https://ria.ru/20250509/dushanbe-2015937648.html

В Душанбе прошло шествие "Бессмертного полка"

В Душанбе прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

В Душанбе прошло шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Таджикистана городе Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:02:00+03:00

2025-05-09T10:02:00+03:00

2025-05-09T10:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

таджикистан

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932287_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_5187f092fa17592798772e7e1809dff3.jpg

ДУШАНБЕ, 9 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Таджикистана городе Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. Шествие началась у входа в Парк Победы, колонна из более чем тысячи человек шла с копией Знамени Победы, которое водрузили над рейхстагом. Почти все несли фотографии своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Участники "Бессмертного полка" шли под марши и песни военных лет, и подпевали им. Шествие протянулось почти на километр и длилось почти два часа. Шествие финишировало у мемориалов "Вечный огонь" и танку ИС-2 в Парке Победы. Массовости "Бессмертного полка" помешал проливной дождь, длившийся почти час. На фронты Великой Отечественной войны из полутора миллионов жителей Таджикистана в то время на поле боя было мобилизовано более 300 тысяч человек, что составляло 50% трудоспособного населения страны. Более 100 тысяч из них отдали свои жизни в боях, более 40 тысяч пропали без вести, еще 60 тысяч вернулись с войны с инвалидностью. 55 выходцам из Таджикистана было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 – были награждены орденами "Славы" трех степеней, 55 тысяч были награждены орденами и медалями. Сейчас в Таджикистане в живых остались 17 ветеранов Великой Отечественной война и 27 – тружеников тыла.

https://ria.ru/20250427/dushanbe-2013719934.html

таджикистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таджикистан, 80-летие победы в великой отечественной войне