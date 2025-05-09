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В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы
В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы - РИА Новости, 09.05.2025
В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы
Молодые люди из высокогорного села Тинди в Цумадинском районе Дагестана развернули Знамя Победы у подножия заснеженной горы Аддала-Шухгельмеэр на высоте более 3 РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:08:00+03:00
2025-05-09T20:08:00+03:00
2025-05-09T20:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Молодые люди из высокогорного села Тинди в Цумадинском районе Дагестана развернули Знамя Победы у подножия заснеженной горы Аддала-Шухгельмеэр на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря, сообщили в пресс-службе районной администрации. "Ребята из села Тинди поднялись на высоту более 3 тысяч метров над уровнем моря к подножию горы Аддала-Шухгельмеэр, чтобы развернуть Флаг Победы. Этот жест является выражением патриотизма и уважения к Подвигу предков, защищавших Родину", – говорится в сообщении. По информации администрации, гора Аддала-Шухгельмеэр является третьей по высоте вершиной Дагестана — 4151 метр над уровнем моря. Местные жители называют гору "Каббала", а с высоты птичьего полета она напоминает звезду благодаря шести гребням, сходящимся к вершине. На высоте 2927 метров расположена метеостанция "Сулак Высокогорная" — самая высокогорная в России и Европе, если считать границу по Кавказскому хребту.
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россия, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика дагестан
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Европа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Дагестан
В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы
У подножия Аддала-Шухгельмеэра в Дагестане развернули Знамя Победы