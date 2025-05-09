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ЕК выделит три миллиарда евро на реализацию миграционной политики ЕС - РИА Новости, 09.05.2025
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12:44 09.05.2025 (обновлено: 14:17 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ek-2016012317.html
ЕК выделит три миллиарда евро на реализацию миграционной политики ЕС
ЕК выделит три миллиарда евро на реализацию миграционной политики ЕС - РИА Новости, 09.05.2025
ЕК выделит три миллиарда евро на реализацию миграционной политики ЕС
Еврокомиссия выделит странам ЕС дополнительно 3 миллиарда евро на реализацию новой миграционной политики, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:44:00+03:00
2025-05-09T14:17:00+03:00
в мире
брюссель
германия
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Еврокомиссия выделит странам ЕС дополнительно 3 миллиарда евро на реализацию новой миграционной политики, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Важно воплотить наш миграционный пакт в жизнь, воплотить в реальность. И это происходит благодаря инвестициям и большой напряженной работе. Я рада объявить сегодня, что мы выделим дополнительно 3 миллиарда евро на эту тему. Это результат промежуточной проверки. У нас будут более прочные внешние границы", - заявила она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ранее в этом году Европейская комиссия выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в частности, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами. Предложение представлено на фоне успехов на выборах в странах ЕС правых политических сил, выступающих за резкое ограничение миграции. В частности, ЕК предлагает создать систему, позволяющую государствам-членам ЕС открывать центры для мигрантов за пределами Евросоюза. Таким образом, страны ЕС смогут направлять в эти центры иностранцев, получивших отказ в предоставлении убежища на территории ЕС, для дальнейшей высылки в страны, гражданами которых они являются. Причем сама Еврокомиссия участвовать в этом не будет, отдав процесс создания хабов на откуп государствам-членам. Кроме того, Еврокомиссия предлагает ужесточить наказания для иностранцев, отказывающихся покидать ЕС после соответствующих решений. Речь идет о более длительных сроках заключений – до 24 месяцев, конфискации документов и запрете на въезд на территорию ЕС. Также Еврокомиссия предлагает странам ЕС договорится о взаимном признании решений о запрете на нахождение на территории государств союза. Таким образом, любое государство ЕС сможет приступить к процедуре выдворения иностранца за пределы ЕС вне зависимости от того, где такое решение было принято. Для этого планируется создать общую базу данных. В настоящее время, по данным Брюсселя, выполняется только 20% решений о необходимости покинуть территорию ЕС.
https://ria.ru/20250507/orban-2015579611.html
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в мире, брюссель, германия, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК выделит три миллиарда евро на реализацию миграционной политики ЕС

Фон дер Ляйен: ЕК выделит три миллиарда евро на новую миграционную политику ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Еврокомиссия выделит странам ЕС дополнительно 3 миллиарда евро на реализацию новой миграционной политики, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Важно воплотить наш миграционный пакт в жизнь, воплотить в реальность. И это происходит благодаря инвестициям и большой напряженной работе. Я рада объявить сегодня, что мы выделим дополнительно 3 миллиарда евро на эту тему. Это результат промежуточной проверки. У нас будут более прочные внешние границы", - заявила она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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7 мая, 16:08
Ранее в этом году Европейская комиссия выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в частности, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.
Предложение представлено на фоне успехов на выборах в странах ЕС правых политических сил, выступающих за резкое ограничение миграции. В частности, ЕК предлагает создать систему, позволяющую государствам-членам ЕС открывать центры для мигрантов за пределами Евросоюза.
Таким образом, страны ЕС смогут направлять в эти центры иностранцев, получивших отказ в предоставлении убежища на территории ЕС, для дальнейшей высылки в страны, гражданами которых они являются. Причем сама Еврокомиссия участвовать в этом не будет, отдав процесс создания хабов на откуп государствам-членам.
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Кроме того, Еврокомиссия предлагает ужесточить наказания для иностранцев, отказывающихся покидать ЕС после соответствующих решений. Речь идет о более длительных сроках заключений – до 24 месяцев, конфискации документов и запрете на въезд на территорию ЕС. Также Еврокомиссия предлагает странам ЕС договорится о взаимном признании решений о запрете на нахождение на территории государств союза. Таким образом, любое государство ЕС сможет приступить к процедуре выдворения иностранца за пределы ЕС вне зависимости от того, где такое решение было принято. Для этого планируется создать общую базу данных.
В настоящее время, по данным Брюсселя, выполняется только 20% решений о необходимости покинуть территорию ЕС.
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