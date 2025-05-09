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В Душанбе прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:02 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/dushanbe-2015937648.html
В Душанбе прошло шествие "Бессмертного полка"
В Душанбе прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Душанбе прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Таджикистана городе Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:02:00+03:00
2025-05-09T10:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
таджикистан
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДУШАНБЕ, 9 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Таджикистана городе Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. Шествие началась у входа в Парк Победы, колонна из более чем тысячи человек шла с копией Знамени Победы, которое водрузили над рейхстагом. Почти все несли фотографии своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Участники "Бессмертного полка" шли под марши и песни военных лет, и подпевали им. Шествие протянулось почти на километр и длилось почти два часа. Шествие финишировало у мемориалов "Вечный огонь" и танку ИС-2 в Парке Победы. Массовости "Бессмертного полка" помешал проливной дождь, длившийся почти час. На фронты Великой Отечественной войны из полутора миллионов жителей Таджикистана в то время на поле боя было мобилизовано более 300 тысяч человек, что составляло 50% трудоспособного населения страны. Более 100 тысяч из них отдали свои жизни в боях, более 40 тысяч пропали без вести, еще 60 тысяч вернулись с войны с инвалидностью. 55 выходцам из Таджикистана было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 – были награждены орденами "Славы" трех степеней, 55 тысяч были награждены орденами и медалями. Сейчас в Таджикистане в живых остались 17 ветеранов Великой Отечественной война и 27 – тружеников тыла.
https://ria.ru/20250427/dushanbe-2013719934.html
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Варвара Скокшина
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таджикистан, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Душанбе прошло шествие "Бессмертного полка"

В шествии "Бессмертного полка" в Душанбе приняли участие более тысячи человек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк"
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ДУШАНБЕ, 9 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Шествие "Бессмертного полка" прошло в столице Таджикистана городе Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началась у входа в Парк Победы, колонна из более чем тысячи человек шла с копией Знамени Победы, которое водрузили над рейхстагом.
Почти все несли фотографии своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Участники "Бессмертного полка" шли под марши и песни военных лет, и подпевали им. Шествие протянулось почти на километр и длилось почти два часа. Шествие финишировало у мемориалов "Вечный огонь" и танку ИС-2 в Парке Победы. Массовости "Бессмертного полка" помешал проливной дождь, длившийся почти час.
На фронты Великой Отечественной войны из полутора миллионов жителей Таджикистана в то время на поле боя было мобилизовано более 300 тысяч человек, что составляло 50% трудоспособного населения страны. Более 100 тысяч из них отдали свои жизни в боях, более 40 тысяч пропали без вести, еще 60 тысяч вернулись с войны с инвалидностью. 55 выходцам из Таджикистана было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 – были награждены орденами "Славы" трех степеней, 55 тысяч были награждены орденами и медалями. Сейчас в Таджикистане в живых остались 17 ветеранов Великой Отечественной война и 27 – тружеников тыла.
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