Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:30 09.05.2025 (обновлено: 08:56 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/blagoveschensk-2015913111.html
В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка"
В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка"
"Бессмертный полк" в Благовещенске после трёхлетнего перерыва прошел в виде шествия, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:30:00+03:00
2025-05-09T08:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
благовещенск
амурская область
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015920693_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fff63eaf478ed9eede2e45e0bf181e9.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. "Бессмертный полк" в Благовещенске после трёхлетнего перерыва прошел в виде шествия, сообщает корреспондент РИА Новости. Жители Благовещенска и гости из других городов Амурской области прошли по улице Ленина с портретами своих родственников, защищавших Родину в Великой Отечественной войне. Колонну сопровождали волонтёры. Участники шествия почти непрерывно восклицали "Ура", "Спасибо деду за победу!" и пели песни военных лет – "Катюшу", "День Победы". Завершилось шествие торжественным митингом у Вечного огня. Присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-амурцам. Всего в Амурской области 9 мая планируют провести около 260 шествий. В городе к юбилею Победы запланирована обширная культурная программа, включающая в себя концерты, выставки, тематические кинопоказы и встречи с ветеранами. Завершится празднование 9 Мая салютом в центре Благовещенска.
https://ria.ru/20250509/kemerovo-2015912919.html
благовещенск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва прошел в виде шествия
"Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва прошел в виде шествия, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-09T07:30
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015920693_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e9fa64cef24bd935257747fdd3932402.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, благовещенск, амурская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Благовещенск, Амурская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Благовещенске прошло шествие "Бессмертного полка"

В Благовещенске после трехлетнего перерыва прошло шествие "Бессмертного полка"

Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. "Бессмертный полк" в Благовещенске после трёхлетнего перерыва прошел в виде шествия, сообщает корреспондент РИА Новости.
Жители Благовещенска и гости из других городов Амурской области прошли по улице Ленина с портретами своих родственников, защищавших Родину в Великой Отечественной войне. Колонну сопровождали волонтёры. Участники шествия почти непрерывно восклицали "Ура", "Спасибо деду за победу!" и пели песни военных лет – "Катюшу", "День Победы".
Завершилось шествие торжественным митингом у Вечного огня. Присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-амурцам.
Всего в Амурской области 9 мая планируют провести около 260 шествий. В городе к юбилею Победы запланирована обширная культурная программа, включающая в себя концерты, выставки, тематические кинопоказы и встречи с ветеранами. Завершится празднование 9 Мая салютом в центре Благовещенска.
Марш в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Кемерово прошел марш в честь 80-летия Победы
Вчера, 07:24
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоБлаговещенскАмурская область80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала