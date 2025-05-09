Рейтинг@Mail.ru
В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:28 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/donbass-2016137350.html
В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса
В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса - РИА Новости, 09.05.2025
В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса
Выступления артистов Донбасса с лучшими номерами состоятся в представительствах Донецкой Народной Республики в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:28:00+03:00
2025-05-09T23:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
москва
санкт-петербург
донбасс
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
САУР-МОГИЛА, 9 мая - РИА Новости. Выступления артистов Донбасса с лучшими номерами состоятся в представительствах Донецкой Народной Республики в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости министр культуры ДНР Михаил Желтяков. "В планах начать программу наших представительств в Москве и Санкт-Петербурге... Мы надеемся, в ближайшее время будет создана программа, и лучшие номера, выставки и встречи с интересными людьми будут представлены в наших представительствах", - сказал Желтяков агентству. По его словам, главная цель программы - познакомить россиян с регионом, его историей и культурой, которая развивалась на протяжении многих десятилетий.
https://ria.ru/20250509/dnr-2016059888.html
донецкая народная республика
москва
санкт-петербург
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, москва, санкт-петербург, донбасс, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Москва, Санкт-Петербург, Донбасс, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса

В представительствах ДНР в Москве и Петербурге выступят артисты Донбасса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг
Российский государственный флаг - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САУР-МОГИЛА, 9 мая - РИА Новости. Выступления артистов Донбасса с лучшими номерами состоятся в представительствах Донецкой Народной Республики в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости министр культуры ДНР Михаил Желтяков.
"В планах начать программу наших представительств в Москве и Санкт-Петербурге... Мы надеемся, в ближайшее время будет создана программа, и лучшие номера, выставки и встречи с интересными людьми будут представлены в наших представительствах", - сказал Желтяков агентству.
По его словам, главная цель программы - познакомить россиян с регионом, его историей и культурой, которая развивалась на протяжении многих десятилетий.
Донбасская стратегическая наступательная операция - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В ДНР восстановят имена неизвестных солдат, погибших в Донбассе
Вчера, 15:40
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДонецкая Народная РеспубликаМоскваСанкт-ПетербургДонбасс80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала