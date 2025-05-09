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Дуров анонсировал тематические подарки в Telegram ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:49 09.05.2025 (обновлено: 19:50 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/durov-2016108819.html
Дуров анонсировал тематические подарки в Telegram ко Дню Победы
Дуров анонсировал тематические подарки в Telegram ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Дуров анонсировал тематические подарки в Telegram ко Дню Победы
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал про воевавшего в Великую Отечественную войну деда и анонсировал тематические подарки ко Дню Победы, среди них и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:49:00+03:00
2025-05-09T19:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
павел дуров
telegram
санкт-петербургский государственный университет
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал про воевавшего в Великую Отечественную войну деда и анонсировал тематические подарки ко Дню Победы, среди них и главный символ Победы - красная звезда. "С Днем Победы! 90 лет назад мой дед Семен Туляков был призван на военную службу и прошел и Зимнюю, и Великую Отечественную войну", - сообщил он в своем Telegram-канале. Дуров рассказал, что его дед был лейтенантом, командиром взвода. "По иронии судьбы, те же звания я получил 20 лет назад на военной кафедре СПбГУ, но в сотни раз менее заслуженно", - поделился бизнесмен. Он также добавил, что его дед был награжден медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", а также орденами Отечественной войны I и II степени и орденом "Красная Звезда". "К 80-летию Победы Telegram выпустил три подарка ограниченного выпуска. Среди них и главный символ Победы - красная звезда", - добавил Дуров. Кроме того, мессенджер выпустил второе за май обновление, в котором можно покупать и продавать коллекционные подарки на новом маркетплейсе, публиковать несколько историй одновременно и разделять длинные видеозаписи на серию историй с помощью редактора. Также владельцы каналов могут включить автоматический перевод, чтобы подписчики сразу видели публикации на своем языке.
https://ria.ru/20250509/durov-1968735141.html
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павел дуров, telegram, санкт-петербургский государственный университет, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Павел Дуров, Telegram, Санкт-Петербургский государственный университет, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия
Дуров анонсировал тематические подарки в Telegram ко Дню Победы

Дуров рассказал о тематических подарках ко Дню Победы и о своем воевавшем деде

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал про воевавшего в Великую Отечественную войну деда и анонсировал тематические подарки ко Дню Победы, среди них и главный символ Победы - красная звезда.
"С Днем Победы! 90 лет назад мой дед Семен Туляков был призван на военную службу и прошел и Зимнюю, и Великую Отечественную войну", - сообщил он в своем Telegram-канале.
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Дуров рассказал, что его дед был лейтенантом, командиром взвода. "По иронии судьбы, те же звания я получил 20 лет назад на военной кафедре СПбГУ, но в сотни раз менее заслуженно", - поделился бизнесмен.
Он также добавил, что его дед был награжден медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", а также орденами Отечественной войны I и II степени и орденом "Красная Звезда".
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"К 80-летию Победы Telegram выпустил три подарка ограниченного выпуска. Среди них и главный символ Победы - красная звезда", - добавил Дуров.
Кроме того, мессенджер выпустил второе за май обновление, в котором можно покупать и продавать коллекционные подарки на новом маркетплейсе, публиковать несколько историй одновременно и разделять длинные видеозаписи на серию историй с помощью редактора. Также владельцы каналов могут включить автоматический перевод, чтобы подписчики сразу видели публикации на своем языке.
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