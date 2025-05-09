https://ria.ru/20250509/dagestan-2016112066.html

В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы

В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы - РИА Новости, 09.05.2025

В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы

Молодые люди из высокогорного села Тинди в Цумадинском районе Дагестана развернули Знамя Победы у подножия заснеженной горы Аддала-Шухгельмеэр на высоте более 3 РИА Новости, 09.05.2025

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2025-05-09T20:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

европа

80-летие победы в великой отечественной войне

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Молодые люди из высокогорного села Тинди в Цумадинском районе Дагестана развернули Знамя Победы у подножия заснеженной горы Аддала-Шухгельмеэр на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря, сообщили в пресс-службе районной администрации. "Ребята из села Тинди поднялись на высоту более 3 тысяч метров над уровнем моря к подножию горы Аддала-Шухгельмеэр, чтобы развернуть Флаг Победы. Этот жест является выражением патриотизма и уважения к Подвигу предков, защищавших Родину", – говорится в сообщении. По информации администрации, гора Аддала-Шухгельмеэр является третьей по высоте вершиной Дагестана — 4151 метр над уровнем моря. Местные жители называют гору "Каббала", а с высоты птичьего полета она напоминает звезду благодаря шести гребням, сходящимся к вершине. На высоте 2927 метров расположена метеостанция "Сулак Высокогорная" — самая высокогорная в России и Европе, если считать границу по Кавказскому хребту.

https://ria.ru/20250509/mahachkala-2016085392.html

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россия, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика дагестан