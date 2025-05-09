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В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса
В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса - РИА Новости, 09.05.2025
В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса
Выступления артистов Донбасса с лучшими номерами состоятся в представительствах Донецкой Народной Республики в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:28:00+03:00
2025-05-09T23:28:00+03:00
2025-05-09T23:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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донбасс
80-летие победы в великой отечественной войне
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САУР-МОГИЛА, 9 мая - РИА Новости. Выступления артистов Донбасса с лучшими номерами состоятся в представительствах Донецкой Народной Республики в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости министр культуры ДНР Михаил Желтяков. "В планах начать программу наших представительств в Москве и Санкт-Петербурге... Мы надеемся, в ближайшее время будет создана программа, и лучшие номера, выставки и встречи с интересными людьми будут представлены в наших представительствах", - сказал Желтяков агентству. По его словам, главная цель программы - познакомить россиян с регионом, его историей и культурой, которая развивалась на протяжении многих десятилетий.
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В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса
В представительствах ДНР в Москве и Петербурге выступят артисты Донбасса