев, отказывающихся покидать ЕС после соответствующих решений. Речь идет о более длительных сроках заключений – до 24 месяцев, конфискации документов и запрете на въезд на территорию ЕС. Также Еврокомиссия предлагает странам ЕС договорится о взаимном признании решений о запрете на нахождение на территории государств союза. Таким образом, любое государство ЕС сможет приступить к процедуре выдворения иностранца за пределы ЕС вне зависимости от того, где такое решение было принято. Для этого планируется создать общую базу данных.
В настоящее время, по данным Брюсселя, выполняется только 20% решений о необходимости покинуть территорию ЕС.