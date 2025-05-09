https://ria.ru/20250509/blagoveschensk-2015913111.html
В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка"
В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка"
"Бессмертный полк" в Благовещенске после трёхлетнего перерыва прошел в виде шествия, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:30:00+03:00
2025-05-09T07:30:00+03:00
2025-05-09T08:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
благовещенск
амурская область
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. "Бессмертный полк" в Благовещенске после трёхлетнего перерыва прошел в виде шествия, сообщает корреспондент РИА Новости. Жители Благовещенска и гости из других городов Амурской области прошли по улице Ленина с портретами своих родственников, защищавших Родину в Великой Отечественной войне. Колонну сопровождали волонтёры. Участники шествия почти непрерывно восклицали "Ура", "Спасибо деду за победу!" и пели песни военных лет – "Катюшу", "День Победы". Завершилось шествие торжественным митингом у Вечного огня. Присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-амурцам. Всего в Амурской области 9 мая планируют провести около 260 шествий. В городе к юбилею Победы запланирована обширная культурная программа, включающая в себя концерты, выставки, тематические кинопоказы и встречи с ветеранами. Завершится празднование 9 Мая салютом в центре Благовещенска.
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"Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва прошел в виде шествия
"Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва прошел в виде шествия, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-09T07:30
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РИА Новости
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общество, благовещенск, амурская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Благовещенск, Амурская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка"
В Благовещенске после трехлетнего перерыва прошло шествие "Бессмертного полка"