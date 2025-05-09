В Благовещенске прошли войска в честь 80-летия Победы
В Благовещенске прошло торжественное шествие войск в честь 80-летия Победы
Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Торжественное прохождение войск Благовещенского гарнизона в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне состоялось в областной столице Амурской области.
Шествие стартовало в 10.00 местного времени (04.00 мск). Как передает корреспондент РИА Новости, утром 9 мая в Благовещенске ясная и тёплая погода без ветра. Ещё за час до шествия у центральной площади города собралось множество людей.
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"В 53 "коробках" промаршировали больше двух тысяч человек, участие приняли несколько десятков единиц военной техники, в том числе ретро. Мероприятие собрало 15 тысяч зрителей", - сообщили в администрации Благовещенска.
Парад принял начальник ДВОКУ, кавалер ордена Мужества, ордена "За военные заслуги" и ордена Донецкой Народной Республики генерал-майор Валерий Шарагов. Командовал парадом ветеран боевых действий, неоднократный участник парада на Красной площади полковник Алексей Бабкин.
В торжественном прохождении участвовали юные барабанщики - учащиеся Амурского кадетского корпуса и лицея №6, офицеры, преподаватели, курсанты Российской армии и национальные группы иностранных государств, проходящие обучение в ДВОКУ, сотрудники Пограничного управления ФСБ России, МЧС, полиции, судебные приставы, сотрудники службы исполнения наказаний, кадеты, юные моряки и юнармейцы, учащиеся пограничных классов, воспитанники и руководители военно-патриотических клубов, ветераны боевых действий, амурские казаки, Союз ветеранов Афганистана.
В параде участвовали десятки единиц техники. Колонну военной техники открыл легендарный танк Великой Отечественной войны — Т-34 "Боевая подруга", 80 лет назад принимавший участие в боях с фашистами в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. Возглавил экипаж танка заместитель начальника ДВОКУ по вооружению полковник Доржо Нарполов — отец Героя России, выпускника училища, героически погибшего в ходе специальной военной операции, сообщили в мэрии.
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"В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Это особый и священный праздник в истории нашего государства, важнейший день для каждого из нас. Он объединяет всех, кто хранит память об отцах, дедах и прадедах, сокрушивших нацизм. Стойкость и несгибаемая воля тех, кто сражался за Родину на фронте, и тех, кто ковал победу в тылу, навеки останутся в сердцах и в истории человечества. В 45-м году они доказали, что нет ничего крепче и надежнее единства и любви к своей стране. Именно их пример сегодня вдохновляет воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Отечества", - поздравил жителей Приамурья губернатор региона Василий Орлов.
Как сообщили в правительстве региона, в годы Великой Отечественной войны на фронт из Амурской области ушли более 140 тысяч человек. Погибли и пропали без вести около 40 тысяч воинов–амурцев. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, более 100 амурчан удостоены высокого звания Герой Советского Союза, 16 стали полными кавалерами ордена Славы 3-х степеней, более 56 тысяч награждены орденами и медалями.