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В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса

В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса - РИА Новости, 09.05.2025

В Москве и Петербурге пройдут выступления артистов Донбасса

Выступления артистов Донбасса с лучшими номерами состоятся в представительствах Донецкой Народной Республики в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:28:00+03:00

2025-05-09T23:28:00+03:00

2025-05-09T23:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

донецкая народная республика

москва

санкт-петербург

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80-летие победы в великой отечественной войне

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САУР-МОГИЛА, 9 мая - РИА Новости. Выступления артистов Донбасса с лучшими номерами состоятся в представительствах Донецкой Народной Республики в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости министр культуры ДНР Михаил Желтяков. "В планах начать программу наших представительств в Москве и Санкт-Петербурге... Мы надеемся, в ближайшее время будет создана программа, и лучшие номера, выставки и встречи с интересными людьми будут представлены в наших представительствах", - сказал Желтяков агентству. По его словам, главная цель программы - познакомить россиян с регионом, его историей и культурой, которая развивалась на протяжении многих десятилетий.

https://ria.ru/20250509/dnr-2016059888.html

донецкая народная республика

москва

санкт-петербург

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донецкая народная республика, москва, санкт-петербург, донбасс, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия