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В Благовещенске прошли войска в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:53 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/blagoveschensk-2015906468.html
В Благовещенске прошли войска в честь 80-летия Победы
В Благовещенске прошли войска в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Благовещенске прошли войска в честь 80-летия Победы
Торжественное прохождение войск Благовещенского гарнизона в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне состоялось в областной столице Амурской области. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T05:53:00+03:00
2025-05-09T05:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
благовещенск
афганистан
василий орлов (губернатор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
т-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d452228c2afd9e211a59e83d896b9e42.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Торжественное прохождение войск Благовещенского гарнизона в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне состоялось в областной столице Амурской области. Шествие стартовало в 10.00 местного времени (04.00 мск). Как передает корреспондент РИА Новости, утром 9 мая в Благовещенске ясная и тёплая погода без ветра. Ещё за час до шествия у центральной площади города собралось множество людей. "В 53 "коробках" промаршировали больше двух тысяч человек, участие приняли несколько десятков единиц военной техники, в том числе ретро. Мероприятие собрало 15 тысяч зрителей", - сообщили в администрации Благовещенска. Парад принял начальник ДВОКУ, кавалер ордена Мужества, ордена "За военные заслуги" и ордена Донецкой Народной Республики генерал-майор Валерий Шарагов. Командовал парадом ветеран боевых действий, неоднократный участник парада на Красной площади полковник Алексей Бабкин. В торжественном прохождении участвовали юные барабанщики - учащиеся Амурского кадетского корпуса и лицея №6, офицеры, преподаватели, курсанты Российской армии и национальные группы иностранных государств, проходящие обучение в ДВОКУ, сотрудники Пограничного управления ФСБ России, МЧС, полиции, судебные приставы, сотрудники службы исполнения наказаний, кадеты, юные моряки и юнармейцы, учащиеся пограничных классов, воспитанники и руководители военно-патриотических клубов, ветераны боевых действий, амурские казаки, Союз ветеранов Афганистана. В параде участвовали десятки единиц техники. Колонну военной техники открыл легендарный танк Великой Отечественной войны — Т-34 "Боевая подруга", 80 лет назад принимавший участие в боях с фашистами в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. Возглавил экипаж танка заместитель начальника ДВОКУ по вооружению полковник Доржо Нарполов — отец Героя России, выпускника училища, героически погибшего в ходе специальной военной операции, сообщили в мэрии. "В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Это особый и священный праздник в истории нашего государства, важнейший день для каждого из нас. Он объединяет всех, кто хранит память об отцах, дедах и прадедах, сокрушивших нацизм. Стойкость и несгибаемая воля тех, кто сражался за Родину на фронте, и тех, кто ковал победу в тылу, навеки останутся в сердцах и в истории человечества. В 45-м году они доказали, что нет ничего крепче и надежнее единства и любви к своей стране. Именно их пример сегодня вдохновляет воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Отечества", - поздравил жителей Приамурья губернатор региона Василий Орлов. Как сообщили в правительстве региона, в годы Великой Отечественной войны на фронт из Амурской области ушли более 140 тысяч человек. Погибли и пропали без вести около 40 тысяч воинов–амурцев. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, более 100 амурчан удостоены высокого звания Герой Советского Союза, 16 стали полными кавалерами ордена Славы 3-х степеней, более 56 тысяч награждены орденами и медалями.
https://ria.ru/20250224/boytsy-2001194831.html
https://ria.ru/20250425/blagoveschensk-2013354792.html
https://ria.ru/20250325/pamyatnik-2007090227.html
россия
благовещенск
афганистан
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россия, благовещенск, афганистан, василий орлов (губернатор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Благовещенск, Афганистан, Василий Орлов (губернатор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Благовещенске прошли войска в честь 80-летия Победы

В Благовещенске прошло торжественное шествие войск в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Торжественное прохождение войск Благовещенского гарнизона в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне состоялось в областной столице Амурской области.
Шествие стартовало в 10.00 местного времени (04.00 мск). Как передает корреспондент РИА Новости, утром 9 мая в Благовещенске ясная и тёплая погода без ветра. Ещё за час до шествия у центральной площади города собралось множество людей.
Военнослужащие группировки войск Центр поздравили в Луганске ветерана Великой Отечественной Войны Александра Баскакова со 100-летним юбилеем и с Днём защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Бойцы ВС России поздравили ветерана в Луганске со 100-летним юбилеем
24 февраля, 05:15
"В 53 "коробках" промаршировали больше двух тысяч человек, участие приняли несколько десятков единиц военной техники, в том числе ретро. Мероприятие собрало 15 тысяч зрителей", - сообщили в администрации Благовещенска.
Парад принял начальник ДВОКУ, кавалер ордена Мужества, ордена "За военные заслуги" и ордена Донецкой Народной Республики генерал-майор Валерий Шарагов. Командовал парадом ветеран боевых действий, неоднократный участник парада на Красной площади полковник Алексей Бабкин.
В торжественном прохождении участвовали юные барабанщики - учащиеся Амурского кадетского корпуса и лицея №6, офицеры, преподаватели, курсанты Российской армии и национальные группы иностранных государств, проходящие обучение в ДВОКУ, сотрудники Пограничного управления ФСБ России, МЧС, полиции, судебные приставы, сотрудники службы исполнения наказаний, кадеты, юные моряки и юнармейцы, учащиеся пограничных классов, воспитанники и руководители военно-патриотических клубов, ветераны боевых действий, амурские казаки, Союз ветеранов Афганистана.
В параде участвовали десятки единиц техники. Колонну военной техники открыл легендарный танк Великой Отечественной войны — Т-34 "Боевая подруга", 80 лет назад принимавший участие в боях с фашистами в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. Возглавил экипаж танка заместитель начальника ДВОКУ по вооружению полковник Доржо Нарполов — отец Героя России, выпускника училища, героически погибшего в ходе специальной военной операции, сообщили в мэрии.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Благовещенске "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
25 апреля, 11:06
"В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Это особый и священный праздник в истории нашего государства, важнейший день для каждого из нас. Он объединяет всех, кто хранит память об отцах, дедах и прадедах, сокрушивших нацизм. Стойкость и несгибаемая воля тех, кто сражался за Родину на фронте, и тех, кто ковал победу в тылу, навеки останутся в сердцах и в истории человечества. В 45-м году они доказали, что нет ничего крепче и надежнее единства и любви к своей стране. Именно их пример сегодня вдохновляет воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Отечества", - поздравил жителей Приамурья губернатор региона Василий Орлов.
Как сообщили в правительстве региона, в годы Великой Отечественной войны на фронт из Амурской области ушли более 140 тысяч человек. Погибли и пропали без вести около 40 тысяч воинов–амурцев. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, более 100 амурчан удостоены высокого звания Герой Советского Союза, 16 стали полными кавалерами ордена Славы 3-х степеней, более 56 тысяч награждены орденами и медалями.
Города России. Благовещенск - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник воинам разных эпох
25 марта, 05:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияБлаговещенскАфганистанВасилий Орлов (губернатор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Т-3480-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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