https://ria.ru/20250509/blagoveschensk-2015913111.html

В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка"

В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка"

"Бессмертный полк" в Благовещенске после трёхлетнего перерыва прошел в виде шествия, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:30:00+03:00

2025-05-09T07:30:00+03:00

2025-05-09T08:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

благовещенск

амурская область

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. "Бессмертный полк" в Благовещенске после трёхлетнего перерыва прошел в виде шествия, сообщает корреспондент РИА Новости. Жители Благовещенска и гости из других городов Амурской области прошли по улице Ленина с портретами своих родственников, защищавших Родину в Великой Отечественной войне. Колонну сопровождали волонтёры. Участники шествия почти непрерывно восклицали "Ура", "Спасибо деду за победу!" и пели песни военных лет – "Катюшу", "День Победы". Завершилось шествие торжественным митингом у Вечного огня. Присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-амурцам. Всего в Амурской области 9 мая планируют провести около 260 шествий. В городе к юбилею Победы запланирована обширная культурная программа, включающая в себя концерты, выставки, тематические кинопоказы и встречи с ветеранами. Завершится празднование 9 Мая салютом в центре Благовещенска.

https://ria.ru/20250509/kemerovo-2015912919.html

благовещенск

амурская область

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"Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва прошел в виде шествия "Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва прошел в виде шествия, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-09T07:30 true PT0M23S

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общество, благовещенск, амурская область, 80-летие победы в великой отечественной войне