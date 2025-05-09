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В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:08 09.05.2025 (обновлено: 20:09 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/dagestan-2016112066.html
В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы
В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы - РИА Новости, 09.05.2025
В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы
Молодые люди из высокогорного села Тинди в Цумадинском районе Дагестана развернули Знамя Победы у подножия заснеженной горы Аддала-Шухгельмеэр на высоте более 3 РИА Новости, 09.05.2025
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2025-05-09T20:09:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Молодые люди из высокогорного села Тинди в Цумадинском районе Дагестана развернули Знамя Победы у подножия заснеженной горы Аддала-Шухгельмеэр на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря, сообщили в пресс-службе районной администрации. "Ребята из села Тинди поднялись на высоту более 3 тысяч метров над уровнем моря к подножию горы Аддала-Шухгельмеэр, чтобы развернуть Флаг Победы. Этот жест является выражением патриотизма и уважения к Подвигу предков, защищавших Родину", – говорится в сообщении. По информации администрации, гора Аддала-Шухгельмеэр является третьей по высоте вершиной Дагестана — 4151 метр над уровнем моря. Местные жители называют гору "Каббала", а с высоты птичьего полета она напоминает звезду благодаря шести гребням, сходящимся к вершине. На высоте 2927 метров расположена метеостанция "Сулак Высокогорная" — самая высокогорная в России и Европе, если считать границу по Кавказскому хребту.
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россия, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика дагестан
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Европа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Дагестан
В Дагестане развернули Знамя Победы у подножия горы

У подножия Аддала-Шухгельмеэра в Дагестане развернули Знамя Победы

CC BY-SA 4.0 / Karimulla05 / Дагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Karimulla05 /
Дагестан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Молодые люди из высокогорного села Тинди в Цумадинском районе Дагестана развернули Знамя Победы у подножия заснеженной горы Аддала-Шухгельмеэр на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря, сообщили в пресс-службе районной администрации.
"Ребята из села Тинди поднялись на высоту более 3 тысяч метров над уровнем моря к подножию горы Аддала-Шухгельмеэр, чтобы развернуть Флаг Победы. Этот жест является выражением патриотизма и уважения к Подвигу предков, защищавших Родину", – говорится в сообщении.
По информации администрации, гора Аддала-Шухгельмеэр является третьей по высоте вершиной Дагестана — 4151 метр над уровнем моря. Местные жители называют гору "Каббала", а с высоты птичьего полета она напоминает звезду благодаря шести гребням, сходящимся к вершине. На высоте 2927 метров расположена метеостанция "Сулак Высокогорная" — самая высокогорная в России и Европе, если считать границу по Кавказскому хребту.
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